https://ukraina.ru/20220916/1038785589.html

"Помощь" США и её последствия, полемика вокруг ЗАЭС. Главное на Украине на утро 16 сентября

"Помощь" США и её последствия, полемика вокруг ЗАЭС. Главное на Украине на утро 16 сентября - 16.09.2022 Украина.ру

"Помощь" США и её последствия, полемика вокруг ЗАЭС. Главное на Украине на утро 16 сентября

Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T09:00

2022-09-16T09:00

2022-09-16T09:16

эксклюзив

спецоперация

обстрелы

магатэ

запорожская аэс

оон

белгородская область

днр

лнр

небензя

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Пентагон направит больше оружия для Киева, а уже поставленным ВСУ продолжают обстреливать Донбасс и Россию. Запад "протащил" антироссийскую резолюцию МАГАТЭ. Россия и другие страны призывают убрать препятствия для экспорта российских удобрений и продовольствия. Пентагон объявил о новом пакете военной помощи США киевскому режиму стоимостью порядка 600 миллионов долларов. Он включает в себя дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.А штаб территориальной обороны ДНР сообщил о последствиях обстрелов территории республики киевским режимом, во время которых используются, среди прочего, и выделяемые Пентагоном для него снаряды.Накануне журналист издания Украина.ру Филипп Прокудин опубликовал на сайте репортаж из города Перевальска в ЛНР, где в результате попадания выпущенного киевским режимом из РСЗО HIMARS снаряда в общежитие колледжа погибла 18-летняя девушка и ещё несколько студентов учреждения получили ранения.В статье приведены слова офицера из ЛНР, обследовавшего осколки попавшего в здание снаряда.Минувшей ночью ВСУ обстреляли расположенный в Белгородской области город Валуйки. Как сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, система ПВО сработала, однако обстрел привёл к жертвам и разрушениям в городе.В 5 утра Гладков сообщил о восстановлении электроснабжения во всём городе, кроме одной улицы.В последние дни ВСУ усилили террористические обстрелы приграничных российских территорий, особенно в Белгородской области.Ранее военный эксперт Борис Рожин написал в своём Telegram-канале, что после отхода российских войск с севера Харьковской области, атаки киевского режима на Белгородскую область неизбежно усилятся.В МАГАТЭ "протащили" антироссийскую резолюциюСовет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял предложенную представителями Польши и Канады резолюцию с требованием к России вывести войска с территории Запорожской АЭС.За принятие резолюции проголосовали 26 стран, Россия и Китай выступили против. Семь стран – Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан – воздержались.В резолюции, обсуждение которой проходило в закрытом режиме, содержится призыв к России "немедленно прекратить все действия на Запорожской АЭС и вокруг неё, а также на любом другом ядерном объекте на Украине".Принятая советом управляющих МАГАТЭ резолюция по ситуации вокруг Запорожской АЭС не содержит положений об обстрелах этого объекта со стороны украинских военных, заявили в постпредстве РФ при международных организациях в Вене.Российские дипломаты заявили, что "ахиллесовой пятой" принятого документа является отсутствие там информации о систематических обстрелах ЗАЭС, которые и являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности в мире.По их мнению, результаты голосования показывают, что "большая часть человечества" не согласна с документом.Отсутствие в резолюции МАГАТЭ информации о виновнике обстрелов ЗАЭС разочаровывает и говорит о предвзятости организации, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Тем временем власти контролируемого Россией Энергодара впервые на официальном уровне встретились с двумя инспекторами МАГАТЭ, которые остались на Запорожской АЭС на постоянной основе по итогам визита на объект делегации международного агентства.Глава администрации города Александр Волга проинформировал специалистов МАГАТЭ о принимаемых для обеспечения безопасности ЗАЭС и жителей Энергодара мерах.Накануне советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, который ранее сопровождал делегацию МАГАТЭ во время визита на атомную электростанцию, в интервью Украина.ру рассказал, что глава организации Рафаэль Гросси "своими глазами" видел последствия артиллерийских ударов ВСУ по территории объекта.Он добавил, что, вернувшись после посещения АЭС, глава МАГАТЭ говорил о необходимости прекращения огня и о том, что Россия не скрывает информацию по АЭС, но "буквально через неделю" он изменил тональность своих заявлений.С другой стороны, Карчаа указал, что Гросси – "настоящий профессионал высокого уровня", который пытался разобраться в ситуации, а его приезд на ЗАЭС стал "проявлением мужества", поскольку киевский режим мешал визиту. Он напомнил, что МАГАТЭ в первый раз за свою историю столкнулся с необходимостью обеспечения безопасности АЭС во время военных действий.Россию поддержали в ООНЗаявления США и ЕС о том, что их санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Он указал, что введённые Западом ограничения осложняют банковские транзакции, в том числе для обслуживающих аграрный сектор России банков, которым закрывают счета. Кроме того, российским судам закрывают доступ в европейские порты, что затрудняет экспорт продовольствия и удобрений, указал он.Российского коллегу поддержал заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин.С призывом к принятию мер, которые позволили бы российским удобрениям вернуться на глобальные рынки, выступили также представители Мексики и Объединённых Арабских Эмиратов.Небензя ранее сообщал, что часть подписанного в июле в Стамбуле многостороннего соглашения, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения, предусматривающего экспорт украинского зерна из контролируемых киевским режимом черноморских портов.Тем временем Совместный координационный центр в Стамбуле, контролирующий данный экспорт, объявил о том, что из черноморских портов Украины сегодня выйдут ещё 4 судна с продовольствием. Они будут перевозить рапс, кукурузу, ячмень и соевые бобы.

https://ukraina.ru/20220717/1036506970.html

https://ukraina.ru/20220910/1038592190.html

https://ukraina.ru/20220907/1038514979.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, спецоперация, обстрелы, магатэ, запорожская аэс, оон, белгородская область, днр, лнр, небензя