Генеральское сражение: Залужный против Сырского - 15.09.2022 Украина.ру
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Генеральское сражение: Залужный против Сырского
Генеральское сражение: Залужный против Сырского - 15.09.2022 Украина.ру
Генеральское сражение: Залужный против Сырского
Бой военных бульдогов под украинским ковром
2022-09-15T13:59
2022-09-15T13:59
виктория титова
эксклюзив
валерий залужный
александр сырский
владимир зеленский
генерал
соцсети
эксперты
всу
игорь димитриев
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Владимир Зеленский и его команда из зарубежных советников начали продвигать генерала Александра Сырского.Расчет простой: противопоставить Залужному нового полководца. Про него пишут не только украинские СМИ, но и зарубежные. Но "армия" поддержки нынешнего главнокомандующего тоже не дремлет. И в соцсетях стали появляться ( пока неуверенные) попытки скомпрометировать Сырского, даже усомниться в его профессиональных качествах. За кем пойдут военные и почему именно сейчас Зеленский развернул политическую многоходовку по устранению потенциальных конкурентов и бунта военных, размышляли эксперты в своих соцсетях.Политтехнолог Игорь Димитриев объяснил, почему именно на Сырского пал выбор Зеленского: "В связи с последними успехами ВСУ на Украине стали все чаще упоминать генерала Александра Сырского, командующего Сухопутными войсками. Сырский руководил операцией под Харьковом и выступал перед личным составом и объективами камер в Балаклее. О Сырском много пишут в украинских СМИ и упоминают, что он руководил обороной Киева в феврале и марте. Очевидно, генерал Сырский становится фигурой альтернативной главкому Залужному, с которым у Зеленского непростые отношения. Залужного рассматривали как возможного лидера Украины на период войны, намекали даже на военный переворот, а теперь у него появился конкурент.Но самое интересное здесь то, что Сырский уроженец Владимирской области и выпускник Московского высшего общевойскового командного училища. По-украински он говорит ужасно, типа Азарова. Ко всему прочему это делает его безопасным с политической точки зрения".Действительно в украинском информационном пространстве эксперты слажено начали воспевать успехи и военные таланты генерала. Все это похоже на спланированную кампанию по вытеснению популярности Залужного. Его имя реже стало звучать в новостях и даже из уст Зеленского, а заслуги – стали не такими персональными. Политический эксперт Михаил Чаплыга назвал Сырского (написано капслоком) лучшим генералом во всей Европе. Его можно сравнить разве только с Де Голем:"Сегодня Зеленский, Сырский, Ермак и многие другие первые лица приняли участие в торжественной церемонии поднятия Флага в Изюме.Не хочу пафосных слов… но честно… до слез!Я раньше мало знал о Генерале СЫРСКОМ, но за эти несколько дней я прочел о нем много интересного… при чем в основном в зарубежной прессе – таких оценок, как мне кажется, не удостаивался даже Де Голь.Крутейший Генерал… и 100% войдет в учебники военного дела".Украинский общественный деятель Дмитрий Спивак тоже вдруг обнаружил, что во всей радостной шумихе по случаю харьковского прорыва совсем потерялся Залужный: "А ГДЕ ЗАЛУЖНЫЙ? Где наш Главком после такой блестящей контрнаступательной операции?В СМИ тишина. Наоборот, все чаще стала появляться фамилия нового генерала Сырского в роли главного спасителя Киева в первые дни войны, и главного организатора и вдохновителя контрнаступления на Харьковском направлении….