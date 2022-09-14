Байден рассказал о "значительном прогрессе" Украины - 14.09.2022 Украина.ру
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Байден рассказал о "значительном прогрессе" Украины
Байден рассказал о "значительном прогрессе" Украины - 14.09.2022 Украина.ру
Байден рассказал о "значительном прогрессе" Украины
Украина достигла "значительного прогресса" в ходе боевых действий, но впереди ее ожидает "еще долгий путь", заявил президент США Джо Байден журналистам Белого дома
2022-09-14T07:23
2022-09-14T07:23
новости
джо байден
украина
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На вопрос, считает ли он текущий ход военных действий "поворотным" моментом, Байден ответил, что "на этот вопрос нет ответа, трудно сказать".Ранее президент США заявлял, что информирован о контрнаступлении украинской армии, но отказался его комментировать, сославшись на то, что ситуация продолжает развиваться.
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новости, джо байден, украина
Новости, Джо Байден, Украина

Байден рассказал о "значительном прогрессе" Украины

07:23 14.09.2022
 
© AP / Evan VucciБайден
Байден - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP / Evan Vucci
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Украина достигла "значительного прогресса" в ходе боевых действий, но впереди ее ожидает "еще долгий путь", заявил президент США Джо Байден журналистам Белого дома
"Очевидно, что Украина достигла значительного прогресса, но я думаю, что впереди еще долгий путь", - сказал Байден.
На вопрос, считает ли он текущий ход военных действий "поворотным" моментом, Байден ответил, что "на этот вопрос нет ответа, трудно сказать".
Ранее президент США заявлял, что информирован о контрнаступлении украинской армии, но отказался его комментировать, сославшись на то, что ситуация продолжает развиваться.
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