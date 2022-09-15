https://ukraina.ru/20220915/1038756364.html

Ренат Карчаа, сопровождавший главу МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС: украинцы угрожали моей дочери убийством

Карчаа, сопровождавший Гросси на ЗАЭС: украинцы угрожали моей дочери убийством

Ренат Карчаа, сопровождавший главу МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС: украинцы угрожали моей дочери убийством

Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T14:52

2022-09-15T14:52

2022-09-15T14:52

интервью

магатэ

запорожская аэс

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Поведение Украины в отношении Запорожской АЭС напоминает истерику, спровоцированную слабостью и психической неустойчивостью, что чревато аварией на атомном реакторе, считает советник генерального директора концерна "Росэнергоатом", руководитель Проектного офиса по региональной политике и развитию территорий Ренат Карчаа.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру, а также поделился впечатлениями от общения с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, которого Карчаа сопровождал на ЗАЭС.- По сообщениям СМИ, несколько дней назад был остановлен 6-й энергоблок Запорожской АЭС. Известно, что вторая резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС восстановлена. Что сейчас происходит на станции, в каком состоянии ЗАЭС?- Ничего грандиозного в последнее время на станции после отключения 6-го энергоблока не происходит, идет залатывание многочисленных дыр, которые образовались после затяжной, абсолютно безумной артиллерийской вакханалии.Очень тяжелая ситуация сложилась на ТЭС, которая расположена неподалеку от атомной станции, буквально в километре. Дело в том, что на этой ТЭС были ОРУ, это открытые распределительные устройства, которые выполняли серьезную роль в диспетчеризации, то есть перераспределении потоков электроэнергии, которые выходили после генерации на атомной станции. Там, конечно, ситуация, которую можно определить как слезы.Они (ВСУ – Ред.) там разбили все, что можно было разбить, все, что можно было уничтожить. И сейчас такое интересное время наступает, когда то и дело в СМИ читаешь, что МАГАТЭ сообщает о восстановлении одной линии электропередачи, другой…Так и хочется спросить: а их какая заслуга в том, что все это восстанавливается? Их заслуги ведь никакой нет, и по большому счету, люди, которые трудятся над восстановлением этих линий, работают под серьезным риском. Потому что ребята с той стороны Днепра с серьезной психической патологией, они могут в любой момент начать опять наносить артиллерийские удары, поэтому несмотря на то, что пока внешне тихо, опасность сохраняется, и в этом смысле расслабляться абсолютно точно нельзя.- На последней пресс-конференции Гросси заявил, что начал консультации с Киевом и Москвой о создании вокруг ЗАЭС зоны ядерной и физической безопасности. Буквально через день после этого появилась информация о том, что российские военные сообщили об уничтожении вертолетами морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС. Хочется понять, как Гросси в принципе видит технически возможным создание этой зоны?- В чистом виде демагогия с целью манипуляции. Какая зона безопасности? Когда у нас была беседа с Гросси – у нас был момент, когда мы общались тет-а-тет - я ему практически дословно сказал следующее: "Рафаэль, мы с вами не сможем изменить ход процессов на макроуровне, но от наших с вами усилий зависит мир на площадке атомной станции и в городе".Я ему довольно подробно рассказал, что они (ВСУ – Ред.) вытворяли в ночь перед его приездом и как они варварски уничтожали своей артиллерией объекты гражданской инфраструктуры в городе. И я ему сказал, что здесь только одно лекарство от беды – прекратить артиллерийские обстрелы.- Он как-то отреагировал на это?- Он согласился со мной. И кстати, метаморфозы поведения того же Гросси очевидны, он, когда только вернулся в Европу после визита на Запорожскую АЭС, он дал интервью [немецкой газете] Bild, это серьезное издание.И вот в этом интервью он говорил абсолютно правильные вещи: о необходимости прекращения артиллерийских ударов, говорил дословно, что он не увидел ничего, что бы указывало на сокрытие Россией каких-то фактов и обстоятельств, более того, он даже произнес фразу о том, что считает, что взаимодействие между украинским персоналом станции и российскими военными осуществляется на профессиональном уровне.