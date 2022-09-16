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Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро - посол РФ в Швеции

Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро - посол РФ в Швеции - 16.09.2022 Украина.ру

Если Россия начнет настоящую войну, то Украине придет конец очень быстро - посол РФ в Швеции

Украине придет конец очень быстро, если Россия начнет против нее настоящую войну, а не специальную военную операцию, заявил в беседе со шведскими журналистами посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев, его слова приводит Expressen

2022-09-16T09:46

2022-09-16T09:46

2022-09-16T09:46

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По его словам, РФ невозможно изолировать от мира, и призвал Запад об этом помнить.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20220914/1038728994.html

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новости, россия, украина, сво