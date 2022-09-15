https://ukraina.ru/20220915/1038740502.html

В сенате США вновь хотят внести Россию в список спонсоров терроризма

В сенате США вновь хотят внести Россию в список спонсоров терроризма - 15.09.2022 Украина.ру

В сенате США вновь хотят внести Россию в список спонсоров терроризма

Американские сенаторы Ричард Блюменталь от Демократической партии и Линдси Грэм от республиканцев предложили рассмотреть законопроект о включении России в перечень стран-спонсоров терроризма, сообщает Politico

2022-09-15T08:01

2022-09-15T08:01

2022-09-15T08:01

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Также издание уточняет, что авторы законопроекта не имеют широкой поддержки своей инициативы в конгрессе.Блюменталь выразил мнение, что не согласен с позицией Белого дома, который выступает против признания России спонсором терроризма.В начале сентября президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в список стран — спонсоров терроризма. В Белом доме потом заявили, что администрация приняла окончательное решение не придавать России указанный статус.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что, если Вашингтон пойдет на такой шаг, об отношениях между двумя странами можно забыть.

https://ukraina.ru/20220914/1038725100.html

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новости, сша, россия, джо байден