Гаспарян призвал к ответу СМИ, использующие новые названия населенных пунктов Украины
Красный Лиман
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру возмутился "привычкой" российских СМИ использовать в своих публикациях "хуторские" названия населенных пунктов
В России в СМИ оперируют старыми названиями населенных пунктов, говорит он. Проблема в том, что некоторые из них "хуторяне" переименовали и часто происходит так, что речь идет об одном и том же месте, только с разными названиями.
Это же полный трэш. Это просто невозможно, это бардак абсолютный в информационном пространстве. Причем, самое поразительное... Согласитесь, в годы Второй мировой войны Левитан не мог выйти и сказать: "Сейчас в Одессе в районе Адольф Гитлер плац идет бой".
А у нас некоторые тоже начинают пользоваться украинскими названиями, возмущен политолог, отмечая, что имеет по этому поводу очень много вопросов. При этом Гаспарян выразил надежду, что вопросы возникают не у него одного.
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