https://ukraina.ru/20220914/1038679933.html

"Она техническая": журналист из Донецка рассказал, как обстоит ситуация с водоснабжением в городе

"Она техническая": журналист из Донецка рассказал, как обстоит ситуация с водоснабжением в городе - 14.09.2022 Украина.ру

"Она техническая": журналист из Донецка рассказал, как обстоит ситуация с водоснабжением в городе

Водоснабжение в Донецке подается в крайне скудном режиме, который не дает погибнуть от антисанитарии, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру

2022-09-14T04:45

2022-09-14T04:45

2022-09-14T04:45

водоснабжение

донецк

новости

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Он рассказал, что с водой в Донецке дела обстоят неблагополучно, ее дают раз в три дня и люди вынуждены спускаться за ней в подвалы многоквартирных домов, набирать тары и нести к себе в квартиры.По его словам, питьевую воду люди берут в пунктах бесплатной раздачи, либо покупают за деньги в магазинах, либо в специальных пунктах, где она продается.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220913/1038666244.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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водоснабжение, донецк, новости