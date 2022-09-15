В Китае нашли рецепт для свержения "долларовой гегемонии" в мире - 15.09.2022 Украина.ру
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В Китае нашли рецепт для свержения "долларовой гегемонии" в мире
В Китае нашли рецепт для свержения "долларовой гегемонии" в мире - 15.09.2022 Украина.ру
В Китае нашли рецепт для свержения "долларовой гегемонии" в мире
Поскольку политика ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США призвана вызвать потрясения в мировой экономике, Китаю, России и другим странам необходимо активизировать сотрудничество, чтобы избавиться от господства доллара на энергетическом рынке, написала 14 сентября китайская газета Global Times
2022-09-15T10:30
2022-09-15T10:30
китай
доллар
американская гегемония
индия
оаэ
саудовская аравия
газпром
global times
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В редакционной статье издания отмечается беспрецедентный рост курса доллара по отношению к другим мировым валютам, в частности, евро и японской иене.Поскольку сделки по таким такие товарам, как нефть и газ, обычно заключаются в американской валюте, дорогой доллар означает, что эти ресурсы становятся дорогими для покупателей из многих стран, за исключением США. Таким образом, инфляция в еврозоне, Японии и других странах растёт, а в США – сдерживается, отмечает газета.В статье отмечается, что многие страны понимают такую необходимость и предпринимают шаги по избавлению от доллара в расчётах за энергоносители.Например, Россия предложила некоторым индийским покупателям нефти платить за неё в валюте ОАЭ. Индийский Центральный банк объявил о разрешении торговли между Индией и другими странами в рупиях. Саудовская Аравия ведёт переговоры с Китаем о продажах части поставляемой в Китай нефти в юанях, а не в долларах. "Газпром" и Китайская национальная нефтяная корпорация договорились о платежах за поставки газа в рублях и юанях.Китаю и России, ставшим важными торговыми партнёрами, необходимо изучить возможность применения новых механизмов сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества и в рамках БРИКС, полагает Global Times.Существует реальная и общая потребность ухода от американского доллара в торговле энергоносителями как для развивающихся, так и для развитых стран.
https://ukraina.ru/20220817/1037724337.html
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китай, доллар, американская гегемония, индия, оаэ, саудовская аравия, газпром, global times
Китай, доллар, американская гегемония, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Газпром, Global Times

В Китае нашли рецепт для свержения "долларовой гегемонии" в мире

10:30 15.09.2022
 
© pasja1000 / pixabay.comДоллар банкнота США валюта деньги
Доллар банкнота США валюта деньги
© pasja1000 / pixabay.com
Читать в
Поскольку политика ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США призвана вызвать потрясения в мировой экономике, Китаю, России и другим странам необходимо активизировать сотрудничество, чтобы избавиться от господства доллара на энергетическом рынке, написала 14 сентября китайская газета Global Times
В редакционной статье издания отмечается беспрецедентный рост курса доллара по отношению к другим мировым валютам, в частности, евро и японской иене.
- РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 06:30
Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евроРоссия заинтересована в расчётах в национальных валютах стран-партнёров, а не в долларах или евро. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
Поскольку сделки по таким такие товарам, как нефть и газ, обычно заключаются в американской валюте, дорогой доллар означает, что эти ресурсы становятся дорогими для покупателей из многих стран, за исключением США. Таким образом, инфляция в еврозоне, Японии и других странах растёт, а в США – сдерживается, отмечает газета.

Причина, по которой США могут снова и снова "экспортировать" свой собственный инфляционный кризис, … состоит, в основном, в том, что доллар по-прежнему занимает доминирующее положение на мировом валютном рынке, в качестве резервного актива, при торговых расчётах и в ​​других областях. Чтобы сломить господство доллара, необходимо сначала ослабить его привязку к основным энергетическим продуктам, таким, как сырая нефть

Global Times
Китайская газета
В статье отмечается, что многие страны понимают такую необходимость и предпринимают шаги по избавлению от доллара в расчётах за энергоносители.
Например, Россия предложила некоторым индийским покупателям нефти платить за неё в валюте ОАЭ. Индийский Центральный банк объявил о разрешении торговли между Индией и другими странами в рупиях. Саудовская Аравия ведёт переговоры с Китаем о продажах части поставляемой в Китай нефти в юанях, а не в долларах. "Газпром" и Китайская национальная нефтяная корпорация договорились о платежах за поставки газа в рублях и юанях.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
23 июля, 05:00
Мы напрямую торгуем без посредничества доллара – Федоров о сотрудничестве с ИраномРоссия теперь может торговать рублем в Иране без посредничества доллара, поэтому переход на прямые торговые операции лишает США дохода от продажи своей валюты, а у РФ появляется возможность продавать товары за деньги, сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру
Китаю и России, ставшим важными торговыми партнёрами, необходимо изучить возможность применения новых механизмов сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества и в рамках БРИКС, полагает Global Times.
Существует реальная и общая потребность ухода от американского доллара в торговле энергоносителями как для развивающихся, так и для развитых стран.

"Заинтересованным странам настало время действовать, полностью координировать свои действия и экспериментировать с такими возможностями", - подытоживает газета.

 
Китайдолларамериканская гегемонияИндияОАЭСаудовская АравияГазпромGlobal Times
 
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