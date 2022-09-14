https://ukraina.ru/20220914/1038717639.html
ВСУ обстреляли колледж в ЛНР - погиб подросток
ВСУ обстреляли колледж в ЛНР - погиб подросток - 14.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли колледж в ЛНР - погиб подросток
ВСУ ударили по колледжу в городе Перевальск в ЛНР, в результате один студент погиб, кроме того пострадали преподаватель и еще шесть учащихся. Об этом 14 сентября сообщили в телеграм-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
2022-09-14T11:05
2022-09-14T11:05
2022-09-14T11:05
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В общей сложности по городу были выпущены шесть ракет HIMARS, заявили в СЦКК. В результате обстрела погиб 15-летний подросток.Ранее, 13 сентября, в результате ракетного удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР погибли два человека и еще один получил ранения.
https://ukraina.ru/20220914/1038713075.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, лнр, обстрелы, погибшие
Новости, Украина, ЛНР, обстрелы, погибшие
ВСУ обстреляли колледж в ЛНР - погиб подросток
ВСУ ударили по колледжу в городе Перевальск в ЛНР, в результате один студент погиб, кроме того пострадали преподаватель и еще шесть учащихся. Об этом 14 сентября сообщили в телеграм-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).