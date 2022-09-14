Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в СВО - 14.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220914/1038706455.html
Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в СВО
Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в СВО - 14.09.2022 Украина.ру
Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 13 сентября в своем Telegram сообщил, что поручил составить списки военнослужащих, желающих принять участие в спецоперации на Украине
2022-09-14T08:18
2022-09-14T08:18
кадыров
чечня
новости
сво
бойцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103343/66/1033436616_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_1d1a9da8c93a15476e54b26bfa2397f2.jpg
"Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена", - написал Кадыров.Он также призвал жителей Чечни молится за бойцов, участвующих в спецоперации.В начале недели в зону проведения специальной военной операции прибыли элитные подразделения чеченского спецназа под командованием Героя России Адама Делимханова, бойцы приступили к выполнению поставленных задач на территории Украины и ДНР.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103343/66/1033436616_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_5e4f53b2a6043a503d4a3753d494d985.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
кадыров, чечня, новости, сво, бойцы
Кадыров, Чечня, Новости, СВО, бойцы

Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в СВО

08:18 14.09.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров
Открытие аквапарка в Грозном, Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 13 сентября в своем Telegram сообщил, что поручил составить списки военнослужащих, желающих принять участие в спецоперации на Украине
"Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена", - написал Кадыров.
Он также призвал жителей Чечни молится за бойцов, участвующих в спецоперации.

"Несомненно, каждое слово поддержки ежедневно мотивирует их на новые подвиги. Мы гордимся каждым защитником Отечества", - добавил он.

В начале недели в зону проведения специальной военной операции прибыли элитные подразделения чеченского спецназа под командованием Героя России Адама Делимханова, бойцы приступили к выполнению поставленных задач на территории Украины и ДНР.
 
КадыровЧечняНовостиСВОбойцы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30"Уловка со стороны США": Алехин рассказал, получит ли Киев дальнобойные тактические ракеты ATACMS
11:27ВСУ обстреляли Дворец культуры в Светлодарске
11:26Верка Сердючка может лишиться госнаград за "пророссийские" взгляды
11:05ВСУ обстреляли колледж в ЛНР - погиб подросток
11:04На Украине стремительно дорожает "борщевой набор"
10:52Житель Владивостока передавал данные украинской разведке – ФСБ
10:46Суд наказал шестерых человек из-за националистической песни на свадьбе в Крыму
10:30Пленный украинский замполит сравнил Ленина и Сталина с Бандерой
10:29Госсекретарь МИД Венгрии анонсировал пересмотр санкционной политики ЕС
10:00Жителей Николаева попросили держаться подальше от объектов энергетики
09:56Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ российского села в 15 км от Харьковской области
09:46Не может найти выход: на Западе усомнились в умственных способностях Байдена
09:32"Молодежное направление": пленный украинский замполит объяснил, почему выбрал Зеленского
09:30Вплоть до пожизненного: российский депутат анонсировал ужесточение наказания за госизмену
09:13В офисе Зеленского заверили, что электроснабжение в Харькове и области восстановлено
09:03Россия обратилась к ЮНИСЕФ, ВСУ продолжает обстрелы. Главное на Украине на утро 14 сентября
09:00"Страшнее кошки зверя нет". Психологический портрет украинского военнослужащего
08:56Украину не приняли в НАТО из-за ее хронической несостоятельности - Foreign Affairs
08:53Украинские войска стянули HIMARS и РЭБ "Буковель" к линии фронта в Запорожье
08:41Россия занимается стабилизацией ситуации на границе Армении и Азербайджана - дипломат Гончар
Лента новостейМолния