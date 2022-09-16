https://ukraina.ru/20220916/1038789822.html
Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро - посол РФ в Швеции
Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро - посол РФ в Швеции - 16.09.2022 Украина.ру
Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро - посол РФ в Швеции
Украине придет конец очень быстро, если Россия начнет против нее настоящую войну, а не специальную военную операцию, заявил в беседе со шведскими журналистами посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев, его слова приводит Expressen
2022-09-16T09:46
2022-09-16T09:46
2022-09-16T09:46
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По его словам, РФ невозможно изолировать от мира, и призвал Запад об этом помнить.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20220914/1038728994.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сво
Новости, Россия, Украина, СВО
Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро - посол РФ в Швеции
Украине придет конец очень быстро, если Россия начнет против нее настоящую войну, а не специальную военную операцию, заявил в беседе со шведскими журналистами посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев, его слова приводит Expressen
"Со стороны России — это специальная военная операция, а не война. Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро", — указал дипломат.
По его словам, РФ невозможно изолировать от мира, и призвал Запад об этом помнить.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.