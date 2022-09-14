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Москалькова пообещала решить вопрос регистрации эвакуированных граждан
Москалькова пообещала решить вопрос регистрации эвакуированных граждан - 14.09.2022 Украина.ру
Москалькова пообещала решить вопрос регистрации эвакуированных граждан
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 14 сентября в ходе расширенного заседания координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке заявила, что предложит премьер-министру Михаилу Мишустину решить вопрос регистрации эвакуированных граждан
2022-09-14T07:57
2022-09-14T07:57
2022-09-14T07:57
москалькова
регистрация
эвакуированные
новости
михаил мишустин
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"Сегодня одна из важнейших проблем, и я просила бы обратить внимание на это руководителя органов внутренних дел в Хабаровском крае, – что только с регистрацией прикрепляются к детскому саду, получают пособия, могут трудоустроиться. Я буду предлагать Михаилу Владимировичу Мишустину решить вопрос о регистрации по месту муниципальных образований", - сказала Москалькова.Омбудсмен отметила, что сегодня закон позволяет зарегистрироваться в гостиницах, и подчеркнула, что регистрация позволила бы решить социальные вопросы.По ее словам, многие эвакуированные подали заявки на программу добровольного переселения соотечественников в Россию.Ранее она посетила пункт временного размещения эвакуированных в Хабаровске. Там люди рассказали ей, что до получения гражданства им делают в ПВР документ о временном пребывании, а после получения гражданства – нет, из-за чего они не могут прикрепиться к социальным учреждениям и подать заявки на пособия.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
москалькова, регистрация, эвакуированные, новости, михаил мишустин
Москалькова, регистрация, эвакуированные, Новости, Михаил Мишустин
Москалькова пообещала решить вопрос регистрации эвакуированных граждан
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 14 сентября в ходе расширенного заседания координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке заявила, что предложит премьер-министру Михаилу Мишустину решить вопрос регистрации эвакуированных граждан
"Сегодня одна из важнейших проблем, и я просила бы обратить внимание на это руководителя органов внутренних дел в Хабаровском крае, – что только с регистрацией прикрепляются к детскому саду, получают пособия, могут трудоустроиться. Я буду предлагать Михаилу Владимировичу Мишустину решить вопрос о регистрации по месту муниципальных образований", - сказала Москалькова.
Омбудсмен отметила, что сегодня закон позволяет зарегистрироваться в гостиницах, и подчеркнула, что регистрация позволила бы решить социальные вопросы.
По ее словам, многие эвакуированные подали заявки на программу добровольного переселения соотечественников в Россию.
"Для нас это хорошо. Это люди, которые ценят и знают русскую культуру, легко общаются, так как русский язык – их родной. И нам нужно сделать все возможное, чтобы помочь. Хорошо бы, чтобы законодательно были бы для них возможности быстрее оформить документы", - сказала Москалькова.
Ранее она посетила пункт временного размещения эвакуированных в Хабаровске. Там люди рассказали ей, что до получения гражданства им делают в ПВР документ о временном пребывании, а после получения гражданства – нет, из-за чего они не могут прикрепиться к социальным учреждениям и подать заявки на пособия.