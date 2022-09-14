https://ukraina.ru/20220914/1038698020.html

"Проклинаем этот эксперимент": Гаспарян о том, как не наступить на грабли украинизации

"Проклинаем этот эксперимент": Гаспарян о том, как не наступить на грабли украинизации - 14.09.2022 Украина.ру

"Проклинаем этот эксперимент": Гаспарян о том, как не наступить на грабли украинизации

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру предложил почитать вслух для депутатов Госдумы книгу по истории, чтобы не повторять ошибок прошлого

2022-09-14T07:27

2022-09-14T07:27

2022-09-14T07:27

новости

украина

украинский язык

политолог

учебник

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Кто-то считает, что вроде как "правильный" украинский язык — это полтавский. А нельзя без "вроде" сделать, вопрошает политолог. Мы все проклинаем этот эксперимент, который был сто лет назад, и теперь опять начинаем делать то же самое. Возможно, некоторым депутатам Государственной Думы читать лень, отмечает Гаспарян, предлагая пригласить его в Госдуму для чтения вслух.По его мнению, проблема в том, что мы ржем над хутором, но сами делаем то же самое, причем с упоением, еще и гордимся этим.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220909/1038559587.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, украинский язык, политолог, учебник