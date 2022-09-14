Москалькова пообещала решить вопрос регистрации эвакуированных граждан - 14.09.2022 Украина.ру
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Москалькова пообещала решить вопрос регистрации эвакуированных граждан
Москалькова пообещала решить вопрос регистрации эвакуированных граждан - 14.09.2022 Украина.ру
Москалькова пообещала решить вопрос регистрации эвакуированных граждан
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 14 сентября в ходе расширенного заседания координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке заявила, что предложит премьер-министру Михаилу Мишустину решить вопрос регистрации эвакуированных граждан
2022-09-14T07:57
2022-09-14T07:57
москалькова
регистрация
эвакуированные
новости
михаил мишустин
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"Сегодня одна из важнейших проблем, и я просила бы обратить внимание на это руководителя органов внутренних дел в Хабаровском крае, – что только с регистрацией прикрепляются к детскому саду, получают пособия, могут трудоустроиться. Я буду предлагать Михаилу Владимировичу Мишустину решить вопрос о регистрации по месту муниципальных образований", - сказала Москалькова.Омбудсмен отметила, что сегодня закон позволяет зарегистрироваться в гостиницах, и подчеркнула, что регистрация позволила бы решить социальные вопросы.По ее словам, многие эвакуированные подали заявки на программу добровольного переселения соотечественников в Россию.Ранее она посетила пункт временного размещения эвакуированных в Хабаровске. Там люди рассказали ей, что до получения гражданства им делают в ПВР документ о временном пребывании, а после получения гражданства – нет, из-за чего они не могут прикрепиться к социальным учреждениям и подать заявки на пособия.
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москалькова, регистрация, эвакуированные, новости, михаил мишустин
Москалькова, регистрация, эвакуированные, Новости, Михаил Мишустин

Москалькова пообещала решить вопрос регистрации эвакуированных граждан

07:57 14.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова встретилась с отцом М. Бутиной
Уполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова встретилась с отцом М. Бутиной - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 14 сентября в ходе расширенного заседания координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке заявила, что предложит премьер-министру Михаилу Мишустину решить вопрос регистрации эвакуированных граждан
"Сегодня одна из важнейших проблем, и я просила бы обратить внимание на это руководителя органов внутренних дел в Хабаровском крае, – что только с регистрацией прикрепляются к детскому саду, получают пособия, могут трудоустроиться. Я буду предлагать Михаилу Владимировичу Мишустину решить вопрос о регистрации по месту муниципальных образований", - сказала Москалькова.
Омбудсмен отметила, что сегодня закон позволяет зарегистрироваться в гостиницах, и подчеркнула, что регистрация позволила бы решить социальные вопросы.
По ее словам, многие эвакуированные подали заявки на программу добровольного переселения соотечественников в Россию.

"Для нас это хорошо. Это люди, которые ценят и знают русскую культуру, легко общаются, так как русский язык – их родной. И нам нужно сделать все возможное, чтобы помочь. Хорошо бы, чтобы законодательно были бы для них возможности быстрее оформить документы", - сказала Москалькова.

Ранее она посетила пункт временного размещения эвакуированных в Хабаровске. Там люди рассказали ей, что до получения гражданства им делают в ПВР документ о временном пребывании, а после получения гражданства – нет, из-за чего они не могут прикрепиться к социальным учреждениям и подать заявки на пособия.
 
МоскальковарегистрацияэвакуированныеНовостиМихаил Мишустин
 
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