Пленный украинский замполит про Бандеру: "правильно про человека рассказывается"
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Пленный украинский замполит рассказал о воспитательной работе в ВСУ
Пленный украинский замполит про Бандеру: "правильно про человека рассказывается"
Пленный украинский замполит рассказал о воспитательной работе в ВСУ
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с пленным замкомандира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским, он рассказал, как именно работал с солдатами-срочниками
2022-09-15T05:15
2022-09-15T05:15
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украина
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На уточняющий вопрос журналиста, рассказывал ли он своим бойцам о дне рождения Бандеры, Батынский ответил, что сообщал лишь о факте этой даты и зачитывал краткое описание личности, где "правильно про человека рассказывается". Однако что именно это был за текст замполит так и не ответил.В том же интервью украинский военный предпочел не давать личную оценку Бандере, так и не ответив на вопрос, считает ли он его героем.Сергею Батынскому (позывной "Прокурор") 37 лет. Родился в Херсоне, проживал в Николаеве. Служил в Первом отдельном батальоне морской пехоты ВСУ 36-й бригады в должности заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе. Старший лейтенант.
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новости, украина, пленный, бандера
Новости, Украина, пленный, Бандера

Пленный украинский замполит рассказал о воспитательной работе в ВСУ

05:15 15.09.2022
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкФакельное шествие националистов в честь дня рождения Бандеры
Факельное шествие националистов в честь дня рождения Бандеры - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Григорий Василенко
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Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с пленным замкомандира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским, он рассказал, как именно работал с солдатами-срочниками
"Ведение, учет личных служебных карточек, учет воспитательной работы, написание характеристик. Социальные паспорта их. По воспитанию — так это ежедневная работа, есть коллективная, есть индивидуальная. В рамках коллективной работы доносил ту информацию, которую из управления ВСУ могли нам предоставлять. Ежедневные сводки, графики, что и как происходит. Потом исторические значения, которые в те дни происходили, если сегодня какой-то праздник", - рассказал пленный.
На уточняющий вопрос журналиста, рассказывал ли он своим бойцам о дне рождения Бандеры, Батынский ответил, что сообщал лишь о факте этой даты и зачитывал краткое описание личности, где "правильно про человека рассказывается". Однако что именно это был за текст замполит так и не ответил.
В том же интервью украинский военный предпочел не давать личную оценку Бандере, так и не ответив на вопрос, считает ли он его героем.
Сергею Батынскому (позывной "Прокурор") 37 лет. Родился в Херсоне, проживал в Николаеве. Служил в Первом отдельном батальоне морской пехоты ВСУ 36-й бригады в должности заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе. Старший лейтенант.
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