Заметили? Ну вот. Война войной, а кулуарную политику никто не отменял, и думы о выборах и рейтингах тоже. О чем это говорит? Все очень просто. Думаю, Сырского готовят на должность Главкома, как "идеолога победы", а Залужного отправят на заслуженное….. повышение и назначат целым Министром обороны. Чисто политическая должность. Для гражданских. Для переговоров и отчетов в парламенте. Без реальных рычагов управления в армии. Когда это может произойти? Думаю, до конца года. Хотя и не факт. Залужного сильно поддерживают те, от кого мы очень зависим. Но то, что его популярность сбивают - видно не вооружённым глазом".Но военные такому плану Зеленского намерены помешать. Кадровый военнослужащий ВСУ, ветеран Дебальцевского сражения Арти Грин написал, что покинет ряды ВСУ, если назначать Сырского. Более того в своих соцсетях написал о посредственных способностях генерала, а также обвинил его в поражениях и гибели солдат в 2015 году под Дебальцево:"Кто-то зачем-то всё активней раскручивает генерала Сырского, как чуть ли не главного полководческого гения Украины. В связи с этим имею кое-что сообщить…Как-то февральской ночью 2015-го имел случай общаться с Александром Сырским в довольно узком кругу не меньше пары часов. Причём, так сложилось, что в основном говорили я и Сырский. Остальные присутствующие иногда вставляли свои реплики. Темой общения было локальное окружение нашего опорника под Редкодубом и каким образом вытащить оттуда наших хлопцев. К чести Сырского, он по итогу таки принял в целом правильное решение об операции по деблокированию и эвакуации этого опорника. Мало того, он пошёл на это вопреки запрету вышестоящего командования. Чтобы "прикрыть задницу" Сырского был разработан "хитрый план". Согласно этого плана, после прорыва к окружённому опорнику мы должны были подорвать БК, который доставят в Редкодуб 5 Уралов из батальона "Артёмовск" , ну, типа доставленное на опорник БК уничтожил противник прямым поподанием в точку выгрузки… Ну и командиры на месте приняли решение вывезти людей на этих Уралах, в связи с полным отсутствием БК. Мы даже получили 20 кг тротила с детонаторами для этого фейерверка.Конечно же всё сразу пошло не так. Но операция таки была доведена до задуманного результата. Сотня наших воинов была эвакуирована из окружения, а противник в процессе операции понёс существенные потери.К чему это я.Я имею достаточно оснований утверждать, что неплохо знаю полководческие таланты Сырского. Они совершенно точно не выдающиеся, хотя и повыше "средних по отрасли", по крайней мере как на 2015-й год. Но дело не в них.Я утверждаю, что команду на оставление Логвиново 8 февраля 2015-го командиру 1-й БТГр 30-й бригады (тогда ещё) подполковнику Сергею Собко отдал (передал) именно (тогда ещё) генерал-майор Александр Сырский. При этом оба совершенно точно осознавали, что этот приказ означает - умышленную сдачу украинским командованием Дебальцевской группировки в окружение. Если кто-то сомневается в правдивости моего утверждения, предлагаю вызвать меня в суд за клевету, там и разберёмся.Именно поэтому, в случае назначения генерала Сырского Главкомом я немедленно НАПИШУ РАПОРТ ОБ УВОЛЬНЕНИИ ИЗ ВСУ в связи с обоснованным недоверием новому Главкому. Не знаю и не хочу знать насколько этот рапорт будет корректным с правовой точки зрения, но подам я его максимально громко, насколько смогу".Сможет ли Зеленский по-тихому провести кадровые перестановки в высшем военном звене или столкнется с бунтом – скоро узнаем. До зимы недолго осталось.
https://ukraina.ru/20220817/1037788134.html
https://ukraina.ru/20220909/1038579131.html
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Виктория Титова
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Виктория Титова
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виктория титова, эксклюзив, валерий залужный, александр сырский, владимир зеленский, генерал, соцсети, эксперты, всу, игорь димитриев, сми, дебальцево
Виктория Титова, Эксклюзив, Валерий Залужный, Александр Сырский, Владимир Зеленский, генерал, соцсети, эксперты, ВСУ, Игорь Димитриев, СМИ, Дебальцево

