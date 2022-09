https://ukraina.ru/20220913/1038699295.html

Украина вредит человечеству, атаки ВСУ планировал Белый дом: что в мире говорили об Украине 13 сентября

Украина вредит человечеству, атаки ВСУ планировал Белый дом: что в мире говорили об Украине 13 сентября - 13.09.2022 Украина.ру

Украина вредит человечеству, атаки ВСУ планировал Белый дом: что в мире говорили об Украине 13 сентября

Украина.ру, 13.09.2022

2022-09-13T17:35

2022-09-13T17:35

2022-09-13T17:35

эксклюзив

украина

сша

всу

спецоперация

контрнаступление

турция

билл гейтс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102949/91/1029499182_0:318:3072:2046_1920x0_80_0_0_9e596d99aae0b40f3a05207717144510.jpg.webp

Роль Белого дома в боевых действиях на УкраинеИсточники американской газеты The New York Times рассказали подробности контрнаступления ВСУ.По их словам, изначально разработкой плана атаки по указанию президента страны Владимира Зеленского занимались украинские военные и предложили провести широкое наступление на юге с целью захватить Херсон и отрезать Мариуполь, но некоторые украинские военные и американские чиновники посчитали, что такие манёвры обернутся для Киева слишком большими потерями. Тогда командование ВСУ обратилось за советом к разведслужбам США и Великобритании.Как сообщил источник The New York Times в Белом доме, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан несколько раз обсуждал планирование контрнаступления с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, а глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли проводил консультации по вопросам военной помощи Киеву и делился разведданными с высокопоставленными американскими военными."Мы проводили моделирование и некоторые теоретические тренинги. В результате этих упражнений выяснилось, что некоторые способы проведения контрнаступления с большей вероятностью были бы успешны, чем другие. Мы дали этот совет, а затем украинцы обдумали его и приняли своё решение", - заявил в интервью газете заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Кол.После того, как Вашингтон активизировал передачу Киеву разведданных в августе, в том числе с указанием местонахождения российских войск, командование ВСУ предложило провести контрнаступление по 2 направлениям: в районе Харькова и Херсона. США, Великобритания и Украина провели командно-штабные учения и остались довольны результатом. Важное место в разработанной ими стратегии занимали поставки Киеву новых вооружений, подробный список которых украинские чиновники направила в США прям накануне запланированного контрнаступления.Последствия украинского кризиса всемирного масштабаОснователь Microsoft Билл Гейтс в интервью газете The Financial Times заявил, что из-за конфликта на Украине человечество не сможет достичь установленных ООН целей устойчивого развития к 2030 году, как запланировано, поскольку истощает бюджеты европейских стран-доноров, вносящих почти половину от общего объёма помощи в рамках этой программы.Всего в списке целей, обозначенных ООН в 2015 году, 17 пунктов, в частности искоренение нищеты, обеспечение защиты планеты, повышение качества жизни, обеспечение гендерного равенства и расширение прав женщин.По словам бизнесмена, пандемия COVID-19 и так создала внутриполитические трудности государствам для выделения международной помощи, но украинский кризис "ещё хуже" из-за чрезмерных расходов Европы по широкому спектру областей: от продовольственной безопасности до гендерного равенства."Война на Украине растягивает их (европейских стран - ред.) бюджеты за счёт расходов на оборону, расходов на беженцев, субсидий на электроэнергию и транспортных расходов", - добавил Гейтс.Турецкий ответ УкраинеАнкара отреагировала на появление на сайте, предположительно связанном с МИД Украины (sanctions.nazk.gov.ua), списка руководителей турецких компаний Ziraat Bankasi, İş Bank, Credit Europe Bank и призыва ввести санкции против России.Как сообщила газета Aydınlık, Турция довела до сведения Украины свою решительную реакцию и запросила разъяснения в свои с произошедшим.Поступок Киева привёл в ярость рядовых турков, читатели газеты Yeni Akit, не сдерживая эмоций поделились своим мнением на этот счёт."Такое отношение Украины доказывает, что она всегда была двуличной. Сейчас они изрыгнули свою первую враждебность к Турецкой Республике и показали своё истинное лицо", —заявил Yılmaz.Не стоит забывать, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – единственный посредник между Москвой и Киевом."Не давайте никакого оружия этим марионеткам США. Наша реакция должна быть жесточайшей, все граждане Украины должны покинуть Турцию. Что это за дружба такая? Это откровенное предательство и неблагодарность", — написал Suphi demirci.Многие пользователи напомнили, что Турция, действиями которой недовольна Украина, поставляет ВСУ беспилотники Bayraktar, применяемые украинскими военными против российских войск в ходе спецоперации."Пусть на это ответит Bayraktar. Не давать им беспилотники!" — призвал Muş.Несколько человек считают, что с таким отношением Украины ни о каком строительстве завода по производству беспилотников на её территории и речи быть не может."Это какая власть появилась у Украины, что она введёт санкции против Турции? Мы покажем им санкции, если они разозлят Эрдогана. Пусть Бог даст разум идиотам", — возмутился Hüseyin Koçak.

https://ukraina.ru/20220911/1038624286.html

https://ukraina.ru/20220316/1033533526.html

https://ukraina.ru/20220827/1038157750.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, всу, спецоперация, контрнаступление, турция, билл гейтс