"Все устали и изнурены": Замдыханов рассказал, как живут люди в Донецке - 14.09.2022 Украина.ру
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"Все устали и изнурены": Замдыханов рассказал, как живут люди в Донецке
"Все устали и изнурены": Замдыханов рассказал, как живут люди в Донецке - 14.09.2022 Украина.ру
"Все устали и изнурены": Замдыханов рассказал, как живут люди в Донецке
Местные жители Донецка устали и не оптимистичны, потому что уже полгода город под интенсивными обстрелами ВСУ, а также имеются перебои с водой, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру
2022-09-14T05:45
2022-09-14T05:45
новости
донецк
мирные жители
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По его словам, сказать, что в Донецке "уныние такое и мертвая смерть ходит по улицам – тоже не хочу", люди там здравомыслящие и смотрят на жизнь трезво и понимают, что к чему.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220913/1038680295.html
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новости, донецк, мирные жители
Новости, Донецк, мирные жители

"Все устали и изнурены": Замдыханов рассказал, как живут люди в Донецке

05:45 14.09.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Местные жители Донецка устали и не оптимистичны, потому что уже полгода город под интенсивными обстрелами ВСУ, а также имеются перебои с водой, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру
Все устали и изнурены. Сказать, что здесь люди преисполнены оптимизмом, как на какой-то комсомольской стройке – ходят и бравурно напевают песни, излучают счастье – это не так. Это точно не так, потому что вот уже полгода город под обстрелами, перебои с водой… И можно дальше перечислять все факторы, которые не очень благоприятно влияют на жизненный тонус и связанный с этим оптимизм.
Рамиль Замдыханов интервью
Рамиль Замдыханов
донецкий журналист
По его словам, сказать, что в Донецке "уныние такое и мертвая смерть ходит по улицам – тоже не хочу", люди там здравомыслящие и смотрят на жизнь трезво и понимают, что к чему.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУ оружие техника танк бтр - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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