Генеральское сражение: Залужный против Сырского

13:59 15.09.2022
 
© коллаж Украина.РуЗалужный Сырский
Залужный Сырский
© коллаж Украина.Ру
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Виктория Титова
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Бой военных бульдогов под украинским ковром
Владимир Зеленский и его команда из зарубежных советников начали продвигать генерала Александра Сырского.
Расчет простой: противопоставить Залужному нового полководца. Про него пишут не только украинские СМИ, но и зарубежные. Но "армия" поддержки нынешнего главнокомандующего тоже не дремлет. И в соцсетях стали появляться ( пока неуверенные) попытки скомпрометировать Сырского, даже усомниться в его профессиональных качествах. За кем пойдут военные и почему именно сейчас Зеленский развернул политическую многоходовку по устранению потенциальных конкурентов и бунта военных, размышляли эксперты в своих соцсетях.
Политтехнолог Игорь Димитриев объяснил, почему именно на Сырского пал выбор Зеленского: "В связи с последними успехами ВСУ на Украине стали все чаще упоминать генерала Александра Сырского, командующего Сухопутными войсками. Сырский руководил операцией под Харьковом и выступал перед личным составом и объективами камер в Балаклее. О Сырском много пишут в украинских СМИ и упоминают, что он руководил обороной Киева в феврале и марте. Очевидно, генерал Сырский становится фигурой альтернативной главкому Залужному, с которым у Зеленского непростые отношения. Залужного рассматривали как возможного лидера Украины на период войны, намекали даже на военный переворот, а теперь у него появился конкурент.
Но самое интересное здесь то, что Сырский уроженец Владимирской области и выпускник Московского высшего общевойскового командного училища. По-украински он говорит ужасно, типа Азарова. Ко всему прочему это делает его безопасным с политической точки зрения".
Действительно в украинском информационном пространстве эксперты слажено начали воспевать успехи и военные таланты генерала. Все это похоже на спланированную кампанию по вытеснению популярности Залужного. Его имя реже стало звучать в новостях и даже из уст Зеленского, а заслуги – стали не такими персональными. Политический эксперт Михаил Чаплыга назвал Сырского (написано капслоком) лучшим генералом во всей Европе. Его можно сравнить разве только с Де Голем:
"Сегодня Зеленский, Сырский, Ермак и многие другие первые лица приняли участие в торжественной церемонии поднятия Флага в Изюме.
Не хочу пафосных слов… но честно… до слез!
Я раньше мало знал о Генерале СЫРСКОМ, но за эти несколько дней я прочел о нем много интересного… при чем в основном в зарубежной прессе – таких оценок, как мне кажется, не удостаивался даже Де Голь.
Крутейший Генерал… и 100% войдет в учебники военного дела".
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 19:00
Угрозы Крымскому мосту, Зеленский против Залужного. Итоги 17 августа
Украинский общественный деятель Дмитрий Спивак тоже вдруг обнаружил, что во всей радостной шумихе по случаю харьковского прорыва совсем потерялся Залужный: "А ГДЕ ЗАЛУЖНЫЙ? Где наш Главком после такой блестящей контрнаступательной операции?
В СМИ тишина. Наоборот, все чаще стала появляться фамилия нового генерала Сырского в роли главного спасителя Киева в первые дни войны, и главного организатора и вдохновителя контрнаступления на Харьковском направлении….
Заметили? Ну вот. Война войной, а кулуарную политику никто не отменял, и думы о выборах и рейтингах тоже. О чем это говорит? Все очень просто. Думаю, Сырского готовят на должность Главкома, как "идеолога победы", а Залужного отправят на заслуженное….. повышение и назначат целым Министром обороны. Чисто политическая должность. Для гражданских. Для переговоров и отчетов в парламенте. Без реальных рычагов управления в армии. Когда это может произойти? Думаю, до конца года. Хотя и не факт. Залужного сильно поддерживают те, от кого мы очень зависим. Но то, что его популярность сбивают - видно не вооружённым глазом".
Но военные такому плану Зеленского намерены помешать. Кадровый военнослужащий ВСУ, ветеран Дебальцевского сражения Арти Грин написал, что покинет ряды ВСУ, если назначать Сырского. Более того в своих соцсетях написал о посредственных способностях генерала, а также обвинил его в поражениях и гибели солдат в 2015 году под Дебальцево:
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 16:36
Наступление — это питчинг от ВСУ. Эксперты о ситуации на украинском фронте
"Кто-то зачем-то всё активней раскручивает генерала Сырского, как чуть ли не главного полководческого гения Украины. В связи с этим имею кое-что сообщить…
Как-то февральской ночью 2015-го имел случай общаться с Александром Сырским в довольно узком кругу не меньше пары часов. Причём, так сложилось, что в основном говорили я и Сырский. Остальные присутствующие иногда вставляли свои реплики. Темой общения было локальное окружение нашего опорника под Редкодубом и каким образом вытащить оттуда наших хлопцев. К чести Сырского, он по итогу таки принял в целом правильное решение об операции по деблокированию и эвакуации этого опорника. Мало того, он пошёл на это вопреки запрету вышестоящего командования. Чтобы "прикрыть задницу" Сырского был разработан "хитрый план". Согласно этого плана, после прорыва к окружённому опорнику мы должны были подорвать БК, который доставят в Редкодуб 5 Уралов из батальона "Артёмовск" , ну, типа доставленное на опорник БК уничтожил противник прямым поподанием в точку выгрузки… Ну и командиры на месте приняли решение вывезти людей на этих Уралах, в связи с полным отсутствием БК. Мы даже получили 20 кг тротила с детонаторами для этого фейерверка.
Конечно же всё сразу пошло не так. Но операция таки была доведена до задуманного результата. Сотня наших воинов была эвакуирована из окружения, а противник в процессе операции понёс существенные потери.
К чему это я.
Я имею достаточно оснований утверждать, что неплохо знаю полководческие таланты Сырского. Они совершенно точно не выдающиеся, хотя и повыше "средних по отрасли", по крайней мере как на 2015-й год. Но дело не в них.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 10:42
Зе против За: увидим ли мы военную хунту по-украински?Запад как менингитный клещ вцепился в Украину, от него либо умирают, либо дураками становятся
Я утверждаю, что команду на оставление Логвиново 8 февраля 2015-го командиру 1-й БТГр 30-й бригады (тогда ещё) подполковнику Сергею Собко отдал (передал) именно (тогда ещё) генерал-майор Александр Сырский. При этом оба совершенно точно осознавали, что этот приказ означает - умышленную сдачу украинским командованием Дебальцевской группировки в окружение. Если кто-то сомневается в правдивости моего утверждения, предлагаю вызвать меня в суд за клевету, там и разберёмся.
Именно поэтому, в случае назначения генерала Сырского Главкомом я немедленно НАПИШУ РАПОРТ ОБ УВОЛЬНЕНИИ ИЗ ВСУ в связи с обоснованным недоверием новому Главкому. Не знаю и не хочу знать насколько этот рапорт будет корректным с правовой точки зрения, но подам я его максимально громко, насколько смогу".
Сможет ли Зеленский по-тихому провести кадровые перестановки в высшем военном звене или столкнется с бунтом – скоро узнаем. До зимы недолго осталось.
 
Виктория ТитоваЭксклюзивВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВладимир ЗеленскийгенералсоцсетиэкспертыВСУИгорь ДимитриевСМИДебальцево
 
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