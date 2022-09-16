"Угрожают каждому": эксперт призвал к радикальному решению проблемы украинского террора - 16.09.2022 Украина.ру
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"Угрожают каждому": эксперт призвал к радикальному решению проблемы украинского террора
"Угрожают каждому": эксперт призвал к радикальному решению проблемы украинского террора - 16.09.2022 Украина.ру
"Угрожают каждому": эксперт призвал к радикальному решению проблемы украинского террора
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что наиболее действенный метод борьбы с угрозами безопасности - это фильтрация населения
2022-09-16T07:52
2022-09-16T07:52
новости
украина
теракт
спецоперация
угроза
терроризм
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По его мнению, сотрудники служб безопасности должны общаться с населением, проверять на лояльность, находить диверсантов. Это вполне естественный процесс, в условиях военного времени такими методами пользуется любое государство, подчеркивает он.При этом Скориков заявил, что точно знает — все угрозы убийства журналистам, экспертам, политикам, рассылают жители Российской Федерации. Поэтому необходимо активизировать работу российских спецслужб, они должны применять непопулярные жесткие меры, считает эксперт. Полное интервью с Иваном Скориковым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220910/1038581162.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, теракт, спецоперация, угроза, терроризм
Новости, Украина, теракт, Спецоперация, угроза, терроризм

"Угрожают каждому": эксперт призвал к радикальному решению проблемы украинского террора

07:52 16.09.2022
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресечена деятельность диверсионно-террористической группы
ФСБ России пресечена деятельность диверсионно-террористической группы
© ЦОС ФСБ РФ
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что наиболее действенный метод борьбы с угрозами безопасности - это фильтрация населения
По его мнению, сотрудники служб безопасности должны общаться с населением, проверять на лояльность, находить диверсантов. Это вполне естественный процесс, в условиях военного времени такими методами пользуется любое государство, подчеркивает он.
В большинстве случаев это не какие-то диверсионные группы, которые по днепровским плавням проплыли, хотя есть и такие. В большинстве случаев это делают оставшиеся проукраинские ячейки террористов.
Иван Скориков
Иван Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ
При этом Скориков заявил, что точно знает — все угрозы убийства журналистам, экспертам, политикам, рассылают жители Российской Федерации. Поэтому необходимо активизировать работу российских спецслужб, они должны применять непопулярные жесткие меры, считает эксперт.
Мы действительно находимся в ситуации угрозы каждому жителю, не только публичному лицу — каждому жителю страны, особенно — освобожденных территорий.
Иван Скориков
Иван Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ
Полное интервью с Иваном Скориковым читайте на сайте Украина.ру.
Богдан Безпалько - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 07:00
Безпалько призвал зеркально ответить на украинский террорЧлен Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру заявил, что виновных в террористических актах на освобожденных территориях и в России нужно жестоко карать, иначе терроризм будет цвести буйным цветом
 
НовостиУкраинатерактСпецоперацияугрозатерроризм
 
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