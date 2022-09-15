https://ukraina.ru/20220915/1038743344.html

"Самая свежая ракета". Что не так с "Хаймарсами"

"Самая свежая ракета". Что не так с "Хаймарсами" - 15.09.2022 Украина.ру

"Самая свежая ракета". Что не так с "Хаймарсами"

Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T09:34

2022-09-15T09:34

2022-09-15T09:38

чем воюют на украине

спецоперация

лнр

эксклюзив

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Ударом высокоточных "Хаймарсов" 14 сентября "збройни сылы" убили 18-летнюю Вику. Колледж в Перевальске со студенческим общежитием украинские артиллеристы накрыли утром четырьмя ракетами "Хаймарс". Снаряды были свежими, не залежавшимися на складах, недавно произведенными — для "захысников" отгрузили самое лучшее и современное.Вику разорвало на части, тело нашли не сразу после первоначального смятения — ее сокурсники из разрушающегося здания выбегали босиком по битому кирпичу и стеклам на улицу, и только потом начали искать девушку.На пыли, осыпавшейся с потолка, до сих пор четко видны следы босых подошв. То, что старое здание профтехучилища для поваров стало целью "высокомобильной артиллерийско-ракетной системы", студенты поняли не сразу. "Я думала, старый потолок начал рушиться. Потом я слышу два взрыва (…). Начинаю кричать: "Валя! Женя!", — Ксюша, сокурсница Вики, вспоминает первые секунды после "прилета" уже в больнице, сидя на госпитальной койке."Мы смотрим и не понимаем, что здесь произошло, и куда мы попали (...). Прибегает директор, она плачет, мы босиком все, все в ссадинах. Мы, еще два человека отделались ушибами, ссадинами. По голове ударил потолок", — рассказывая о своем шоке, Ксюша пытается улыбаться.Лучшая подруга Вики — Валя лежит рядом, она поранила ноги, выбираясь из разрушающегося здания. "Мы не сразу понял, что Вики нет. Выбегали, в чем были. Кому как повезло. Я ничего не вижу, наощупь [шла], я боялась, что меня накроет этими камнями и меня никто не найдет ", — голос Вали чуть вздрагивает, но она продолжает рассказывать про Вику — хорошая была девчонка, хотя, как сейчас, и принято, даже лучшие подруги общались больше онлайн, чем вживую.Правда, в ночь перед обстрелом подруги делали Вике маникюр. Больше дурачились по-девичьи, и вскоре оставили эту затею — накрасить ногти как уже взрослой — решив выспаться. "У нас не получалось, забросили это дело, она в итоге просто лаком ногти накрасила. Я думала другой материал купить, сейчас не сделали, позже получится", — простодушно делится деталями несбывшегося завтра студентка.Так, взрывом боевых частей ракет и падающим затем потолком в колледже начался учебный год. Кто-то за парту сел после поездки в Россию — подросткам, оставшимся без родителей, показали Новосибирск. Директор колледжа Надежда Литовкина, снижая голос, чтобы не сорваться снова в плач, рассказывала о том, как ее подопечные сразу, едва вернувшись домой оказались на войне: "Дети, приехали с экскурсии счастливые, довольные. Приехали увидели, какая она (Россия — Прим.ред.) необъятная, какая она интересная. Сироты".Детям, подросткам и молодым людям так, ознакомительными поездками, показывают огромную страну, в которую воюющая девятый год ЛНР вроде как интегрируются. Хотя на уровне символов единство практически признано — это видно даже в колледже маленького Перевальска: в фойе колледжа под российским гербом стоят два флага — бело-сине-красный и лазорево-сине-красный, а на стене спортивного зала портрет Владимира Путина с напутствием молодым атлетам. Почти Россия — только тут все еще идет гражданский конфликт, перешедший в Специальную военную операцию.Напоминанием о том, что все начиналось еще в 2014-м, что были Минские соглашения, а линия разграничения, как стыдливо называли фронт, была прямо под Луганском, в запорошенном цементной пылью классе на форме офицера синеет эмблема СЦКК — Совместного центра контроля и координации. СЦКК — это из тех времен, когда украинские и донбасские военные совместно пытались контролировать соблюдение "режима прекращения огня".Чем все это кончилось — видно было по тому, как деловито офицер, представитель ЛНР в СЦКК, Алексей Гетманский собирал осколки в большое тяжелое металлическое кольцо — деталь ракеты. "Это фрагмент блока стабилизатора ракеты М-31 осколочно-фугасной от РСЗО Хаймарс М-142, — уверенно, не сбиваясь, как полагается специалисту, Гетманский комментировал свою работу и охотно показывал интересные детали. — На маркировочном обозначении видна [дата]: 3 августа 2020 год. Это самая свежая ракета, которая была нами обнаружена за все, скажем так, обстрелы украинской армии. До этого попадались за [20]19-й. Это из последней партии, очень и очень свежее"."Хаймарс" Гетманскому знаком до деталей. "Ранее были "прилеты" по Красному Лучу, и там половина выпущенных из пакета ракет, не сработали. Какой-то дали сбой взрыватели, соответственно, электроника несовершенна. И это миф, что они универсальны и ювелирно работают. Это чушь", — объяснял офицер. И соглашался с тем, что несчастной Вике это не помогло, в ее случае несовершенное, но разрекламированное оружие сработало. И днем ранее так же четыре ракеты "Хаймарс" разорвались во дворах Лисичанска, убив двух мирных жителей.А летом министр обороны Украины Алексей Резников радовался, что "збройни сылы" получили еще четыре таких реактивных системы залпового огня. "Звук залпа "Хаймарс" стал главным хитом этого лета на передовой", — зловеще веселился глава военного ведомства в Twitter.Оружие генштабу в Киеве, очевидно, понравилось — одним из удачных для ВСУ примеров его использование стал удар по своим же: в июле ракеты прилетели в Еленовку в Донецкой народной республике, где содержались взятые в плен украинские солдаты и бойцы полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в России). От огня своих же артиллеристов погибли 53 сдавшихся на милость победителя "захысныка", несколько десятков получили ранения.Украинские генералы, видимо, с таким азартом стреляли из "Хаймарсов", что летом бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, отставной генерал-лейтенант Марк Хертлинг несколько забеспокоился по поводу скорости расходования боеприпасов для РСЗО. Военачальник выразил общее мнение Пентагона и военных ведомств других стран Запада: "Насколько мы рискуем, предоставляя Украине всевозрастающее количество нашего высокоточного оружия? (…). А что, если в ближайшем будущем мы столкнемся с этим же или иным противником в вооруженном конфликте?", — процитировали Хертлинга авторы аналитического блога bmpd.Чтобы ВСУ хватило снарядом в американском минобороны попросили и союзников помочь снарядами — об этом говорил некий анонимный источник. "В числе прочих вещей, мы весьма активно просим другие страны поддержать Украину своим вооружением и военной техникой", — высказывался неназванный чиновник по этому поводу. Так что и после Вики и ее сокурсниц у украинских ракетчиков будут новые цели.

https://ukraina.ru/20220906/1038497422.html

https://ukraina.ru/20220902/1038353375.html

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Филипп Прокудин

Филипп Прокудин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Филипп Прокудин

спецоперация, лнр, эксклюзив