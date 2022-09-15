https://ukraina.ru/20220915/1038755842.html

Пострадавшие дети, покушения на Херсон, гарантии безопасности. Главное на Украине на 12:00 15 сентября

Пострадавшие дети, покушения на Херсон, гарантии безопасности. Главное на Украине на 12:00 15 сентября - 15.09.2022 Украина.ру

Пострадавшие дети, покушения на Херсон, гарантии безопасности. Главное на Украине на 12:00 15 сентября

Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T12:00

2022-09-15T12:00

2022-09-15T13:02

эксклюзив

хроники

обстрелы

всу

кирилл стремоусов

херсонская область

дети

днр

лнр

песков

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Дети Донбасса попали под обстрелы украинских военных. ВСУ стягивают силы к селу Киселевка близ Херсона. Песков объяснил, кто может гарантировать безопасность УкраиныПредставительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о 54 фактах ведения огня со стороны украинских военных за сутки.На Донецком направлении противник применял артиллерию 155, 152 и 122 мм.На Ясиноватском — артиллерию 152 мм.На Горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки, минометы 120 мм.Всего украинские военные выпустили 246 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Красный Партизан, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Пантелеймоновка, Минеральное, Каштановое, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы), Старомихайловка, Докучаевск.Поступили сведения о ранении девяти гражданских лиц, в том числе четырех детей, в Куйбышевском районе Донецка, Старомихайловке, Докучаевске и ранее освобожденном Донском.Повреждены 22 домостроения, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.По словам официального представителя Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) капитана Ивана Филипоненко, за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери.«Уничтожено: до 45 человек личного состава; два бронетранспортёра; шесть единиц специальной автомобильной техники. Противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли н. п. Светлодарск (ДНР), Перевальск и Стаханов с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS, выпустив 16 ракет», — сказал он.В результате обстрелов в ЛНР погибла 18-летняя девушка, ранения получили шестеро учащихся колледжа и преподаватель. Также разрушено здание Перевальского колледжа.По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 17 февраля в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в ЛНР погибли 86 мирных жителей, включая четырех детей. Еще 267 человек получили ранения.Огнем украинской армии разрушено и повреждено 2 582 дома в 60 населенных пунктах. В результате обстрелов также повреждены 213 объектов гражданской инфраструктуры, уточнили в представительстве.Спасатели МЧС России в рамках акции «Помощь пожарным Донбасса» доставили в Донбасс самое необходимое пожарное снаряжение и оборудование.На призыв помочь донбасским коллегам откликнулись пожарные и спасатели из всех регионов России. Не остались в стороне и ветераны пожарной охраны, внеся посильную помощь в общий сбор.«Пожарно-спасательным подразделениям Донецкой и Луганской Народных Республик и отдельных районов Украины направлено более 500 комплектов боевой одежды пожарного, 350 шлем-касок, 350 поясов пожарного с карабином, 350 пар сапог и 350 средств индивидуальной защиты рук пожарного», — отметили в ведомстве.Кроме того, от главных управлений МЧС по Коми, Крыму, Алтайскому, Пермскому краям, Владимирской, Курской и Челябинской областям в ДНР и ЛНР доставлено более 900 пожарных рукавов, свыше 140 пожарных стволов, почти 500 огнетушителей, 25 дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, порядка 30 ручных пожарных лестниц, 10 мотопомп, а также 15 радиостанций и 35 тонн пенообразователя.Из резерва МЧС России для обеспечения первоочередных аварийно-спасательных работ в ДНР и ЛНР доставлено 16 автоцистерн, две 50-метровые автолестницы, 36 мотопомп, бензопилы и электрогенераторы.Ситуация в Херсонской областиКиев стягивает силы к селу Киселевка, расположенному на автодороге между Херсоном и Николаевом. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live».Стремоусов добавил, что обстрелы Херсона из реактивных систем залпового огня HIMARS со стороны Украины ведут американцы.«Мы точно уверены, что все выстрелы, которые производятся из американского вооружения, стреляются непосредственно американцами. Поэтому еще раз мы говорим, что им плевать на украинцев, русских и белорусов. Их интересует одна единственная цель — любым способом террор, убийства, чтобы было больше хаоса, больше "непоняток", которые мы на сегодняшний момент испытываем не только на территории Херсонской области, но и [на] всех освобожденных территориях», — сказал Стремоусов.Он также назвал нелепыми предположения Киева, что российская сторона обстреляла саму себя.ВСУ, по предварительным данным, в среду вечером применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS при обстреле Херсона. В результате удара по крупному микрорайону города погибли двое взрослых и двое детей. Снаряд попал в проезжую часть, в соседних домах выбиты окна.Также в четверг Стремоусов сообщил о попытке десантной группы ВСУ численностью порядка 120 человек с небольших катеров высадиться в районе Кинбурнской косы. По его словам, попытка была купирована, часть лодок потоплена, часть смогла уйти.«Скорее всего, десант (ВСУ, который пытался утром высадиться в районе Кинбурнской косы. — Ред.) высаживался в районе Очакова, попытались обойти, но там есть точки, военные базы, которые еще остались со времен Советского Союза. Все контролируется, весь периметр просматривается. Шансов зайти с моря вообще никаких нет. <...> Попыток будет много», — сказал он в эфире Первого канала.Стремоусов также опроверг заявления Киева о том, что ВСУ проникли в Херсонскую область. По его словам, он ежедневно посещает село Киселевка на границе с Николаевской областью, которое «захватывают в интернете» каждый день. Замглавы региона подчеркнул, что в районы Сухого Ставка, Киселевки и Давыдова Брода «никто не проник».В середине марта Минобороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля там была сформирована военно-гражданская администрация, которая управляет регионом. Власти области неоднократно заявляли о планах войти в состав РФ.Гарантии безопасности для УкраиныПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в четверг, что только руководство Украины может дать гарантии безопасности этой стране.В начале недели Офис украинского президента опубликовал рекомендации по гарантиям безопасности для страны.Согласно тексту документа, гарантами следует стать США, Великобритании, Канаде, Германии, Франции, Италии, Польше, Франции, Турции и ряду других стран.Проект предусматривает обеспечение безопасности Украины с помощью сил быстрого реагирования, иностранных инструкторов, комплексов морской противоракетной обороны.При этом документ указывает: гарантии необходимы Украине до вступления в НАТО, а интеграция в альянс — суверенное решение государства. Украина не намерена ограничивать численность своих вооруженных сил или брать обязательства по нейтральности.«Задача гарантий — территориальная целостность в международно признанных границах», — сказано в проекте.Страны-гаранты также должны будут сохранять санкции против России до прекращения боевых действий на территории Украины и «получения гарантий от Москвы о ненападении и до полного возмещения понесенного Украиной ущерба». А любое решение об отмене ограничительных мер должно обсуждаться с Киевом.Владимир Зеленский назвал документ «первым, но очень важным шагом».«Эти рекомендации должны стать основой будущего договора безопасности», — уверен глава государства. Зеленский призвал экспертную группу продолжить работу и довести проект до конца.В Кремле тогда указали на сохранение у Украины стремления в НАТО, заявив, что таким образом остается «главная угроза для нашей страны».«Остается и обретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции», — подчеркнул Песков.

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, обстрелы, всу, кирилл стремоусов, херсонская область, дети, днр, лнр, песков, гарантии безопасности