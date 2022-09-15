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В сенате США вновь хотят внести Россию в список спонсоров терроризма
В сенате США вновь хотят внести Россию в список спонсоров терроризма - 15.09.2022 Украина.ру
В сенате США вновь хотят внести Россию в список спонсоров терроризма
Американские сенаторы Ричард Блюменталь от Демократической партии и Линдси Грэм от республиканцев предложили рассмотреть законопроект о включении России в перечень стран-спонсоров терроризма, сообщает Politico
2022-09-15T08:01
2022-09-15T08:01
2022-09-15T08:01
новости
сша
россия
джо байден
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Также издание уточняет, что авторы законопроекта не имеют широкой поддержки своей инициативы в конгрессе.Блюменталь выразил мнение, что не согласен с позицией Белого дома, который выступает против признания России спонсором терроризма.В начале сентября президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в список стран — спонсоров терроризма. В Белом доме потом заявили, что администрация приняла окончательное решение не придавать России указанный статус.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что, если Вашингтон пойдет на такой шаг, об отношениях между двумя странами можно забыть.
https://ukraina.ru/20220914/1038725100.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, джо байден
В сенате США вновь хотят внести Россию в список спонсоров терроризма
Американские сенаторы Ричард Блюменталь от Демократической партии и Линдси Грэм от республиканцев предложили рассмотреть законопроект о включении России в перечень стран-спонсоров терроризма, сообщает Politico
"Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили новое законодательство, которое позволит обойти государственный департамент и сделать объявление (о внесении РФ в перечень государств-спонсоров терроризма) в одностороннем порядке", - говорится в публикации.
Также издание уточняет, что авторы законопроекта не имеют широкой поддержки своей инициативы в конгрессе.
Блюменталь выразил мнение, что не согласен с позицией Белого дома, который выступает против признания России спонсором терроризма.
В начале сентября президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в список стран — спонсоров терроризма. В Белом доме потом заявили, что администрация приняла окончательное решение не придавать России указанный статус.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что, если Вашингтон пойдет на такой шаг, об отношениях между двумя странами можно забыть.