https://ukraina.ru/20220916/1038785589.html
"Помощь" США и её последствия, полемика вокруг ЗАЭС. Главное на Украине на утро 16 сентября
"Помощь" США и её последствия, полемика вокруг ЗАЭС. Главное на Украине на утро 16 сентября - 16.09.2022 Украина.ру
"Помощь" США и её последствия, полемика вокруг ЗАЭС. Главное на Украине на утро 16 сентября
Украина.ру, 16.09.2022
2022-09-16T09:00
2022-09-16T09:00
2022-09-16T09:16
эксклюзив
спецоперация
обстрелы
магатэ
запорожская аэс
оон
белгородская область
днр
лнр
небензя
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018378_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_779cd9abe821b29b48e75ad570d37730.jpg
Пентагон направит больше оружия для Киева, а уже поставленным ВСУ продолжают обстреливать Донбасс и Россию. Запад "протащил" антироссийскую резолюцию МАГАТЭ. Россия и другие страны призывают убрать препятствия для экспорта российских удобрений и продовольствия. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи США киевскому режиму стоимостью порядка 600 миллионов долларов. Он включает в себя дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.А штаб территориальной обороны ДНР сообщил о последствиях обстрелов территории республики киевским режимом, во время которых используются, среди прочего, и выделяемые Пентагоном для него снаряды.Накануне журналист издания Украина.ру Филипп Прокудин опубликовал на сайте репортаж из города Перевальска в ЛНР, где в результате попадания выпущенного киевским режимом из РСЗО HIMARS снаряда в общежитие колледжа погибла 18-летняя девушка и ещё несколько студентов учреждения получили ранения.В статье приведены слова офицера из ЛНР, обследовавшего осколки попавшего в здание снаряда.Минувшей ночью ВСУ обстреляли расположенный в Белгородской области город Валуйки. Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, система ПВО сработала, однако обстрел привёл к жертвам и разрушениям в городе.В 5 утра Гладков сообщил о восстановлении электроснабжения во всём городе, кроме одной улицы.В последние дни ВСУ усилили террористические обстрелы приграничных российских территорий, особенно в Белгородской области.Ранее военный эксперт Борис Рожин написал в своём Telegram-канале, что после отхода российских войск с севера Харьковской области, атаки киевского режима на Белгородскую область неизбежно усилятся.В МАГАТЭ "протащили" антироссийскую резолюциюСовет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял предложенную представителями Польши и Канады резолюцию с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС.За принятие резолюции проголосовали 26 стран, Россия и Китай выступили против. Семь стран – Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан – воздержались.В резолюции, обсуждение которой проходило в закрытом режиме, содержится призыв к России "немедленно прекратить все действия на Запорожской АЭС и вокруг неё, а также на любом другом ядерном объекте на Украине".Принятая советом управляющих МАГАТЭ резолюция по ситуации вокруг Запорожской АЭС не содержит положений об обстрелах этого объекта со стороны украинских военных, заявили в постпредстве РФ при международных организациях в Вене.Российские дипломаты заявили, что "ахиллесовой пятой" принятого документа является отсутствие там информации о систематических обстрелах ЗАЭС, которые и являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности в мире.По их мнению, результаты голосования показывают, что "большая часть человечества" не согласна с документом.Отсутствие в резолюции МАГАТЭ информации о виновнике обстрелов ЗАЭС разочаровывает и говорит о предвзятости организации, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Тем временем власти контролируемого Россией Энергодара впервые на официальном уровне встретились с двумя инспекторами МАГАТЭ, которые остались на Запорожской АЭС на постоянной основе по итогам визита на объект делегации международного агентства.Глава администрации города Александр Волга проинформировал специалистов МАГАТЭ о принимаемых для обеспечения безопасности ЗАЭС и жителей Энергодара мерах.Накануне советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, который ранее сопровождал делегацию МАГАТЭ во время визита на атомную электростанцию, в интервью Украина.ру рассказал, что глава организации Рафаэль Гросси "своими глазами" видел последствия артиллерийских ударов ВСУ по территории объекта.