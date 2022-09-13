Глава МИД Украины сделал заявление о территориальных посягательствах Киева
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конечная цель Киева – возвращение к границам 1991 года, то есть, взятие под контроль Крыма и Донбасса. Об этом 13 сентября он рассказал в интервью "РБК-Украина"
На фоне того, что мы научились побеждать, знаем как это делать и умеем это делать. И поэтому, безусловно, конечная наша цель - это не 23 февраля, а 24 августа 1991 года в плане границ.
По его словам, в начале СВО Киев не был уверен в поддержке западных партнеров, поэтому речь шла о возвращении к границам 23 февраля 2022 года.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников также заявил о выходе к границам 1991 года и недопустимости территориальных компромиссов.
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