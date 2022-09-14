https://ukraina.ru/20220914/1038717639.html

ВСУ обстреляли колледж в ЛНР - погиб подросток

ВСУ обстреляли колледж в ЛНР - погиб подросток - 14.09.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли колледж в ЛНР - погиб подросток

ВСУ ударили по колледжу в городе Перевальск в ЛНР, в результате один студент погиб, кроме того пострадали преподаватель и еще шесть учащихся. Об этом 14 сентября сообщили в телеграм-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

2022-09-14T11:05

2022-09-14T11:05

2022-09-14T11:05

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В общей сложности по городу были выпущены шесть ракет HIMARS, заявили в СЦКК. В результате обстрела погиб 15-летний подросток.Ранее, 13 сентября, в результате ракетного удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР погибли два человека и еще один получил ранения.

https://ukraina.ru/20220914/1038713075.html

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новости, украина, лнр, обстрелы, погибшие