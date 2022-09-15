https://ukraina.ru/20220915/1038714840.html

Пленный украинский замполит рассказал о воспитательной работе в ВСУ

Пленный украинский замполит про Бандеру: "правильно про человека рассказывается"

Пленный украинский замполит рассказал о воспитательной работе в ВСУ

Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с пленным замкомандира по воспитательной части ВСУ Сергеем Батынским, он рассказал, как именно работал с солдатами-срочниками

2022-09-15T05:15

2022-09-15T05:15

2022-09-15T05:15

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украина

пленный

бандера

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На уточняющий вопрос журналиста, рассказывал ли он своим бойцам о дне рождения Бандеры, Батынский ответил, что сообщал лишь о факте этой даты и зачитывал краткое описание личности, где "правильно про человека рассказывается". Однако что именно это был за текст замполит так и не ответил.В том же интервью украинский военный предпочел не давать личную оценку Бандере, так и не ответив на вопрос, считает ли он его героем.Сергею Батынскому (позывной "Прокурор") 37 лет. Родился в Херсоне, проживал в Николаеве. Служил в Первом отдельном батальоне морской пехоты ВСУ 36-й бригады в должности заместителя командира роты огневой поддержки по воспитательной работе. Старший лейтенант.

https://ukraina.ru/20220913/1038657431.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, пленный, бандера