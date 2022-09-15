https://ukraina.ru/20220915/1038756206.html

В ДНР освобожден важный населенный пункт – власти

В ДНР освобожден важный населенный пункт – власти - 15.09.2022 Украина.ру

В ДНР освобожден важный населенный пункт – власти

Союзные силы освободили населенный пункт Майорск, сообщает 15 сентября Штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале

2022-09-15T11:48

2022-09-15T11:48

2022-09-15T11:48

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днр

освобождение

горловка

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В штабе объяснили значение Майорска: посёлок расположен у авторазвилки на Горловку, Дзержинск (Торецк) и Артёмовск (Бахмут).Неподалеку от поселка находится крупная электроподстанция "Майорская" 750 кВ, питающая третий подъем канала "Северский Донец-Донбасс", а также железнодорожная станция "Майорская".В ДНР сообщили, что именно в Майорске располагался укрепрайон ВСУ, из которого обстреливали Горловку.Неделей ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об освобождении поселка Кодема в ДНР (неподалеку от Артёмовска (Бахмута).Также глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что освобождение территорий Донецкой Народной Республики завершится в скором времени, передавал Telegram-канал ЛуганскИнформЦентр.

https://ukraina.ru/20220914/1038688536.html

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новости, днр, освобождение, горловка