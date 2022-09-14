https://ukraina.ru/20220914/1038693585.html

ВСУ просят у США "длинную руку". Украинская власть хочет иметь оружие, способное бить по городам России

ВСУ просят у США "длинную руку". Украинская власть хочет иметь оружие, способное бить по городам России - 14.09.2022 Украина.ру

ВСУ просят у США "длинную руку". Украинская власть хочет иметь оружие, способное бить по городам России

Украина.ру, 14.09.2022

2022-09-14T06:44

2022-09-14T06:44

2022-09-14T06:44

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Издание The Wall Street Journal 12 сентября сообщило, что Киев "направил сигнал" США и НАТО с просьбой обеспечить возможность закупки 29 наименований вооружений в 2023 году. В перечень вошли ракеты ATACMS с дальностью полёта до 300 км, танки, БПЛА, артиллерия, противокорабельные ракеты Harpoon и 2000 снарядов для РСЗО HIMARS. В публикации подчёркивается, что вооружения наступательные и просьба Украины связана именно с наступательными операциями, которые сейчас проводят ВСУ.Источник информации довольно затейлив – речь идёт о некоем документе, который был передан американским конгрессменам, один из которых дал посмотреть на него журналисту WSJ (это не сарказм – в публикации издания действительно так написано). Т.е., это однозначный вброс, причём вброс сделанный очень своевременно – публикация проиллюстрирована фотографией харьковской ТЭЦ-5, повреждённой ракетным ударом 11 сентября.Между тем, само по себе это послание было получено раньше и оно, очевидно, связано с публикацией 7 сентября на сайте государственного агентства "Укринформ" статьи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и первого заместителя главы оборонного комитета Рады Михаила Забродского. Среди прочего авторы утверждают, что даже потеря Крыма не нанесёт России решающего поражения, поэтому необходимы поставки "систем вооружения или определенных наименований боеприпасов с соответствующей дальностью действия". Соответственно, "задача ВС Украины на 2023 год – сделать для россиян и в других оккупированных территориях эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей". Более того, украинские генералы считают, что Киев должен получить возможность наносить удары по российским городам на глубину не менее 2000 км, чтобы заставить мирное население "болезненно воспринимать потери".Косвенная ссылка на последний пассаж содержится и в публикации WSJ – там говорится, что ранее США эти ракеты поставлять отказалась. Очевидно, имеется в виду заявление главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса от 31 мая, в котором тот сказал: "мы продолжаем рассматривать ряд систем, которые могут быть эффективны на поле боя для украинских партнёров. Но позиция, как сказал президент, состоит в том, что мы не будем отправлять ракеты дальнего действия, которые выходят за рамки поля боя на Украине".В данном случае речь идёт о ракетах ATACMS (Army TACtical Missile System – Армейский тактический ракетный комплекс). Это ракеты, которые можно запускать с уже имеющихся на вооружении ВСУ РСЗО HIMARS и MRLS. В таких случаях на них устанавливается один (на колёсное шасси) или два (на гусеничное шасси) пусковых контейнера.Ракеты с кассетными боеголовками имеют дальность от 140 (модификация MGM-164A) до 300 км (модификации MGM-164, MGM-168А и MGM-140В, последняя упомянута в статье Залужного). В радиус действия ракет, запущенных с территории Украины, попадает весь Крым (включая Крымский мост), Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск и другие города России.Комплекс ATACMS принят на вооружение в 1991 году и на настоящий момент постепенно теряет актуальность – в США уже начаты работы по разработке системы, которая заменит его (сам он заменил MGM-52 Lance, принятый на вооружение в 1971 году и начатый разработкой за 9 лет до этого). Насколько он может быть эффективен против России пока непонятно – ракеты РСЗО HIMARS показали свою способность прорывать российскую ПВО, но на их стороне небольшое подлётное время и эффективные тактики насыщения ПВО ложными целями.До Крыма могут долететь также ПКР Harpoon в модификации для поражения наземных целей AGM-84 SLAM, дальность которой достигает 280 км. Такая же дальность заявлена у украинской ПКР "Нептун". Некоторые эксперты полагают, что авиабаза в Новофёдоровке была поражена именно такими ракетами (косвенно об этом говорится в упомянутой статье Залужного и Забродского) – дозвуковая крылатая ракета способна долететь до цели на малой высоте, прячась в складках местности, что может объяснить неэффективность российской ПВО. МО России, впрочем, такие предположения не подтверждает.Насколько вероятно, что США нарушат собственный же запрет на поставку ракетных систем, которые украинское военное командование намерено использовать для террористических ударов по российским городам?Начнём с того, что, как сообщило издание Politico 17 августа, высокопоставленный представитель администрации США сказал, что "любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной". И чтобы не было недоговорённостей уточнил: "Крым – это Украина".Ну а если это будет Воронеж? Украинская сторона просто заявит, что она не имеет никакого отношения к произошедшей "бавовне" и США, даже имея всю информацию, сделают вид, что ей верят. Как делали вид до сих пор с той же Запорожской АЭС. А даже если Россия представит доказательства применения ATACMS – это её проблемы. Всё равно никто не поверит "агрессору". Во всяком случае до окончания кампании.Ну и в заключение отметим, что поражение объектов украинской энергетической инфраструктуры 11 сентября не только послужит обоснованием необходимости новых поставок вооружений Украине, но и может стать формальной причиной для снятия ограничений по использованию американских вооружений, наложенных на них ранее. Когда мы писали о новом этапе СВО, это касалось не только Украины, но и России…

https://ukraina.ru/20220913/1038668584.html

https://ukraina.ru/20220912/1038636468.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

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украина, россия, сша, ракеты, himars, военная помощь, спецоперация, оружие спецоперации, эксклюзив