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Кулеба потребовал ввести санкции против "Росатома"

Кулеба потребовал ввести санкции против "Росатома" - 13.09.2022 Украина.ру

Кулеба потребовал ввести санкции против "Росатома"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал ввести санкции против российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина" 13 сентября

2022-09-13T10:49

2022-09-13T10:49

2022-09-13T10:49

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кулеба

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росатом

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В ряде европейских стран ранее прозвучали заявление о необходимости пересмотра антироссийских санкций. Украинские власти надеются, что новый пакет санкций введут до нового года, и в него включат меры, направленные против "Росатома". Каждый следующий пакет санкций будет даваться Киеву с трудом, подчеркнул Кулеба. Однако некоторые страны, как выразился Кулеба, готовы ввести санкции против "Росатома". По его словам, задача поставлена сделать это "гораздо быстрее", чем до нового года.Ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) нагнетают украинские власти, заявили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве. Киев распространяет дезинформацию о якобы негативном влиянии присутствующих на ЗАЭС представителей России. РФ ведет себя крайне ответственно по отношению к ядерным объектам, максимально открыта в этом вопросе, делает все зависящее для обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Первого сентября на ЗАЭС прибыла миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Визит сопровождался обстрелами территории станции и вылазками украинских диверсантов. ВСУ несколько раз предприняли попытку вооруженного захвата станции, причем их не останавливали высокая степень риска техногенной катастрофы, ни присутствие представителей МАГАТЭ.

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новости, кулеба, санкции, росатом, украина