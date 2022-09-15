В ДНР освобожден важный населенный пункт – власти - 15.09.2022 Украина.ру
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В ДНР освобожден важный населенный пункт – власти
В ДНР освобожден важный населенный пункт – власти - 15.09.2022 Украина.ру
В ДНР освобожден важный населенный пункт – власти
Союзные силы освободили населенный пункт Майорск, сообщает 15 сентября Штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале
2022-09-15T11:48
2022-09-15T11:48
новости
днр
освобождение
горловка
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В штабе объяснили значение Майорска: посёлок расположен у авторазвилки на Горловку, Дзержинск (Торецк) и Артёмовск (Бахмут).Неподалеку от поселка находится крупная электроподстанция "Майорская" 750 кВ, питающая третий подъем канала "Северский Донец-Донбасс", а также железнодорожная станция "Майорская".В ДНР сообщили, что именно в Майорске располагался укрепрайон ВСУ, из которого обстреливали Горловку.Неделей ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об освобождении поселка Кодема в ДНР (неподалеку от Артёмовска (Бахмута).Также глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что освобождение территорий Донецкой Народной Республики завершится в скором времени, передавал Telegram-канал ЛуганскИнформЦентр.
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новости, днр, освобождение, горловка
Новости, ДНР, освобождение, Горловка

В ДНР освобожден важный населенный пункт – власти

11:48 15.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВывод подразделений ДНР из Мариуполя
Вывод подразделений ДНР из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Союзные силы освободили населенный пункт Майорск, сообщает 15 сентября Штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале
По состоянию на 15 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Майорск.
В штабе объяснили значение Майорска: посёлок расположен у авторазвилки на Горловку, Дзержинск (Торецк) и Артёмовск (Бахмут).
Неподалеку от поселка находится крупная электроподстанция "Майорская" 750 кВ, питающая третий подъем канала "Северский Донец-Донбасс", а также железнодорожная станция "Майорская".
В ДНР сообщили, что именно в Майорске располагался укрепрайон ВСУ, из которого обстреливали Горловку.
Неделей ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об освобождении поселка Кодема в ДНР (неподалеку от Артёмовска (Бахмута).
Также глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что освобождение территорий Донецкой Народной Республики завершится в скором времени, передавал Telegram-канал ЛуганскИнформЦентр.
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Вчера, 06:15
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