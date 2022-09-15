"Самая свежая ракета". Что не так с "Хаймарсами"
09:34 15.09.2022 (обновлено: 09:38 15.09.2022)
Ударом высокоточных "Хаймарсов" 14 сентября "збройни сылы" убили 18-летнюю Вику. Колледж в Перевальске со студенческим общежитием украинские артиллеристы накрыли утром четырьмя ракетами "Хаймарс". Снаряды были свежими, не залежавшимися на складах, недавно произведенными — для "захысников" отгрузили самое лучшее и современное.
Вику разорвало на части, тело нашли не сразу после первоначального смятения — ее сокурсники из разрушающегося здания выбегали босиком по битому кирпичу и стеклам на улицу, и только потом начали искать девушку.
На пыли, осыпавшейся с потолка, до сих пор четко видны следы босых подошв. То, что старое здание профтехучилища для поваров стало целью "высокомобильной артиллерийско-ракетной системы", студенты поняли не сразу. "Я думала, старый потолок начал рушиться. Потом я слышу два взрыва (…). Начинаю кричать: "Валя! Женя!", — Ксюша, сокурсница Вики, вспоминает первые секунды после "прилета" уже в больнице, сидя на госпитальной койке.
"Мы смотрим и не понимаем, что здесь произошло, и куда мы попали (...). Прибегает директор, она плачет, мы босиком все, все в ссадинах. Мы, еще два человека отделались ушибами, ссадинами. По голове ударил потолок", — рассказывая о своем шоке, Ксюша пытается улыбаться.
Лучшая подруга Вики — Валя лежит рядом, она поранила ноги, выбираясь из разрушающегося здания. "Мы не сразу понял, что Вики нет. Выбегали, в чем были. Кому как повезло. Я ничего не вижу, наощупь [шла], я боялась, что меня накроет этими камнями и меня никто не найдет ", — голос Вали чуть вздрагивает, но она продолжает рассказывать про Вику — хорошая была девчонка, хотя, как сейчас, и принято, даже лучшие подруги общались больше онлайн, чем вживую.
Правда, в ночь перед обстрелом подруги делали Вике маникюр. Больше дурачились по-девичьи, и вскоре оставили эту затею — накрасить ногти как уже взрослой — решив выспаться. "У нас не получалось, забросили это дело, она в итоге просто лаком ногти накрасила. Я думала другой материал купить, сейчас не сделали, позже получится", — простодушно делится деталями несбывшегося завтра студентка.
6 сентября, 15:54Филипп Прокудин. Кто он
Так, взрывом боевых частей ракет и падающим затем потолком в колледже начался учебный год. Кто-то за парту сел после поездки в Россию — подросткам, оставшимся без родителей, показали Новосибирск. Директор колледжа Надежда Литовкина, снижая голос, чтобы не сорваться снова в плач, рассказывала о том, как ее подопечные сразу, едва вернувшись домой оказались на войне: "Дети, приехали с экскурсии счастливые, довольные. Приехали увидели, какая она (Россия — Прим.ред.) необъятная, какая она интересная. Сироты".
Детям, подросткам и молодым людям так, ознакомительными поездками, показывают огромную страну, в которую воюющая девятый год ЛНР вроде как интегрируются. Хотя на уровне символов единство практически признано — это видно даже в колледже маленького Перевальска: в фойе колледжа под российским гербом стоят два флага — бело-сине-красный и лазорево-сине-красный, а на стене спортивного зала портрет Владимира Путина с напутствием молодым атлетам. Почти Россия — только тут все еще идет гражданский конфликт, перешедший в Специальную военную операцию.
Напоминанием о том, что все начиналось еще в 2014-м, что были Минские соглашения, а линия разграничения, как стыдливо называли фронт, была прямо под Луганском, в запорошенном цементной пылью классе на форме офицера синеет эмблема СЦКК — Совместного центра контроля и координации. СЦКК — это из тех времен, когда украинские и донбасские военные совместно пытались контролировать соблюдение "режима прекращения огня".
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание ГОУ СПО "Перевальский колледж", частично разрушенное в результате обстрела ВСУ города Перевальск.
1 из 9
Здание ГОУ СПО "Перевальский колледж", частично разрушенное в результате обстрела ВСУ города Перевальск.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСобака в фойе здания ГОУ СПО "Перевальский колледж", частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск.
