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МИД РФ: Евросоюз пытается вытеснить Россию из Закавказья
МИД РФ: Евросоюз пытается вытеснить Россию из Закавказья - 14.09.2022 Украина.ру
МИД РФ: Евросоюз пытается вытеснить Россию из Закавказья
ЕС пытается вытеснить Россию из Закавказья, создавая препятствия для сотрудничества Москвы, Баку и Еревана, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар
2022-09-14T08:17
2022-09-14T08:17
2022-09-14T08:17
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азербайджан
новости
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В Брюсселе 31 августа состоялся саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашинянаи председателя Евросовета Шарля Мишеля.По его мнению, в ЕС "даже не скрывают, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья"."Это геополитические игры с нулевым результатом, в которые мы не играем", - добавил Гончар.В ночь на 13 сентября между войсками Армении и Азербайджана возобновились боестолкновения на границе. С армянской стороны погибли 49 военных. Армения обратилась за помощью к России, ОДКБ и СБ ООН. В итоге ОДКБ решила направить в Армению миссию во главе с генсеком для оценки обстановки.
https://ukraina.ru/20201215/1029975797.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
армения, россия, азербайджан, новости
Армения, Россия, Азербайджан, Новости
МИД РФ: Евросоюз пытается вытеснить Россию из Закавказья
ЕС пытается вытеснить Россию из Закавказья, создавая препятствия для сотрудничества Москвы, Баку и Еревана, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар
В Брюсселе 31 августа состоялся саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашинянаи председателя Евросовета Шарля Мишеля.
"Все принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались (главой МИД - ред.) Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Обращает на себя внимание, что активизация Брюсселя по Южному Кавказу произошла на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ", - заявил Гончар.
По его мнению, в ЕС "даже не скрывают, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья".
"Это геополитические игры с нулевым результатом, в которые мы не играем", - добавил Гончар.
В ночь на 13 сентября между войсками Армении и Азербайджана возобновились боестолкновения на границе. С армянской стороны погибли 49 военных. Армения обратилась за помощью к России, ОДКБ и СБ ООН. В итоге ОДКБ решила направить в Армению миссию во главе с генсеком для оценки обстановки.