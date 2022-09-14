https://ukraina.ru/20220914/1038713182.html
Жителей Николаева попросили держаться подальше от объектов энергетики
Жителей Николаева попросили держаться подальше от объектов энергетики - 14.09.2022 Украина.ру
Жителей Николаева попросили держаться подальше от объектов энергетики
Губернатор Николаевской области Виталий Ким предупредил жителей города об опасности и попросил держаться подальше от объектов теплоснабжения и энергетики. Соответствующая запись опубликована в его Telegram-канале 14 сентября
2022-09-14T10:00
2022-09-14T10:00
2022-09-14T10:00
новости
николаев
свет
электричество
вода
обстрелы
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Канал "Суспільне" сообщает о звуках взрывов в Николеве, также в городе звучит воздушная тревога.Ранее без электроэнергии остались несколько областей: Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская и Сумская. В Харькове света не было почти двое суток, были перебои со связью, остановлено метро.В Николаеве в эти дни происходят регулярные перебои с водоснабжением, мэр города Александр Сенкевич объясняет эту проблему повреждением труб между Днепром (Днепропетровском) и Николаевом в ходе боев.
https://ukraina.ru/20220912/1038642468.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николаев, свет, электричество, вода, обстрелы
Новости, Николаев, свет, электричество, вода, обстрелы
Жителей Николаева попросили держаться подальше от объектов энергетики
Губернатор Николаевской области Виталий Ким предупредил жителей города об опасности и попросил держаться подальше от объектов теплоснабжения и энергетики. Соответствующая запись опубликована в его Telegram-канале 14 сентября
На протяжении дня по объектам тепло- и электрогенерации возможны обстрелы г. Николаев. Держитесь дальше от них.
Канал "Суспільне" сообщает о звуках взрывов в Николеве, также в городе звучит воздушная тревога.
Ранее без электроэнергии остались несколько областей: Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская и Сумская. В Харькове света не было почти двое суток, были перебои со связью, остановлено метро.
В Николаеве в эти дни происходят регулярные перебои с водоснабжением, мэр города Александр Сенкевич объясняет эту проблему повреждением труб между Днепром (Днепропетровском) и Николаевом в ходе боев.