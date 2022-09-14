"Проклинаем этот эксперимент": Гаспарян о том, как не наступить на грабли украинизации - 14.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220914/1038698020.html
"Проклинаем этот эксперимент": Гаспарян о том, как не наступить на грабли украинизации
"Проклинаем этот эксперимент": Гаспарян о том, как не наступить на грабли украинизации - 14.09.2022 Украина.ру
"Проклинаем этот эксперимент": Гаспарян о том, как не наступить на грабли украинизации
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру предложил почитать вслух для депутатов Госдумы книгу по истории, чтобы не повторять ошибок прошлого
2022-09-14T07:27
2022-09-14T07:27
новости
украина
украинский язык
политолог
учебник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103175/67/1031756747_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d1a906ebd48d7e947de78b84d4fc849a.jpg.webp
Кто-то считает, что вроде как "правильный" украинский язык — это полтавский. А нельзя без "вроде" сделать, вопрошает политолог. Мы все проклинаем этот эксперимент, который был сто лет назад, и теперь опять начинаем делать то же самое. Возможно, некоторым депутатам Государственной Думы читать лень, отмечает Гаспарян, предлагая пригласить его в Госдуму для чтения вслух.По его мнению, проблема в том, что мы ржем над хутором, но сами делаем то же самое, причем с упоением, еще и гордимся этим.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220909/1038559587.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103175/67/1031756747_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d36890ab0a40160bb837f6cba45ff940.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, украинский язык, политолог, учебник
Новости, Украина, украинский язык, политолог, учебник

"Проклинаем этот эксперимент": Гаспарян о том, как не наступить на грабли украинизации

07:27 14.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкукраинский язык мова школа ученик
украинский язык мова школа ученик - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру предложил почитать вслух для депутатов Госдумы книгу по истории, чтобы не повторять ошибок прошлого
Кто-то считает, что вроде как "правильный" украинский язык — это полтавский. А нельзя без "вроде" сделать, вопрошает политолог.
Хорошо, мы, я так понимаю, сейчас разработаем нормы правильного украинского языка для жителей Донбасса, я ничего не путаю? Мы жителям Донбасса даем язык тех, кто их пришел убивать, это логично? Послушайте, может быть, сначала нормы правильного украинского языка, мы, например, в Херсоне введем, где попроще было бы, или в Запорожье?
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Мы все проклинаем этот эксперимент, который был сто лет назад, и теперь опять начинаем делать то же самое. Возможно, некоторым депутатам Государственной Думы читать лень, отмечает Гаспарян, предлагая пригласить его в Госдуму для чтения вслух.
У меня есть книжка чудесная "Лазарь Каганович на Украине. Апогей советской украинизации 1925—1928". Она тоненькая, за недельку чтения вслух осилим.
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
По его мнению, проблема в том, что мы ржем над хутором, но сами делаем то же самое, причем с упоением, еще и гордимся этим.
Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
25-я Московская Международная книжная выставка-ярмарка - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 07:30
"Русская традиция": Федоров о том, как РФ поможет создать украинский государственный языкУ России есть традиция помогать тем людям, у которых есть свои наречия русского языка, либо свои языки, сказал депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина. ру
 
НовостиУкраинаукраинский языкполитологучебник
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:57Москалькова пообещала решить вопрос регистрации эвакуированных граждан
07:55"В меньшинстве врага не победить": эксперт призвал задействовать все резервы Минобороны РФ
07:54"И эта мерзота называет себя госвластью". Медиаэксперты о заявлении Украины - арестовывать учителей
07:54ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки ситуации
07:50"Мы бьемся за русские земли": эксперт объяснил мотивацию российской спецоперации
07:45Илон Маск, орбитальные станции и первые звездные войны. Шпионы в космосе
07:42"Перестанут поставлять оружие": военкор о важности купирования пропаганды киевского режима за границей
07:40Москалькова рассказала о работе горячей линии по поддержке военнослужащих
07:35Тратятся огромные ресурсы: военкор рассказал о пропаганде киевского режима на Западе
07:34"Реальность стучится в каждую дверь": в Европе подсчитали, когда закончится газ в хранилищах
07:27"Проклинаем этот эксперимент": Гаспарян о том, как не наступить на грабли украинизации
07:25Уполномоченный по правам человека заявила об угрозах в адрес российских омбудсменов
07:23Харьков после отвода российских войск. Переполненные больницы и атмосфера страха
07:23Байден рассказал о "значительном прогрессе" Украины
07:20Военкор рассказал об отличиях киевской пропаганды на внутреннюю и на внешнюю аудиторию
07:15Замдыханов: праздники в Донецке ушли куда-то глубоко в душу людей
07:14"Кончится мировой войной". Эксперты о том, зачем Киеву ракеты большей дальности и об ответе на это России
07:13Жители Запорожья потребовали выдать им оружие для защиты региона от украинцев
07:08Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу скандального сайта "Миротворец"
07:07"Это не главное": Гаспарян раскритиковал идею создания учебника по "правильному украинскому языку"
Лента новостейМолния