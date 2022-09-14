https://ukraina.ru/20220914/1038699650.html

"Перестанут поставлять оружие": военкор о важности купирования пропаганды киевского режима за границей

"Перестанут поставлять оружие": военкор о важности купирования пропаганды киевского режима за границей - 14.09.2022 Украина.ру

"Перестанут поставлять оружие": военкор о важности купирования пропаганды киевского режима за границей

Вопрос донесения правды об истинной сущности киевского режима до иностранной аудитории является чрезвычайно важным. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Астрахань

2022-09-14T07:42

2022-09-14T07:42

2022-09-14T07:42

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военкор

киевский режим

пропаганда

фашизм

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Он заметил, что это может повлиять на поставки оружия киевскому режиму. По мнению военкора, прекращение таких поставок из-за границы может поставить под вопрос само его существование.Необходимо опровергать пропаганду Киева и рассказывать о его преступлениях "на всех языках", считает военкор.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220825/1038091153.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военкор, киевский режим, пропаганда, фашизм