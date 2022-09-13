https://ukraina.ru/20220913/1038680067.html

Глава МИД Украины сделал заявление о территориальных посягательствах Киева

Украина размечталась о границах 1991 года

Глава МИД Украины сделал заявление о территориальных посягательствах Киева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конечная цель Киева – возвращение к границам 1991 года, то есть, взятие под контроль Крыма и Донбасса. Об этом 13 сентября он рассказал в интервью "РБК-Украина"

2022-09-13T12:01

2022-09-13T12:01

2022-09-13T12:01

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1991

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По его словам, в начале СВО Киев не был уверен в поддержке западных партнеров, поэтому речь шла о возвращении к границам 23 февраля 2022 года.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников также заявил о выходе к границам 1991 года и недопустимости территориальных компромиссов.На днях Владимир Зеленский сказал о своей неготовности к переговорам с России, о том, что к возобновлению переговорного процесса нет никаких предпосылок заявил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ukraina.ru/20220901/1038314759.html

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2022

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новости, кулеба, границы, крым, донбасс, 1991