Он добавил, что, вернувшись после посещения АЭС, глава МАГАТЭ говорил о необходимости прекращения огня и о том, что Россия не скрывает информацию по АЭС, но "буквально через неделю" он изменил тональность своих заявлений.С другой стороны, Карчаа указал, что Гросси – "настоящий профессионал высокого уровня", который пытался разобраться в ситуации, а его приезд на ЗАЭС стал "проявлением мужества", поскольку киевский режим мешал визиту. Он напомнил, что МАГАТЭ в первый раз за свою историю столкнулся с необходимостью обеспечения безопасности АЭС во время военных действий.Россию поддержали в ООНЗаявления США и ЕС о том, что их санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Он указал, что введённые Западом ограничения осложняют банковские транзакции, в том числе для обслуживающих аграрный сектор России банков, которым закрывают счета. Кроме того, российским судам закрывают доступ в европейские порты, что затрудняет экспорт продовольствия и удобрений, указал он.Российского коллегу поддержал заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин.С призывом к принятию мер, которые позволили бы российским удобрениям вернуться на глобальные рынки, выступили также представители Мексики и Объединённых Арабских Эмиратов.Небензя ранее сообщал, что часть подписанного в июле в Стамбуле многостороннего соглашения, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения, предусматривающего экспорт украинского зерна из контролируемых киевским режимом черноморских портов.Тем временем Совместный координационный центр в Стамбуле, контролирующий данный экспорт, объявил о том, что из черноморских портов Украины сегодня выйдут ещё 4 судна с продовольствием. Они будут перевозить рапс, кукурузу, ячмень и соевые бобы.
https://ukraina.ru/20220717/1036506970.html
https://ukraina.ru/20220910/1038592190.html
https://ukraina.ru/20220907/1038514979.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, спецоперация, обстрелы, магатэ, запорожская аэс, оон, белгородская область, днр, лнр, небензя
Пентагон направит больше оружия для Киева, а уже поставленным ВСУ продолжают обстреливать Донбасс и Россию. Запад "протащил" антироссийскую резолюцию МАГАТЭ. Россия и другие страны призывают убрать препятствия для экспорта российских удобрений и продовольствия.
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи США киевскому режиму стоимостью порядка 600 миллионов долларов. Он включает в себя дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
А штаб территориальной обороны ДНР сообщил о последствиях обстрелов территории республики киевским режимом, во время которых используются, среди прочего, и выделяемые Пентагоном для него снаряды.
За минувшие сутки, с 08:00 15 сентября до 08:00 16 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 3 человека и еще 12 мирных жителей получили ранения
Штаб территориальной обороны ДНР
Накануне журналист издания Украина.ру Филипп Прокудин опубликовал
на сайте репортаж из города Перевальска в ЛНР, где в результате попадания выпущенного киевским режимом из РСЗО HIMARS снаряда в общежитие колледжа погибла 18-летняя девушка и ещё несколько студентов учреждения получили ранения.
В статье приведены слова офицера из ЛНР, обследовавшего осколки попавшего в здание снаряда.
Это фрагмент блока стабилизатора ракеты М-31 осколочно-фугасной от РСЗО Хаймарс М-142
Алексей Гетманский
Представитель ЛНР в СЦКК
Минувшей ночью ВСУ обстреляли расположенный в Белгородской области город Валуйки. Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, система ПВО сработала, однако обстрел привёл к жертвам и разрушениям в городе.
Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по ул. Школьная и трех машин. По предварительной информации один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим.
Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области
В 5 утра Гладков сообщил о восстановлении электроснабжения во всём городе, кроме одной улицы.
В последние дни ВСУ усилили террористические обстрелы приграничных российских территорий, особенно в Белгородской области.
Ранее военный эксперт Борис Рожин написал в своём Telegram-канале, что после отхода российских войск с севера Харьковской области, атаки киевского режима на Белгородскую область неизбежно усилятся.
В МАГАТЭ "протащили" антироссийскую резолюцию
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял предложенную представителями Польши и Канады резолюцию с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС.
