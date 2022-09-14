https://ukraina.ru/20220914/1038713182.html

Жителей Николаева попросили держаться подальше от объектов энергетики

Жителей Николаева попросили держаться подальше от объектов энергетики - 14.09.2022 Украина.ру

Жителей Николаева попросили держаться подальше от объектов энергетики

Губернатор Николаевской области Виталий Ким предупредил жителей города об опасности и попросил держаться подальше от объектов теплоснабжения и энергетики. Соответствующая запись опубликована в его Telegram-канале 14 сентября

2022-09-14T10:00

2022-09-14T10:00

2022-09-14T10:00

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Канал "Суспільне" сообщает о звуках взрывов в Николеве, также в городе звучит воздушная тревога.Ранее без электроэнергии остались несколько областей: Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская и Сумская. В Харькове света не было почти двое суток, были перебои со связью, остановлено метро.В Николаеве в эти дни происходят регулярные перебои с водоснабжением, мэр города Александр Сенкевич объясняет эту проблему повреждением труб между Днепром (Днепропетровском) и Николаевом в ходе боев.

https://ukraina.ru/20220912/1038642468.html

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новости, николаев, свет, электричество, вода, обстрелы