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"Угрожают каждому": эксперт призвал к радикальному решению проблемы украинского террора

"Угрожают каждому": эксперт призвал к радикальному решению проблемы украинского террора - 16.09.2022 Украина.ру

"Угрожают каждому": эксперт призвал к радикальному решению проблемы украинского террора

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что наиболее действенный метод борьбы с угрозами безопасности - это фильтрация населения

2022-09-16T07:52

2022-09-16T07:52

2022-09-16T07:52

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По его мнению, сотрудники служб безопасности должны общаться с населением, проверять на лояльность, находить диверсантов. Это вполне естественный процесс, в условиях военного времени такими методами пользуется любое государство, подчеркивает он.При этом Скориков заявил, что точно знает — все угрозы убийства журналистам, экспертам, политикам, рассылают жители Российской Федерации. Поэтому необходимо активизировать работу российских спецслужб, они должны применять непопулярные жесткие меры, считает эксперт. Полное интервью с Иваном Скориковым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220910/1038581162.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, теракт, спецоперация, угроза, терроризм