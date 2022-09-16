https://ukraina.ru/20220916/1038773220.html
"Прервать век дерусификации": эксперт озвучил цели РФ на землях Новороссии
"Прервать век дерусификации": эксперт озвучил цели РФ на землях Новороссии - 16.09.2022 Украина.ру
"Прервать век дерусификации": эксперт озвучил цели РФ на землях Новороссии
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что на освобожденных территориях к украинству нужно относиться с особым вниманием, но без чрезмерной заботы
2022-09-16T08:00
2022-09-16T08:00
2022-09-16T08:00
новости
украина
спецоперация
мова
украинский язык
новороссия
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При этом эксперт подчеркнул, что не имеет ввиду земли Малороссии, где мова исторична и имеет право на существование, но только под названием "Малороссийское наречие русского языка", а не политическое антирусское знамя украинства.Полное интервью с Иваном Скориковым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220910/1038613167.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, спецоперация, мова, украинский язык, новороссия
Новости, Украина, Спецоперация, мова, украинский язык, Новороссия
"Прервать век дерусификации": эксперт озвучил цели РФ на землях Новороссии
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что на освобожденных территориях к украинству нужно относиться с особым вниманием, но без чрезмерной заботы