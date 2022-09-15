https://ukraina.ru/20220915/1038759872.html

Генеральское сражение: Залужный против Сырского

Генеральское сражение: Залужный против Сырского - 15.09.2022 Украина.ру

Генеральское сражение: Залужный против Сырского

Бой военных бульдогов под украинским ковром

2022-09-15T13:59

2022-09-15T13:59

2022-09-15T13:59

виктория титова

эксклюзив

валерий залужный

александр сырский

владимир зеленский

генерал

соцсети

эксперты

всу

игорь димитриев

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Владимир Зеленский и его команда из зарубежных советников начали продвигать генерала Александра Сырского.Расчет простой: противопоставить Залужному нового полководца. Про него пишут не только украинские СМИ, но и зарубежные. Но "армия" поддержки нынешнего главнокомандующего тоже не дремлет. И в соцсетях стали появляться ( пока неуверенные) попытки скомпрометировать Сырского, даже усомниться в его профессиональных качествах. За кем пойдут военные и почему именно сейчас Зеленский развернул политическую многоходовку по устранению потенциальных конкурентов и бунта военных, размышляли эксперты в своих соцсетях.Политтехнолог Игорь Димитриев объяснил, почему именно на Сырского пал выбор Зеленского: "В связи с последними успехами ВСУ на Украине стали все чаще упоминать генерала Александра Сырского, командующего Сухопутными войсками. Сырский руководил операцией под Харьковом и выступал перед личным составом и объективами камер в Балаклее. О Сырском много пишут в украинских СМИ и упоминают, что он руководил обороной Киева в феврале и марте. Очевидно, генерал Сырский становится фигурой альтернативной главкому Залужному, с которым у Зеленского непростые отношения. Залужного рассматривали как возможного лидера Украины на период войны, намекали даже на военный переворот, а теперь у него появился конкурент.Но самое интересное здесь то, что Сырский уроженец Владимирской области и выпускник Московского высшего общевойскового командного училища. По-украински он говорит ужасно, типа Азарова. Ко всему прочему это делает его безопасным с политической точки зрения".Действительно в украинском информационном пространстве эксперты слажено начали воспевать успехи и военные таланты генерала. Все это похоже на спланированную кампанию по вытеснению популярности Залужного. Его имя реже стало звучать в новостях и даже из уст Зеленского, а заслуги – стали не такими персональными. Политический эксперт Михаил Чаплыга назвал Сырского (написано капслоком) лучшим генералом во всей Европе. Его можно сравнить разве только с Де Голем:"Сегодня Зеленский, Сырский, Ермак и многие другие первые лица приняли участие в торжественной церемонии поднятия Флага в Изюме.Не хочу пафосных слов… но честно… до слез!Я раньше мало знал о Генерале СЫРСКОМ, но за эти несколько дней я прочел о нем много интересного… при чем в основном в зарубежной прессе – таких оценок, как мне кажется, не удостаивался даже Де Голь.Крутейший Генерал… и 100% войдет в учебники военного дела".Украинский общественный деятель Дмитрий Спивак тоже вдруг обнаружил, что во всей радостной шумихе по случаю харьковского прорыва совсем потерялся Залужный: "А ГДЕ ЗАЛУЖНЫЙ? Где наш Главком после такой блестящей контрнаступательной операции?В СМИ тишина. Наоборот, все чаще стала появляться фамилия нового генерала Сырского в роли главного спасителя Киева в первые дни войны, и главного организатора и вдохновителя контрнаступления на Харьковском направлении….Заметили? Ну вот. Война войной, а кулуарную политику никто не отменял, и думы о выборах и рейтингах тоже. О чем это говорит? Все очень просто. Думаю, Сырского готовят на должность Главкома, как "идеолога победы", а Залужного отправят на заслуженное….. повышение и назначат целым Министром обороны. Чисто политическая должность. Для гражданских. Для переговоров и отчетов в парламенте. Без реальных рычагов управления в армии. Когда это может произойти? Думаю, до конца года. Хотя и не факт. Залужного сильно поддерживают те, от кого мы очень зависим. Но то, что его популярность сбивают - видно не вооружённым глазом".Но военные такому плану Зеленского намерены помешать. Кадровый военнослужащий ВСУ, ветеран Дебальцевского сражения Арти Грин написал, что покинет ряды ВСУ, если назначать Сырского. Более того в своих соцсетях написал о посредственных способностях генерала, а также обвинил его в поражениях и гибели солдат в 2015 году под Дебальцево:"Кто-то зачем-то всё активней раскручивает генерала Сырского, как чуть ли не главного полководческого гения Украины. В связи с этим имею кое-что сообщить…Как-то февральской ночью 2015-го имел случай общаться с Александром Сырским в довольно узком кругу не меньше пары часов. Причём, так сложилось, что в основном говорили я и Сырский. Остальные присутствующие иногда вставляли свои реплики. Темой общения было локальное окружение нашего опорника под Редкодубом и каким образом вытащить оттуда наших хлопцев. К чести Сырского, он по итогу таки принял в целом правильное решение об операции по деблокированию и эвакуации этого опорника. Мало того, он пошёл на это вопреки запрету вышестоящего командования. Чтобы "прикрыть задницу" Сырского был разработан "хитрый план". Согласно этого плана, после прорыва к окружённому опорнику мы должны были подорвать БК, который доставят в Редкодуб 5 Уралов из батальона "Артёмовск" , ну, типа доставленное на опорник БК уничтожил противник прямым поподанием в точку выгрузки… Ну и командиры на месте приняли решение вывезти людей на этих Уралах, в связи с полным отсутствием БК. Мы даже получили 20 кг тротила с детонаторами для этого фейерверка.Конечно же всё сразу пошло не так. Но операция таки была доведена до задуманного результата. Сотня наших воинов была эвакуирована из окружения, а противник в процессе операции понёс существенные потери.К чему это я.Я имею достаточно оснований утверждать, что неплохо знаю полководческие таланты Сырского. Они совершенно точно не выдающиеся, хотя и повыше "средних по отрасли", по крайней мере как на 2015-й год. Но дело не в них.Я утверждаю, что команду на оставление Логвиново 8 февраля 2015-го командиру 1-й БТГр 30-й бригады (тогда ещё) подполковнику Сергею Собко отдал (передал) именно (тогда ещё) генерал-майор Александр Сырский. При этом оба совершенно точно осознавали, что этот приказ означает - умышленную сдачу украинским командованием Дебальцевской группировки в окружение. Если кто-то сомневается в правдивости моего утверждения, предлагаю вызвать меня в суд за клевету, там и разберёмся.Именно поэтому, в случае назначения генерала Сырского Главкомом я немедленно НАПИШУ РАПОРТ ОБ УВОЛЬНЕНИИ ИЗ ВСУ в связи с обоснованным недоверием новому Главкому. Не знаю и не хочу знать насколько этот рапорт будет корректным с правовой точки зрения, но подам я его максимально громко, насколько смогу".Сможет ли Зеленский по-тихому провести кадровые перестановки в высшем военном звене или столкнется с бунтом – скоро узнаем. До зимы недолго осталось.

https://ukraina.ru/20220817/1037788134.html

https://ukraina.ru/20220909/1038579131.html

https://ukraina.ru/20220901/1038318514.html

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виктория титова, эксклюзив, валерий залужный, александр сырский, владимир зеленский, генерал, соцсети, эксперты, всу, игорь димитриев, сми, дебальцево