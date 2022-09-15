https://ukraina.ru/20220915/1038747133.html

В Китае нашли рецепт для свержения "долларовой гегемонии" в мире

В Китае нашли рецепт для свержения "долларовой гегемонии" в мире - 15.09.2022 Украина.ру

В Китае нашли рецепт для свержения "долларовой гегемонии" в мире

Поскольку политика ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США призвана вызвать потрясения в мировой экономике, Китаю, России и другим странам необходимо активизировать сотрудничество, чтобы избавиться от господства доллара на энергетическом рынке, написала 14 сентября китайская газета Global Times

2022-09-15T10:30

2022-09-15T10:30

2022-09-15T10:30

китай

доллар

американская гегемония

индия

оаэ

саудовская аравия

газпром

global times

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В редакционной статье издания отмечается беспрецедентный рост курса доллара по отношению к другим мировым валютам, в частности, евро и японской иене.Поскольку сделки по таким такие товарам, как нефть и газ, обычно заключаются в американской валюте, дорогой доллар означает, что эти ресурсы становятся дорогими для покупателей из многих стран, за исключением США. Таким образом, инфляция в еврозоне, Японии и других странах растёт, а в США – сдерживается, отмечает газета.В статье отмечается, что многие страны понимают такую необходимость и предпринимают шаги по избавлению от доллара в расчётах за энергоносители.Например, Россия предложила некоторым индийским покупателям нефти платить за неё в валюте ОАЭ. Индийский Центральный банк объявил о разрешении торговли между Индией и другими странами в рупиях. Саудовская Аравия ведёт переговоры с Китаем о продажах части поставляемой в Китай нефти в юанях, а не в долларах. "Газпром" и Китайская национальная нефтяная корпорация договорились о платежах за поставки газа в рублях и юанях.Китаю и России, ставшим важными торговыми партнёрами, необходимо изучить возможность применения новых механизмов сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества и в рамках БРИКС, полагает Global Times.Существует реальная и общая потребность ухода от американского доллара в торговле энергоносителями как для развивающихся, так и для развитых стран.

https://ukraina.ru/20220817/1037724337.html

https://ukraina.ru/20220723/1036752839.html

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китай, доллар, американская гегемония, индия, оаэ, саудовская аравия, газпром, global times