"Она техническая": журналист из Донецка рассказал, как обстоит ситуация с водоснабжением в городе - 14.09.2022 Украина.ру
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"Она техническая": журналист из Донецка рассказал, как обстоит ситуация с водоснабжением в городе
"Она техническая": журналист из Донецка рассказал, как обстоит ситуация с водоснабжением в городе - 14.09.2022 Украина.ру
"Она техническая": журналист из Донецка рассказал, как обстоит ситуация с водоснабжением в городе
Водоснабжение в Донецке подается в крайне скудном режиме, который не дает погибнуть от антисанитарии, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру
2022-09-14T04:45
2022-09-14T04:45
водоснабжение
донецк
новости
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Он рассказал, что с водой в Донецке дела обстоят неблагополучно, ее дают раз в три дня и люди вынуждены спускаться за ней в подвалы многоквартирных домов, набирать тары и нести к себе в квартиры.По его словам, питьевую воду люди берут в пунктах бесплатной раздачи, либо покупают за деньги в магазинах, либо в специальных пунктах, где она продается.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220913/1038666244.html
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водоснабжение, донецк, новости
водоснабжение, Донецк, Новости

"Она техническая": журналист из Донецка рассказал, как обстоит ситуация с водоснабжением в городе

04:45 14.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Водоснабжение в Донецке подается в крайне скудном режиме, который не дает погибнуть от антисанитарии, сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что с водой в Донецке дела обстоят неблагополучно, ее дают раз в три дня и люди вынуждены спускаться за ней в подвалы многоквартирных домов, набирать тары и нести к себе в квартиры.
В целом - водоснабжение в таком, крайне скудном режиме, который не дает совсем умереть, не дает погибнуть от антисанитарии - подчеркну, что эту воду нельзя пить, это вода техническая, она предназначена для того, чтобы смыть в санузле, но уже стирать в ней… стирать еще можно, но готовить пищу, либо употреблять напрямую в питье ее точно нельзя.
Рамиль Замдыханов интервью
Рамиль Замдыханов
донецкий журналист
По его словам, питьевую воду люди берут в пунктах бесплатной раздачи, либо покупают за деньги в магазинах, либо в специальных пунктах, где она продается.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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