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МИД РФ: Евросоюз пытается вытеснить Россию из Закавказья

МИД РФ: Евросоюз пытается вытеснить Россию из Закавказья - 14.09.2022 Украина.ру

МИД РФ: Евросоюз пытается вытеснить Россию из Закавказья

ЕС пытается вытеснить Россию из Закавказья, создавая препятствия для сотрудничества Москвы, Баку и Еревана, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар

2022-09-14T08:17

2022-09-14T08:17

2022-09-14T08:17

армения

россия

азербайджан

новости

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В Брюсселе 31 августа состоялся саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашинянаи председателя Евросовета Шарля Мишеля.По его мнению, в ЕС "даже не скрывают, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья"."Это геополитические игры с нулевым результатом, в которые мы не играем", - добавил Гончар.В ночь на 13 сентября между войсками Армении и Азербайджана возобновились боестолкновения на границе. С армянской стороны погибли 49 военных. Армения обратилась за помощью к России, ОДКБ и СБ ООН. В итоге ОДКБ решила направить в Армению миссию во главе с генсеком для оценки обстановки.

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армения, россия, азербайджан, новости