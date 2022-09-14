Жители Запорожья потребовали выдать им оружие для защиты региона от украинцев - 14.09.2022 Украина.ру
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Жители Запорожья потребовали выдать им оружие для защиты региона от украинцев
Жители Запорожья потребовали выдать им оружие для защиты региона от украинцев - 14.09.2022 Украина.ру
Жители Запорожья потребовали выдать им оружие для защиты региона от украинцев
Жители Запорожской области требуют выдать им оружие для защиты региона от возможных попыток наступления украинских войск. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 14 сентября РИА Новости
2022-09-14T07:13
2022-09-14T07:13
оружие
всу
запорожская область
новости
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"К нам массово обращаются жители Запорожской области и требуют выдать им оружие, чтобы не допустить никаких попыток наступления украинских войск. Все общество сплотилось воедино против террористического режима Зеленского ", - сказал Рогов.Ранее сообщалось, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения для подготовки наступления.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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оружие, всу, запорожская область, новости
оружие, ВСУ, Запорожская область, Новости

Жители Запорожья потребовали выдать им оружие для защиты региона от украинцев

07:13 14.09.2022
 
© Пресслужба прокуратури Житомирської областi / Перейти в фотобанкоружие граната лимонка взрывчатка
оружие граната лимонка взрывчатка
© Пресслужба прокуратури Житомирської областi
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Жители Запорожской области требуют выдать им оружие для защиты региона от возможных попыток наступления украинских войск. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 14 сентября РИА Новости
"К нам массово обращаются жители Запорожской области и требуют выдать им оружие, чтобы не допустить никаких попыток наступления украинских войск. Все общество сплотилось воедино против террористического режима Зеленского ", - сказал Рогов.
Ранее сообщалось, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения для подготовки наступления.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
 
оружиеВСУЗапорожская областьНовости
 
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