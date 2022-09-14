https://ukraina.ru/20220914/1038683248.html

"Все устали и изнурены": Замдыханов рассказал, как живут люди в Донецке

"Все устали и изнурены": Замдыханов рассказал, как живут люди в Донецке - 14.09.2022 Украина.ру

"Все устали и изнурены": Замдыханов рассказал, как живут люди в Донецке

Местные жители Донецка устали и не оптимистичны, потому что уже полгода город под интенсивными обстрелами ВСУ, а также имеются перебои с водой, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру

2022-09-14T05:45

2022-09-14T05:45

2022-09-14T05:45

новости

донецк

мирные жители

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По его словам, сказать, что в Донецке "уныние такое и мертвая смерть ходит по улицам – тоже не хочу", люди там здравомыслящие и смотрят на жизнь трезво и понимают, что к чему.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220913/1038680295.html

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2022

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новости, донецк, мирные жители