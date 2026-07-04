https://ukraina.ru/20260704/alekhin-vs-rf-vzyali-pod-kontrol-bogodarovku-a-vsu-provalili-psikhicheskiy-nastup-na-reke-volchya-1081031869.html

Алехин: ВС РФ взяли под контроль Богодаровку, а ВСУ провалили "психический наступ" на реке Волчья

Алехин: ВС РФ взяли под контроль Богодаровку, а ВСУ провалили "психический наступ" на реке Волчья - 04.07.2026 Украина.ру

Алехин: ВС РФ взяли под контроль Богодаровку, а ВСУ провалили "психический наступ" на реке Волчья

Воинам 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки "Восток" удалось взять под контроль Богодаровку в Днепропетровской области. Попытки ВСУ организовать "контрнаступ" в районе Терноватого привели к серьезным потерям. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-07-04T05:45

2026-07-04T05:45

2026-07-04T05:45

новости

россия

днепропетровская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/09/1057315473_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_94ed06a5c16a834c5d4c86acbee07e29.jpg

Комментируя ситуацию на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, Алехин сообщил, что бойцам 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки "Восток" удалось взять под контроль Богодаровку. "Характерно, что в этом районе в апреле украинская армия устроила "психический наступ" на южный берег реки Волчья с громкими заявлениями Зеленского", — отметил он.По словам эксперта, попытки ВСУ организовать наступательные действия в районе Терноватого привели к серьезным потерям в живой силе и технике. "Израсходовав оперативные резервы и не добившись успеха, украинское командование не смогло своевременно и плотно занять новые оборонительные рубежи на стыке Запорожской и Днепропетровской областей", — пояснил обозреватель.Эксперт подчеркнул, что этот провал ВСУ напрямую повлиял на ослабление обороны на данном участке, чем и воспользовалась 36-я гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ. "Взятие Богодаровки — это результат правильной оценки обстановки и умелого использования слабостей противника", — резюмировал Геннадий Алехин.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.

россия

днепропетровская область

запорожская область

запорожье

запорожское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днепропетровская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, запорожская область, запорожье, запорожское направление, главные новости, главное, спецоперация