За принятие резолюции проголосовали 26 стран, Россия и Китай выступили против. Семь стран – Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан – воздержались.
В резолюции, обсуждение которой проходило в закрытом режиме, содержится призыв к России "немедленно прекратить все действия на Запорожской АЭС и вокруг неё, а также на любом другом ядерном объекте на Украине".
Принятая советом управляющих МАГАТЭ резолюция по ситуации вокруг Запорожской АЭС не содержит положений об обстрелах этого объекта со стороны украинских военных, заявили в постпредстве РФ при международных организациях в Вене.
Западные страны голосованием протащили в Совете управляющих МАГАТЭ антироссийскую резолюцию по украинскому вопросу
Российские дипломаты заявили, что "ахиллесовой пятой" принятого документа является отсутствие там информации о систематических обстрелах ЗАЭС, которые и являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности в мире.
"Причина проста - обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают", - заявили российские дипломаты
По их мнению, результаты голосования показывают, что "большая часть человечества" не согласна с документом.
Отсутствие в резолюции МАГАТЭ информации о виновнике обстрелов ЗАЭС разочаровывает и говорит о предвзятости организации, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Тем временем власти контролируемого Россией Энергодара впервые на официальном уровне встретились с двумя инспекторами МАГАТЭ, которые остались на Запорожской АЭС на постоянной основе по итогам визита на объект делегации международного агентства.
Глава администрации города Александр Волга проинформировал специалистов МАГАТЭ о принимаемых для обеспечения безопасности ЗАЭС и жителей Энергодара мерах.
Представители МАГАТЭ в целом остались довольны ответами и договорились о дальнейшем сотрудничестве с военно-гражданской администрацией Энергодара в целях обеспечения безопасной, безаварийной эксплуатации ЗАЭС, защиты жизни и здоровья жителей
Александр Волга
Глава администрации Энергодара
Накануне советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа
, который ранее сопровождал делегацию МАГАТЭ во время визита на атомную электростанцию, в интервью
Украина.ру рассказал, что глава организации Рафаэль Гросси
"своими глазами" видел последствия артиллерийских ударов ВСУ по территории объекта.
Он добавил, что, вернувшись после посещения АЭС, глава МАГАТЭ говорил о необходимости прекращения огня и о том, что Россия не скрывает информацию по АЭС, но "буквально через неделю" он изменил тональность своих заявлений.
Ничем другим, как внешним давлением, объяснить это невозможно. Так сложилось, что США контролирует практически все международные институты, включая МАГАТЭ
Ренат Карчаа
Топ-менеджер "Росэнергоатома"
С другой стороны, Карчаа указал, что Гросси – "настоящий профессионал высокого уровня", который пытался разобраться в ситуации, а его приезд на ЗАЭС стал "проявлением мужества", поскольку киевский режим мешал визиту. Он напомнил, что МАГАТЭ в первый раз за свою историю столкнулся с необходимостью обеспечения безопасности АЭС во время военных действий.
Заявления США и ЕС о том, что их санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Он указал, что введённые Западом ограничения осложняют банковские транзакции, в том числе для обслуживающих аграрный сектор России банков, которым закрывают счета. Кроме того, российским судам закрывают доступ в европейские порты, что затрудняет экспорт продовольствия и удобрений, указал он.
Российского коллегу поддержал заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин.
"Из-за множества препятствий в банковской сфере, в области страхования и доставки миллионы тонн российских удобрений застряли в портах в Европе и не были доставлены вовремя", - сказал он.
С призывом к принятию мер, которые позволили бы российским удобрениям вернуться на глобальные рынки, выступили также представители Мексики и Объединённых Арабских Эмиратов.
Небензя ранее сообщал, что часть подписанного в июле в Стамбуле многостороннего соглашения, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения, предусматривающего экспорт украинского зерна из контролируемых киевским режимом черноморских портов.
Тем временем Совместный координационный центр в Стамбуле, контролирующий данный экспорт, объявил о том, что из черноморских портов Украины сегодня выйдут ещё 4 судна с продовольствием. Они будут перевозить рапс, кукурузу, ячмень и соевые бобы.