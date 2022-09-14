"Перестанут поставлять оружие": военкор о важности купирования пропаганды киевского режима за границей
Вопрос донесения правды об истинной сущности киевского режима до иностранной аудитории является чрезвычайно важным. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Астрахань
Он заметил, что это может повлиять на поставки оружия киевскому режиму. По мнению военкора, прекращение таких поставок из-за границы может поставить под вопрос само его существование.
25 августа, 12:43Эксперт рассказал о "цунами украинской пропаганды"После начала российской специальной операции возникло настоящее цунами украинской пропаганды. Оно обрушилось на российские социальные сети, везде, где только можно, напомнил член СПЧ, президент аналитической компании "Крибрум" Игорь Ашманов в интервью изданию Украина.ру
Необходимо опровергать пропаганду Киева и рассказывать о его преступлениях "на всех языках", считает военкор.
Рассказывать бабушке из Германии, что укры являются фашистами, а не европейскими либеральными лгбт-демократами. Бабушка из Германии об этом не знает, и сами укры ей точно об этом не расскажут, им же тогда перестанут поставлять оружие
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.