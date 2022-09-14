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Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в СВО
Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в СВО - 14.09.2022 Украина.ру
Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 13 сентября в своем Telegram сообщил, что поручил составить списки военнослужащих, желающих принять участие в спецоперации на Украине
2022-09-14T08:18
2022-09-14T08:18
2022-09-14T08:18
кадыров
чечня
новости
сво
бойцы
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"Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена", - написал Кадыров.Он также призвал жителей Чечни молится за бойцов, участвующих в спецоперации.В начале недели в зону проведения специальной военной операции прибыли элитные подразделения чеченского спецназа под командованием Героя России Адама Делимханова, бойцы приступили к выполнению поставленных задач на территории Украины и ДНР.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кадыров, чечня, новости, сво, бойцы
Кадыров, Чечня, Новости, СВО, бойцы
Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 13 сентября в своем Telegram сообщил, что поручил составить списки военнослужащих, желающих принять участие в спецоперации на Украине
"Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена", - написал Кадыров.
Он также призвал жителей Чечни молится за бойцов, участвующих в спецоперации.
"Несомненно, каждое слово поддержки ежедневно мотивирует их на новые подвиги. Мы гордимся каждым защитником Отечества", - добавил он.
В начале недели в зону проведения специальной военной операции прибыли элитные подразделения чеченского спецназа под командованием Героя России Адама Делимханова, бойцы приступили к выполнению поставленных задач на территории Украины и ДНР.