Буквально через неделю начались метаморфозы. Понятно, что человек подвергся давлению. Кстати, о зоне безопасности на том первом этапе ни слова не было, это целиком и полностью выдумка, по моему мнению, американского происхождения. Потому что они контролируют положение вещей во всех международных институтах, включая МАГАТЭ.И эта история крайне выгодна США с точки зрения выдавливания Российской Федерации с этой территории. Потому что как только будет принято решение о зоне безопасности, встанет вопрос, кто ее будет контролировать, начнутся двух-, трехсторонние обсуждения, но ни к чему хорошему это не приведет. Это лишь раздразнивание ситуации.Самое действенное лекарство – прекращение обстрелов. Вы думаете, почему им так резко захотелось 6-й блок отключить? Могу авторитетно сказать, что да, блок был в тревожном состоянии, конечно, турбина работала в условиях малого напряжения, а они (Украина – Ред.) методично разбивали все линии электропередач. А в этих условиях, когда энергия генерируется, она должна уходить, потому что иначе будет возникать угроза перегрева ядерного реактора, и тогда произойдет беда.Они били по этим сетям, уничтожили все, что можно, а потом начался плач Ярославны: ай-ай-ай, вот 6-й блок… Да, тревожная ситуация, но если бы они прекратили артиллерийские обстрелы тогда и дали бы возможность открытые распределительные устройства привести в порядок, все очень быстро было бы исправлено. Но они продолжали стрелять, и невозможно было осуществить ремонт.В тот момент блок был в режиме плановой разгрузки, то есть это такая остановка, когда работа идет на сверхпониженной мощности, то есть где-то 5-8% от основной мощности, и восстановили бы, никаких конструктивных деформаций там у реактора не было, вся история замыкалась на электроснабжении, которое разбили они (ВСУ- Ред.).Суть в чем? Они вдруг озаботились 6-м блоком, не дали возможности восстановить линии электропередач, а потом как по команде начали все говорить о необходимости срочной остановки этого энергоблока. Вдруг резко забеспокоились. Почему? Суть игры простая, они начали настаивать на отключении по сути получив благословение МАГАТЭ, на МАГАТЭ в свою очередь оказали давление Штаты, а перезапуск по законам жанра теперь уже должен тоже с их участием проходить.А как России сейчас разговаривать на площадках с участием международных институтов, я думаю, все понимают. Тяжело разговаривать, потому что начинают выламывать руки. И эти переговоры в конечном итоге, скорее всего, закончатся ничем. Они не заинтересованы в работе атомной станции, они ее изначально планировали использовать как площадку для шантажа, угроз и торга. Иначе, уходя со станции они остановили бы все блоки, но они этого не сделали, имея злонамеренные мотивы потом совершать то, что сейчас происходит.Ядерная безопасность – вещь серьезная и угроза есть, но этим просто воспользовались для последующих манипуляций, направленных на ослабление позиций Российской Федерации. Тут надо отделять мух от котлет: где политика, а где действительно про атом и безопасность.- Вы с Гросси по ЗАЭС ходили, а по человеку обычно видно, что он думает, как настроен. Что вы увидели в нем? Было ли у него желание разобраться в ситуации, например?- Было, однозначно было, так играть нельзя. Озабоченность была видна по лицу, по вопросам, которые он задавал, по деталям, на которые он обращал внимание. Он профессионал высочайшего уровня. А с точки зрения человеческой, мужской я воспринял его приезд как проявление мужества. Потому что Украина все сделала для того, чтобы этой миссии не состоялось.Сначала на сутки перенесли визит без объявления причин, потом Гросси рано утром выехал из Киева, приехал в Запорожье, двинулся целенаправленно к границе, они его на каждой фильтрационной площадке по пути следования к линии соприкосновения держали по несколько часов.- Зачем?- Поиграть на нервах, напрячь, испугать. МАГАТЭ – это организация вообще не про войну, они никогда не работали в условиях боевых действий, для них это новое. Поэтому Гросси в тот день, в тот момент проявил мужество.И еще в ночь перед его приездом Украина начала масштабную атаку. И ладно бы били по позициям войск, били по городу. В моих мозгах это просто не укладывается. Разбили 5-ю гимназию, ударили по 14-му и 15-му детским садам, прилеты были прямо в жилые дома, были погибшие и раненые.Причем снаряды из американской системы М-777, от них остаются осколки, которые специалисты без труда идентифицируют. Хоть бы пытались мимикрировать под наши калибры, но им это не надо, они бьют и тут же лгут, это у них на потоке.А те снаряды американские, которые они используют, применяются для уничтожения живой силы противника. Тогда возникает вопрос: а кто для них противник? Люди, которых они по-прежнему пытаются называть своими гражданами? Дети?