Кулеба потребовал ввести санкции против "Росатома" - 13.09.2022 Украина.ру
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Кулеба потребовал ввести санкции против "Росатома"
Кулеба потребовал ввести санкции против "Росатома" - 13.09.2022 Украина.ру
Кулеба потребовал ввести санкции против "Росатома"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал ввести санкции против российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина" 13 сентября
2022-09-13T10:49
2022-09-13T10:49
новости
кулеба
санкции
росатом
украина
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В ряде европейских стран ранее прозвучали заявление о необходимости пересмотра антироссийских санкций. Украинские власти надеются, что новый пакет санкций введут до нового года, и в него включат меры, направленные против "Росатома". Каждый следующий пакет санкций будет даваться Киеву с трудом, подчеркнул Кулеба. Однако некоторые страны, как выразился Кулеба, готовы ввести санкции против "Росатома". По его словам, задача поставлена сделать это "гораздо быстрее", чем до нового года.Ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) нагнетают украинские власти, заявили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве. Киев распространяет дезинформацию о якобы негативном влиянии присутствующих на ЗАЭС представителей России. РФ ведет себя крайне ответственно по отношению к ядерным объектам, максимально открыта в этом вопросе, делает все зависящее для обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Первого сентября на ЗАЭС прибыла миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Визит сопровождался обстрелами территории станции и вылазками украинских диверсантов. ВСУ несколько раз предприняли попытку вооруженного захвата станции, причем их не останавливали высокая степень риска техногенной катастрофы, ни присутствие представителей МАГАТЭ.
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новости, кулеба, санкции, росатом, украина
Новости, Кулеба, Санкции, Росатом, Украина

Кулеба потребовал ввести санкции против "Росатома"

10:49 13.09.2022
 
© Twitter / dmytrokulebaЛюблинский треугольник Дмитрий Кулеба
Люблинский треугольник Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Twitter / dmytrokuleba
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал ввести санкции против российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина" 13 сентября
В ряде европейских стран ранее прозвучали заявление о необходимости пересмотра антироссийских санкций. Украинские власти надеются, что новый пакет санкций введут до нового года, и в него включат меры, направленные против "Росатома".

"Я, например, считаю, и мы будем продвигать тезис президента [Владимира] Зеленского о том, что нужно заводить под санкции "Росатом", особенно после событий на Запорожской АЭС, на которой присутствуют не только российские военные, но и работники "Росатома", - сказал Кулеба.

Каждый следующий пакет санкций будет даваться Киеву с трудом, подчеркнул Кулеба. Однако некоторые страны, как выразился Кулеба, готовы ввести санкции против "Росатома". По его словам, задача поставлена сделать это "гораздо быстрее", чем до нового года.
Ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) нагнетают украинские власти, заявили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве. Киев распространяет дезинформацию о якобы негативном влиянии присутствующих на ЗАЭС представителей России.
РФ ведет себя крайне ответственно по отношению к ядерным объектам, максимально открыта в этом вопросе, делает все зависящее для обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Первого сентября на ЗАЭС прибыла миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Визит сопровождался обстрелами территории станции и вылазками украинских диверсантов. ВСУ несколько раз предприняли попытку вооруженного захвата станции, причем их не останавливали высокая степень риска техногенной катастрофы, ни присутствие представителей МАГАТЭ.
Dmytro Kuleba постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 14:59
Кулеба назвал немецких политиков наркоманами из-за предложений по "Северному потоку — 2"Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал наркоманами немецких политиков, которые высказались в поддержку запуска газопровода "Северный поток-2". Об этом Кулеба 19 августа написал в Twitter
 
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