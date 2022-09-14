https://ukraina.ru/20220914/1038681534.html

Гаспарян призвал к ответу СМИ, использующие новые названия населенных пунктов Украины

Гаспарян призвал к ответу СМИ, использующие новые названия населенных пунктов Украины - 14.09.2022 Украина.ру

Гаспарян призвал к ответу СМИ, использующие новые названия населенных пунктов Украины

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру возмутился "привычкой" российских СМИ использовать в своих публикациях "хуторские" названия населенных пунктов

2022-09-14T04:55

2022-09-14T04:55

2022-09-14T04:55

новости

украина

сми

населенный пункт

политолог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/05/1034050587_0:47:898:552_1920x0_80_0_0_afc6d4b9e623b4d45b89de19ec36f8fc.jpg

В России в СМИ оперируют старыми названиями населенных пунктов, говорит он. Проблема в том, что некоторые из них "хуторяне" переименовали и часто происходит так, что речь идет об одном и том же месте, только с разными названиями.А у нас некоторые тоже начинают пользоваться украинскими названиями, возмущен политолог, отмечая, что имеет по этому поводу очень много вопросов. При этом Гаспарян выразил надежду, что вопросы возникают не у него одного.Полное интервью с экспертом читайте на чайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220527/1034048755.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сми, населенный пункт, политолог