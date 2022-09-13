https://ukraina.ru/20220913/1038699295.html
Украина вредит человечеству, атаки ВСУ планировал Белый дом: что в мире говорили об Украине 13 сентября
Украина вредит человечеству, атаки ВСУ планировал Белый дом: что в мире говорили об Украине 13 сентября - 13.09.2022 Украина.ру
Украина вредит человечеству, атаки ВСУ планировал Белый дом: что в мире говорили об Украине 13 сентября
Украина.ру, 13.09.2022
2022-09-13T17:35
2022-09-13T17:35
2022-09-13T17:35
эксклюзив
украина
сша
всу
спецоперация
контрнаступление
турция
билл гейтс
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Роль Белого дома в боевых действиях на УкраинеИсточники американской газеты The New York Times рассказали подробности контрнаступления ВСУ.По их словам, изначально разработкой плана атаки по указанию президента страны Владимира Зеленского занимались украинские военные и предложили провести широкое наступление на юге с целью захватить Херсон и отрезать Мариуполь, но некоторые украинские военные и американские чиновники посчитали, что такие манёвры обернутся для Киева слишком большими потерями. Тогда командование ВСУ обратилось за советом к разведслужбам США и Великобритании.Как сообщил источник The New York Times в Белом доме, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан несколько раз обсуждал планирование контрнаступления с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, а глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли проводил консультации по вопросам военной помощи Киеву и делился разведданными с высокопоставленными американскими военными."Мы проводили моделирование и некоторые теоретические тренинги. В результате этих упражнений выяснилось, что некоторые способы проведения контрнаступления с большей вероятностью были бы успешны, чем другие. Мы дали этот совет, а затем украинцы обдумали его и приняли своё решение", - заявил в интервью газете заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Кол.После того, как Вашингтон активизировал передачу Киеву разведданных в августе, в том числе с указанием местонахождения российских войск, командование ВСУ предложило провести контрнаступление по 2 направлениям: в районе Харькова и Херсона. США, Великобритания и Украина провели командно-штабные учения и остались довольны результатом. Важное место в разработанной ими стратегии занимали поставки Киеву новых вооружений, подробный список которых украинские чиновники направила в США прям накануне запланированного контрнаступления.Последствия украинского кризиса всемирного масштабаОснователь Microsoft Билл Гейтс в интервью газете The Financial Times заявил, что из-за конфликта на Украине человечество не сможет достичь установленных ООН целей устойчивого развития к 2030 году, как запланировано, поскольку истощает бюджеты европейских стран-доноров, вносящих почти половину от общего объёма помощи в рамках этой программы.Всего в списке целей, обозначенных ООН в 2015 году, 17 пунктов, в частности искоренение нищеты, обеспечение защиты планеты, повышение качества жизни, обеспечение гендерного равенства и расширение прав женщин.По словам бизнесмена, пандемия COVID-19 и так создала внутриполитические трудности государствам для выделения международной помощи, но украинский кризис "ещё хуже" из-за чрезмерных расходов Европы по широкому спектру областей: от продовольственной безопасности до гендерного равенства."Война на Украине растягивает их (европейских стран - ред.) бюджеты за счёт расходов на оборону, расходов на беженцев, субсидий на электроэнергию и транспортных расходов", - добавил Гейтс.Турецкий ответ УкраинеАнкара отреагировала на появление на сайте, предположительно связанном с МИД Украины (sanctions.nazk.gov.ua), списка руководителей турецких компаний Ziraat Bankasi, İş Bank, Credit Europe Bank и призыва ввести санкции против России.Как сообщила газета Aydınlık, Турция довела до сведения Украины свою решительную реакцию и запросила разъяснения в свои с произошедшим.Поступок Киева привёл в ярость рядовых турков, читатели газеты Yeni Akit, не сдерживая эмоций поделились своим мнением на этот счёт."Такое отношение Украины доказывает, что она всегда была двуличной. Сейчас они изрыгнули свою первую враждебность к Турецкой Республике и показали своё истинное лицо", —заявил Yılmaz.Не стоит забывать, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – единственный посредник между Москвой и Киевом."Не давайте никакого оружия этим марионеткам США. Наша реакция должна быть жесточайшей, все граждане Украины должны покинуть Турцию. Что это за дружба такая? Это откровенное предательство и неблагодарность", — написал Suphi demirci.Многие пользователи напомнили, что Турция, действиями которой недовольна Украина, поставляет ВСУ беспилотники Bayraktar, применяемые украинскими военными против российских войск в ходе спецоперации."Пусть на это ответит Bayraktar. Не давать им беспилотники!" — призвал Muş.Несколько человек считают, что с таким отношением Украины ни о каком строительстве завода по производству беспилотников на её территории и речи быть не может."Это какая власть появилась у Украины, что она введёт санкции против Турции? Мы покажем им санкции, если они разозлят Эрдогана. Пусть Бог даст разум идиотам", — возмутился Hüseyin Koçak.
https://ukraina.ru/20220911/1038624286.html
https://ukraina.ru/20220316/1033533526.html
https://ukraina.ru/20220827/1038157750.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, сша, всу, спецоперация, контрнаступление, турция, билл гейтс
Роль Белого дома в боевых действиях на Украине
Источники американской газеты The New York Times рассказали подробности контрнаступления ВСУ.
