Жителей Николаева попросили держаться подальше от объектов энергетики - 14.09.2022 Украина.ру
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Жителей Николаева попросили держаться подальше от объектов энергетики
Жителей Николаева попросили держаться подальше от объектов энергетики - 14.09.2022 Украина.ру
Жителей Николаева попросили держаться подальше от объектов энергетики
Губернатор Николаевской области Виталий Ким предупредил жителей города об опасности и попросил держаться подальше от объектов теплоснабжения и энергетики. Соответствующая запись опубликована в его Telegram-канале 14 сентября
2022-09-14T10:00
2022-09-14T10:00
новости
николаев
свет
электричество
вода
обстрелы
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Канал "Суспільне" сообщает о звуках взрывов в Николеве, также в городе звучит воздушная тревога.Ранее без электроэнергии остались несколько областей: Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская и Сумская. В Харькове света не было почти двое суток, были перебои со связью, остановлено метро.В Николаеве в эти дни происходят регулярные перебои с водоснабжением, мэр города Александр Сенкевич объясняет эту проблему повреждением труб между Днепром (Днепропетровском) и Николаевом в ходе боев.
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новости, николаев, свет, электричество, вода, обстрелы
Новости, Николаев, свет, электричество, вода, обстрелы

Жителей Николаева попросили держаться подальше от объектов энергетики

10:00 14.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Губернатор Николаевской области Виталий Ким предупредил жителей города об опасности и попросил держаться подальше от объектов теплоснабжения и энергетики. Соответствующая запись опубликована в его Telegram-канале 14 сентября
На протяжении дня по объектам тепло- и электрогенерации возможны обстрелы г. Николаев. Держитесь дальше от них.
Канал "Суспільне" сообщает о звуках взрывов в Николеве, также в городе звучит воздушная тревога.
Ранее без электроэнергии остались несколько областей: Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская и Сумская. В Харькове света не было почти двое суток, были перебои со связью, остановлено метро.
В Николаеве в эти дни происходят регулярные перебои с водоснабжением, мэр города Александр Сенкевич объясняет эту проблему повреждением труб между Днепром (Днепропетровском) и Николаевом в ходе боев.
12 сентября, 13:07
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