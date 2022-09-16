"Прервать век дерусификации": эксперт озвучил цели РФ на землях Новороссии - 16.09.2022 Украина.ру
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"Прервать век дерусификации": эксперт озвучил цели РФ на землях Новороссии
"Прервать век дерусификации": эксперт озвучил цели РФ на землях Новороссии - 16.09.2022 Украина.ру
"Прервать век дерусификации": эксперт озвучил цели РФ на землях Новороссии
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что на освобожденных территориях к украинству нужно относиться с особым вниманием, но без чрезмерной заботы
2022-09-16T08:00
2022-09-16T08:00
новости
украина
спецоперация
мова
украинский язык
новороссия
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При этом эксперт подчеркнул, что не имеет ввиду земли Малороссии, где мова исторична и имеет право на существование, но только под названием "Малороссийское наречие русского языка", а не политическое антирусское знамя украинства.Полное интервью с Иваном Скориковым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220910/1038613167.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, спецоперация, мова, украинский язык, новороссия
Новости, Украина, Спецоперация, мова, украинский язык, Новороссия

"Прервать век дерусификации": эксперт озвучил цели РФ на землях Новороссии

08:00 16.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция националистов в Киеве
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что на освобожденных территориях к украинству нужно относиться с особым вниманием, но без чрезмерной заботы
Я не считаю, что мы должны пестовать украинство, потому что оно формирует пограничность идентичности у человека, а наша цель — прервать век дерусификации на землях Новороссии.
Иван Скориков
Иван Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ
При этом эксперт подчеркнул, что не имеет ввиду земли Малороссии, где мова исторична и имеет право на существование, но только под названием "Малороссийское наречие русского языка", а не политическое антирусское знамя украинства.
Полное интервью с Иваном Скориковым читайте на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
08:01"Чтобы Госдепу спалось как на иголках": глава Чечни рассказал о создании подразделения ОМОН
08:00"Прервать век дерусификации": эксперт озвучил цели РФ на землях Новороссии
07:59Власти Белгородской области сообщили о восстановлении энергоснабжения в городе Валуйки после обстрела ВСУ
07:52"Угрожают каждому": эксперт призвал к радикальному решению проблемы украинского террора
07:51Немецкий политик объяснил, почему Запад не будет обеспечивать Украину танками
07:49"Сила Сибири — 2" может заменить для России "Северный поток — 2" - Новак
07:45"Максимально дерусифицирован": эксперт о том, как украинский язык стал политическим инструментом
07:40США отказались поставить Украине баллистические ракеты ATACMS - CNN
07:34Пентагон рассказал, что будет входить в новый пакет военной помощи Киеву
07:30Литовкин о том, почему ВСУ не прекратят устраивать террор на освобожденных территориях Украины
07:23На киргизско-таджикской границе идут боестолкновения между военными — погранслужба
07:15"Это такая тактика": военный эксперт о том, почему Россия перегруппировала силы на изюмском направлении
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