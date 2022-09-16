https://ukraina.ru/20220916/1038773220.html

"Прервать век дерусификации": эксперт озвучил цели РФ на землях Новороссии

"Прервать век дерусификации": эксперт озвучил цели РФ на землях Новороссии - 16.09.2022 Украина.ру

"Прервать век дерусификации": эксперт озвучил цели РФ на землях Новороссии

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что на освобожденных территориях к украинству нужно относиться с особым вниманием, но без чрезмерной заботы

2022-09-16T08:00

2022-09-16T08:00

2022-09-16T08:00

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При этом эксперт подчеркнул, что не имеет ввиду земли Малороссии, где мова исторична и имеет право на существование, но только под названием "Малороссийское наречие русского языка", а не политическое антирусское знамя украинства.Полное интервью с Иваном Скориковым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220910/1038613167.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, спецоперация, мова, украинский язык, новороссия