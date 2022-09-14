Гаспарян призвал к ответу СМИ, использующие новые названия населенных пунктов Украины - 14.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220914/1038681534.html
Гаспарян призвал к ответу СМИ, использующие новые названия населенных пунктов Украины
Гаспарян призвал к ответу СМИ, использующие новые названия населенных пунктов Украины - 14.09.2022 Украина.ру
Гаспарян призвал к ответу СМИ, использующие новые названия населенных пунктов Украины
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру возмутился "привычкой" российских СМИ использовать в своих публикациях "хуторские" названия населенных пунктов
2022-09-14T04:55
2022-09-14T04:55
новости
украина
сми
населенный пункт
политолог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/05/1034050587_0:47:898:552_1920x0_80_0_0_afc6d4b9e623b4d45b89de19ec36f8fc.jpg
В России в СМИ оперируют старыми названиями населенных пунктов, говорит он. Проблема в том, что некоторые из них "хуторяне" переименовали и часто происходит так, что речь идет об одном и том же месте, только с разными названиями.А у нас некоторые тоже начинают пользоваться украинскими названиями, возмущен политолог, отмечая, что имеет по этому поводу очень много вопросов. При этом Гаспарян выразил надежду, что вопросы возникают не у него одного.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220527/1034048755.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/05/1034050587_50:0:849:599_1920x0_80_0_0_1472fad3e9f11b5577ec4682af391df6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сми, населенный пункт, политолог
Новости, Украина, СМИ, населенный пункт, политолог

Гаспарян призвал к ответу СМИ, использующие новые названия населенных пунктов Украины

04:55 14.09.2022
 
Красный Лиман
Красный Лиман
Читать в
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру возмутился "привычкой" российских СМИ использовать в своих публикациях "хуторские" названия населенных пунктов
В России в СМИ оперируют старыми названиями населенных пунктов, говорит он. Проблема в том, что некоторые из них "хуторяне" переименовали и часто происходит так, что речь идет об одном и том же месте, только с разными названиями.

Это же полный трэш. Это просто невозможно, это бардак абсолютный в информационном пространстве. Причем, самое поразительное... Согласитесь, в годы Второй мировой войны Левитан не мог выйти и сказать: "Сейчас в Одессе в районе Адольф Гитлер плац идет бой".

Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
А у нас некоторые тоже начинают пользоваться украинскими названиями, возмущен политолог, отмечая, что имеет по этому поводу очень много вопросов. При этом Гаспарян выразил надежду, что вопросы возникают не у него одного.
Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.
Точка-У Краматорск железнодорожный вокзал
27 мая, 21:00
«Красный Лиман наш». Военный эксперт о том, когда Россия приступит к штурму Славянска и КраматорскаПосле взятия под контроль Красного Лимана наступление российских войск в Донбассе продолжится. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиУкраинаСМИнаселенный пунктполитолог
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:57Москалькова пообещала решить вопрос регистрации эвакуированных граждан
07:55"В меньшинстве врага не победить": эксперт призвал задействовать все резервы Минобороны РФ
07:54"И эта мерзота называет себя госвластью". Медиаэксперты о заявлении Украины -=об арестах учителей
07:54ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки ситуации
07:50"Мы бьемся за русские земли": эксперт объяснил мотивацию российской спецоперации
07:45Илон Маск, орбитальные станции и первые звездные войны. Шпионы в космосе
07:42"Перестанут поставлять оружие": военкор о важности купирования пропаганды киевского режима за границей
07:40Москалькова рассказала о работе горячей линии по поддержке военнослужащих
07:35Тратятся огромные ресурсы: военкор рассказал о пропаганде киевского режима на Западе
07:34"Реальность стучится в каждую дверь": в Европе подсчитали, когда закончится газ в хранилищах
07:27"Проклинаем этот эксперимент": Гаспарян о том, как не наступить на грабли украинизации
07:25Уполномоченный по правам человека заявила об угрозах в адрес российских омбудсменов
07:23Харьков после отвода российских войск. Переполненные больницы и атмосфера страха
07:23Байден рассказал о "значительном прогрессе" Украины
07:20Военкор рассказал об отличиях киевской пропаганды на внутреннюю и на внешнюю аудиторию
07:15Замдыханов: праздники в Донецке ушли куда-то глубоко в душу людей
07:14"Кончится мировой войной". Эксперты о том, зачем Киеву ракеты большей дальности и об ответе на это России
07:13Жители Запорожья потребовали выдать им оружие для защиты региона от украинцев
07:08Россия призвала ЮНИСЕФ осудить работу скандального сайта "Миротворец"
07:07"Это не главное": Гаспарян раскритиковал идею создания учебника по "правильному украинскому языку"
Лента новостейМолния