Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро - посол РФ в Швеции - 16.09.2022 Украина.ру
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Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро - посол РФ в Швеции
Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро - посол РФ в Швеции - 16.09.2022 Украина.ру
Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро - посол РФ в Швеции
Украине придет конец очень быстро, если Россия начнет против нее настоящую войну, а не специальную военную операцию, заявил в беседе со шведскими журналистами посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев, его слова приводит Expressen
2022-09-16T09:46
2022-09-16T09:46
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По его словам, РФ невозможно изолировать от мира, и призвал Запад об этом помнить.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости, Россия, Украина, СВО

Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро - посол РФ в Швеции

09:46 16.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Украине придет конец очень быстро, если Россия начнет против нее настоящую войну, а не специальную военную операцию, заявил в беседе со шведскими журналистами посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев, его слова приводит Expressen
"Со стороны России — это специальная военная операция, а не война. Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро", — указал дипломат.
По его словам, РФ невозможно изолировать от мира, и призвал Запад об этом помнить.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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