По их словам, изначально разработкой плана атаки по указанию президента страны Владимира Зеленского занимались украинские военные и предложили провести широкое наступление на юге с целью захватить Херсон и отрезать Мариуполь, но некоторые украинские военные и американские чиновники посчитали, что такие манёвры обернутся для Киева слишком большими потерями. Тогда командование ВСУ обратилось за советом к разведслужбам США и Великобритании.
Как сообщил источник The New York Times в Белом доме, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан несколько раз обсуждал планирование контрнаступления с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, а глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли проводил консультации по вопросам военной помощи Киеву и делился разведданными с высокопоставленными американскими военными.
"Мы проводили моделирование и некоторые теоретические тренинги. В результате этих упражнений выяснилось, что некоторые способы проведения контрнаступления с большей вероятностью были бы успешны, чем другие. Мы дали этот совет, а затем украинцы обдумали его и приняли своё решение", - заявил в интервью газете заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Кол.
После того, как Вашингтон активизировал передачу Киеву разведданных в августе, в том числе с указанием местонахождения российских войск, командование ВСУ предложило провести контрнаступление по 2 направлениям: в районе Харькова и Херсона. США, Великобритания и Украина провели командно-штабные учения и остались довольны результатом. Важное место в разработанной ими стратегии занимали поставки Киеву новых вооружений, подробный список которых украинские чиновники направила в США прям накануне запланированного контрнаступления.
Последствия украинского кризиса всемирного масштаба
Основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью газете The Financial Times заявил, что из-за конфликта на Украине человечество не сможет достичь установленных ООН целей устойчивого развития к 2030 году, как запланировано, поскольку истощает бюджеты европейских стран-доноров, вносящих почти половину от общего объёма помощи в рамках этой программы.
Всего в списке целей, обозначенных ООН в 2015 году, 17 пунктов, в частности искоренение нищеты, обеспечение защиты планеты, повышение качества жизни, обеспечение гендерного равенства и расширение прав женщин.
По словам бизнесмена, пандемия COVID-19 и так создала внутриполитические трудности государствам для выделения международной помощи, но украинский кризис "ещё хуже" из-за чрезмерных расходов Европы по широкому спектру областей: от продовольственной безопасности до гендерного равенства.
"Война на Украине растягивает их (европейских стран - ред.) бюджеты за счёт расходов на оборону, расходов на беженцев, субсидий на электроэнергию и транспортных расходов", - добавил Гейтс.
Анкара отреагировала на появление на сайте, предположительно связанном с МИД Украины (sanctions.nazk.gov.ua), списка руководителей турецких компаний Ziraat Bankasi, İş Bank, Credit Europe Bank и призыва ввести санкции против России.
Как сообщила газета Aydınlık, Турция довела до сведения Украины свою решительную реакцию и запросила разъяснения в свои с произошедшим.
Поступок Киева привёл в ярость рядовых турков, читатели газеты Yeni Akit, не сдерживая эмоций поделились своим мнением на этот счёт.
"Такое отношение Украины доказывает, что она всегда была двуличной. Сейчас они изрыгнули свою первую враждебность к Турецкой Республике и показали своё истинное лицо", —заявил Yılmaz.
Не стоит забывать, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – единственный посредник между Москвой и Киевом.
"Не давайте никакого оружия этим марионеткам США. Наша реакция должна быть жесточайшей, все граждане Украины должны покинуть Турцию. Что это за дружба такая? Это откровенное предательство и неблагодарность", — написал Suphi demirci.
Многие пользователи напомнили, что Турция, действиями которой недовольна Украина, поставляет ВСУ беспилотники Bayraktar, применяемые украинскими военными против российских войск в ходе спецоперации.
"Пусть на это ответит Bayraktar. Не давать им беспилотники!" — призвал Muş.
Несколько человек считают, что с таким отношением Украины ни о каком строительстве завода по производству беспилотников на её территории и речи быть не может.
"Это какая власть появилась у Украины, что она введёт санкции против Турции? Мы покажем им санкции, если они разозлят Эрдогана. Пусть Бог даст разум идиотам", — возмутился Hüseyin Koçak.