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Москалькова пообещала решить вопрос регистрации эвакуированных граждан

Москалькова пообещала решить вопрос регистрации эвакуированных граждан - 14.09.2022 Украина.ру

Москалькова пообещала решить вопрос регистрации эвакуированных граждан

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 14 сентября в ходе расширенного заседания координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке заявила, что предложит премьер-министру Михаилу Мишустину решить вопрос регистрации эвакуированных граждан

2022-09-14T07:57

2022-09-14T07:57

2022-09-14T07:57

москалькова

регистрация

эвакуированные

новости

михаил мишустин

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"Сегодня одна из важнейших проблем, и я просила бы обратить внимание на это руководителя органов внутренних дел в Хабаровском крае, – что только с регистрацией прикрепляются к детскому саду, получают пособия, могут трудоустроиться. Я буду предлагать Михаилу Владимировичу Мишустину решить вопрос о регистрации по месту муниципальных образований", - сказала Москалькова.Омбудсмен отметила, что сегодня закон позволяет зарегистрироваться в гостиницах, и подчеркнула, что регистрация позволила бы решить социальные вопросы.По ее словам, многие эвакуированные подали заявки на программу добровольного переселения соотечественников в Россию.Ранее она посетила пункт временного размещения эвакуированных в Хабаровске. Там люди рассказали ей, что до получения гражданства им делают в ПВР документ о временном пребывании, а после получения гражданства – нет, из-за чего они не могут прикрепиться к социальным учреждениям и подать заявки на пособия.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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москалькова, регистрация, эвакуированные, новости, михаил мишустин