В Китае нашли рецепт для свержения "долларовой гегемонии" в мире
Поскольку политика ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США призвана вызвать потрясения в мировой экономике, Китаю, России и другим странам необходимо активизировать сотрудничество, чтобы избавиться от господства доллара на энергетическом рынке, написала 14 сентября китайская газета Global Times
В редакционной статье издания отмечается беспрецедентный рост курса доллара по отношению к другим мировым валютам, в частности, евро и японской иене.
17 августа, 06:30Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евроРоссия заинтересована в расчётах в национальных валютах стран-партнёров, а не в долларах или евро. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
Поскольку сделки по таким такие товарам, как нефть и газ, обычно заключаются в американской валюте, дорогой доллар означает, что эти ресурсы становятся дорогими для покупателей из многих стран, за исключением США. Таким образом, инфляция в еврозоне, Японии и других странах растёт, а в США – сдерживается, отмечает газета.
Причина, по которой США могут снова и снова "экспортировать" свой собственный инфляционный кризис, … состоит, в основном, в том, что доллар по-прежнему занимает доминирующее положение на мировом валютном рынке, в качестве резервного актива, при торговых расчётах и в других областях. Чтобы сломить господство доллара, необходимо сначала ослабить его привязку к основным энергетическим продуктам, таким, как сырая нефть
В статье отмечается, что многие страны понимают такую необходимость и предпринимают шаги по избавлению от доллара в расчётах за энергоносители.
Например, Россия предложила некоторым индийским покупателям нефти платить за неё в валюте ОАЭ. Индийский Центральный банк объявил о разрешении торговли между Индией и другими странами в рупиях. Саудовская Аравия ведёт переговоры с Китаем о продажах части поставляемой в Китай нефти в юанях, а не в долларах. "Газпром" и Китайская национальная нефтяная корпорация договорились о платежах за поставки газа в рублях и юанях.
23 июля, 05:00Мы напрямую торгуем без посредничества доллара – Федоров о сотрудничестве с ИраномРоссия теперь может торговать рублем в Иране без посредничества доллара, поэтому переход на прямые торговые операции лишает США дохода от продажи своей валюты, а у РФ появляется возможность продавать товары за деньги, сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
Китаю и России, ставшим важными торговыми партнёрами, необходимо изучить возможность применения новых механизмов сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества и в рамках БРИКС, полагает Global Times.
Существует реальная и общая потребность ухода от американского доллара в торговле энергоносителями как для развивающихся, так и для развитых стран.
"Заинтересованным странам настало время действовать, полностью координировать свои действия и экспериментировать с такими возможностями", - подытоживает газета.