3 из 9
Собака в фойе здания ГОУ СПО "Перевальский колледж", частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыбитые стекла в одной из аудиторий здания ГОУ СПО "Перевальский колледж", частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск.
6 из 9
Выбитые стекла в одной из аудиторий здания ГОУ СПО "Перевальский колледж", частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДети, пострадавшие во время обстрела ВСУ города Перевальск, в одной из палат Перевальской центральной районной многопрофильной больницы.
7 из 9
Дети, пострадавшие во время обстрела ВСУ города Перевальск, в одной из палат Перевальской центральной районной многопрофильной больницы.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание ГОУ СПО "Перевальский колледж", частично разрушенное в результате обстрела ВСУ города Перевальск.
8 из 9
Здание ГОУ СПО "Перевальский колледж", частично разрушенное в результате обстрела ВСУ города Перевальск.
1 из 9
Здание ГОУ СПО "Перевальский колледж", частично разрушенное в результате обстрела ВСУ города Перевальск.
3 из 9
Собака в фойе здания ГОУ СПО "Перевальский колледж", частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск.
6 из 9
Выбитые стекла в одной из аудиторий здания ГОУ СПО "Перевальский колледж", частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск.
7 из 9
Дети, пострадавшие во время обстрела ВСУ города Перевальск, в одной из палат Перевальской центральной районной многопрофильной больницы.
8 из 9
Здание ГОУ СПО "Перевальский колледж", частично разрушенное в результате обстрела ВСУ города Перевальск.
Чем все это кончилось — видно было по тому, как деловито офицер, представитель ЛНР в СЦКК, Алексей Гетманский собирал осколки в большое тяжелое металлическое кольцо — деталь ракеты. "Это фрагмент блока стабилизатора ракеты М-31 осколочно-фугасной от РСЗО Хаймарс М-142, — уверенно, не сбиваясь, как полагается специалисту, Гетманский комментировал свою работу и охотно показывал интересные детали. — На маркировочном обозначении видна [дата]: 3 августа 2020 год. Это самая свежая ракета, которая была нами обнаружена за все, скажем так, обстрелы украинской армии. До этого попадались за [20]19-й. Это из последней партии, очень и очень свежее".
"Хаймарс" Гетманскому знаком до деталей. "Ранее были "прилеты" по Красному Лучу, и там половина выпущенных из пакета ракет, не сработали. Какой-то дали сбой взрыватели, соответственно, электроника несовершенна. И это миф, что они универсальны и ювелирно работают. Это чушь", — объяснял офицер. И соглашался с тем, что несчастной Вике это не помогло, в ее случае несовершенное, но разрекламированное оружие сработало. И днем ранее так же четыре ракеты "Хаймарс" разорвались во дворах Лисичанска, убив двух мирных жителей.
А летом министр обороны Украины Алексей Резников радовался, что "збройни сылы" получили еще четыре таких реактивных системы залпового огня. "Звук залпа "Хаймарс" стал главным хитом этого лета на передовой", — зловеще веселился глава военного ведомства в Twitter.
Оружие генштабу в Киеве, очевидно, понравилось — одним из удачных для ВСУ примеров его использование стал удар по своим же: в июле ракеты прилетели в Еленовку в Донецкой народной республике, где содержались взятые в плен украинские солдаты и бойцы полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России). От огня своих же артиллеристов погибли 53 сдавшихся на милость победителя "захысныка", несколько десятков получили ранения.
Украинские генералы, видимо, с таким азартом стреляли из "Хаймарсов", что летом бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, отставной генерал-лейтенант Марк Хертлинг несколько забеспокоился по поводу скорости расходования боеприпасов для РСЗО. Военачальник выразил общее мнение Пентагона и военных ведомств других стран Запада: "Насколько мы рискуем, предоставляя Украине всевозрастающее количество нашего высокоточного оружия? (…). А что, если в ближайшем будущем мы столкнемся с этим же или иным противником в вооруженном конфликте?", — процитировали Хертлинга авторы аналитического блога bmpd.
Чтобы ВСУ хватило снарядом в американском минобороны попросили и союзников помочь снарядами — об этом говорил некий анонимный источник. "В числе прочих вещей, мы весьма активно просим другие страны поддержать Украину своим вооружением и военной техникой", — высказывался неназванный чиновник по этому поводу. Так что и после Вики и ее сокурсниц у украинских ракетчиков будут новые цели.