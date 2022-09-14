https://ukraina.ru/20220914/1038698020.html
"Проклинаем этот эксперимент": Гаспарян о том, как не наступить на грабли украинизации
"Проклинаем этот эксперимент": Гаспарян о том, как не наступить на грабли украинизации - 14.09.2022 Украина.ру
"Проклинаем этот эксперимент": Гаспарян о том, как не наступить на грабли украинизации
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру предложил почитать вслух для депутатов Госдумы книгу по истории, чтобы не повторять ошибок прошлого
2022-09-14T07:27
2022-09-14T07:27
2022-09-14T07:27
новости
украина
украинский язык
политолог
учебник
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Кто-то считает, что вроде как "правильный" украинский язык — это полтавский. А нельзя без "вроде" сделать, вопрошает политолог. Мы все проклинаем этот эксперимент, который был сто лет назад, и теперь опять начинаем делать то же самое. Возможно, некоторым депутатам Государственной Думы читать лень, отмечает Гаспарян, предлагая пригласить его в Госдуму для чтения вслух.По его мнению, проблема в том, что мы ржем над хутором, но сами делаем то же самое, причем с упоением, еще и гордимся этим.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220909/1038559587.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, украинский язык, политолог, учебник
"Проклинаем этот эксперимент": Гаспарян о том, как не наступить на грабли украинизации
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру предложил почитать вслух для депутатов Госдумы книгу по истории, чтобы не повторять ошибок прошлого
Кто-то считает, что вроде как "правильный" украинский язык — это полтавский. А нельзя без "вроде" сделать, вопрошает политолог.
Хорошо, мы, я так понимаю, сейчас разработаем нормы правильного украинского языка для жителей Донбасса, я ничего не путаю? Мы жителям Донбасса даем язык тех, кто их пришел убивать, это логично? Послушайте, может быть, сначала нормы правильного украинского языка, мы, например, в Херсоне введем, где попроще было бы, или в Запорожье?
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Мы все проклинаем этот эксперимент, который был сто лет назад, и теперь опять начинаем делать то же самое. Возможно, некоторым депутатам Государственной Думы читать лень, отмечает Гаспарян, предлагая пригласить его в Госдуму для чтения вслух.
У меня есть книжка чудесная "Лазарь Каганович на Украине. Апогей советской украинизации 1925—1928". Она тоненькая, за недельку чтения вслух осилим.
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
По его мнению, проблема в том, что мы ржем над хутором, но сами делаем то же самое, причем с упоением, еще и гордимся этим.
Полное интервью с экспертом читайте
на чайте Украина.ру.