- Нашла про вас интересную информацию. За общение с Гросси киевский режим против вас санкции ввел. Ожидали? Как отреагировали?- Ой, я траур ношу теперь! А если серьезно, то абсолютно все равно. Меня поразило только одно: они по мне индивидуально проголосовали. Обычно пакетом принимают, а тут вдруг проголосовали по мне лично. Так они проявили бешенство от того, что впервые начал разрушаться их миф о том, что мы сами себя обстреливаем.А еще чтобы ответить на ваш вопрос, нужно вспомнить о знаменитой самке гориллы Коко, она знала более тысячи жестов и более двух тысяч английских слов, она их понимала и ими оперировала.Но дело в том, что знание английских слов – это не показатель глубины интеллекта и совсем не основание, чтобы знатоки английских слов управляли бы системами, я уж не говорю про государства.Эти ребята знают английские слова, я уверен, что не две тысячи, а даже, наверное, 4-4,5 тысячи знают, но почему они сидят при этом и управляют сложными системами и государством.Санкции – это же показатель бессилия, примерно как истерика у мужика, это одно из самых безобразных зрелищ на Земле. Их санкции – это как проявление мужской истерики, а она возникает от психоэмоциональной неустойчивости и слабости, когда нет других аргументов.Но ладно я, я знал, на что шел, предполагал, что что-то подобное будет, так они переключились на детей. Дочери моей угрожали всем на свете, начиная от изнасилования и заканчивая убийством. Присылали похабные фотографии, адреса присылали. Они даже нашли телефон моего бывшего водителя.- Запорожскую АЭС сейчас контролируют наши вооруженные силы, а зарплату сотрудникам станции платит украинский "Энергоатом". Хотелось бы понять с юридической точки зрения что со статусом ЗАЭС, будут ли в ближайшее время изменения?- Статус ЗАЭС вынужденно будет изменен, потому что в таком подвешенном состоянии ситуацию дальше держать невозможно. Мы – "Росатом" - предельно корректно себя ведем.В ответе на этот вопрос нужно понимать вот что. Котин, который глава украинского "Энергоатома", и его коллеги сами придумали ложь о том, что мы хотим перенаправить все потоки электроэнергии, генерируемые Запорожской АЭС в российскую систему. Возникает вопрос, зачем нам это надо?Мы не то, что действий не предпринимали в этом направлении, мы даже об этом не думали. Мы ориентируемся на то, что инициирован референдум, будет определено геополитическое будущее этой территории. Мы ждем решения политических вопросов, самоопределения людей. Рассмотрение подобных вещей в нынешних условиях юридически некорректно.После того, как "Энергоатом" родил вот эту ложь, они самозабвенно сами начали в это верить. Это тоже форма психического расстройства.Да, наши специалисты консультируют сотрудников станции, оказывают содействие, потому что для нас ядерная безопасность – один из основополагающих столпов. Это часть идеологии "Росатома" и концерна "Росэнергоатом". Для нас безопасность – это люди, и приехал я на Запорожскую станцию именно для этого, а не на какую-то другую тему говорить. Никто ничего не думал отнимать, просто люди реально в стрессе. Представьте, работать на станции под артиллерийскими бомбежками, а домой приходить и ждать удара по жилью. Сколько человек может так выдержать?По факту на Украине уже забыли, когда они управляли атомной станцией, как объектом атомной энергетики, они там занимаются бизнесом под названием политика. Людей увольняют за все, что хотят, вышли люди 9 мая – увольняют. То есть они занимаются грязной политикой, политиканством.Когда этот Котин заявил в интервью, что надо наносить удары по электросетям, я пришел туда на станцию к украинским коллегам, и рассказал, что как увидел это его высказывание, вспомнил фильм "Республика Шкид". Там один из беспризорников спросил: "Дядя, ты дурак?".Только такой вопрос от таких интервью возникает. И со мной украинские коллеги согласились, не могу в прессе их фамилии называть, но это серьезные специалисты.Вопрос подвешенности правового статуса Запорожской атомной станции создает серьезные проблемы, особенно на фоне того, что "Энергоатом" сегодня станцией не управляет, подчеркну, им никто не мешает, они сами этого не делают. И в этой связи вся нагрузка полностью упала на украинский персонал станции, а мы ведем себя в рамках правового поля, и это создает определенные проблемы.

https://ukraina.ru/20220914/1038704463.html

https://ukraina.ru/20220911/1038579374.html

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Марина Полякова

Марина Полякова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

интервью, магатэ, запорожская аэс