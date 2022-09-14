"Перестанут поставлять оружие": военкор о важности купирования пропаганды киевского режима за границей - 14.09.2022 Украина.ру
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"Перестанут поставлять оружие": военкор о важности купирования пропаганды киевского режима за границей
"Перестанут поставлять оружие": военкор о важности купирования пропаганды киевского режима за границей - 14.09.2022 Украина.ру
"Перестанут поставлять оружие": военкор о важности купирования пропаганды киевского режима за границей
Вопрос донесения правды об истинной сущности киевского режима до иностранной аудитории является чрезвычайно важным. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Астрахань
2022-09-14T07:42
2022-09-14T07:42
новости
военкор
киевский режим
пропаганда
фашизм
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Он заметил, что это может повлиять на поставки оружия киевскому режиму. По мнению военкора, прекращение таких поставок из-за границы может поставить под вопрос само его существование.Необходимо опровергать пропаганду Киева и рассказывать о его преступлениях "на всех языках", считает военкор.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, военкор, киевский режим, пропаганда, фашизм
Новости, военкор, киевский режим, пропаганда, фашизм

"Перестанут поставлять оружие": военкор о важности купирования пропаганды киевского режима за границей

07:42 14.09.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Германия. Берлин
Зарубежные страны. Германия. Берлин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Вопрос донесения правды об истинной сущности киевского режима до иностранной аудитории является чрезвычайно важным. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Астрахань
Он заметил, что это может повлиять на поставки оружия киевскому режиму. По мнению военкора, прекращение таких поставок из-за границы может поставить под вопрос само его существование.
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 12:43
Эксперт рассказал о "цунами украинской пропаганды"После начала российской специальной операции возникло настоящее цунами украинской пропаганды. Оно обрушилось на российские социальные сети, везде, где только можно, напомнил член СПЧ, президент аналитической компании "Крибрум" Игорь Ашманов в интервью изданию Украина.ру
Необходимо опровергать пропаганду Киева и рассказывать о его преступлениях "на всех языках", считает военкор.

Рассказывать бабушке из Германии, что укры являются фашистами, а не европейскими либеральными лгбт-демократами. Бабушка из Германии об этом не знает, и сами укры ей точно об этом не расскажут, им же тогда перестанут поставлять оружие

Военкор Дмитрий Астрахань
Дмитрий Астрахань
Военный корреспондент
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Новостивоенкоркиевский режимпропагандафашизм
 
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