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Зеленский противен Трампу, но Украина — слишком дорогой актив: Скориков про цели России и США

Зеленский противен Трампу, но Украина — слишком дорогой актив: Скориков про цели России и США - 04.07.2026 Украина.ру

Зеленский противен Трампу, но Украина — слишком дорогой актив: Скориков про цели России и США

В Анкоридже мог быть согласован только один вариант завершения конфликта. По всему остальном стороны вряд ли могли договориться. Цель Трампа — завершить конфликт, выставив себя главным арбитром. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2026-07-04T05:30

2026-07-04T05:30

2026-07-04T05:30

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Журналист спросил эксперта, как сейчас поступит Дональд Трамп после заявлений Владимира Путина, который фактически подтвердил, что "Духа Анкориджа" фактически и не было. Скориков ответил, что изначально было понятно: в Анкоридже не было реальной сделки."Там мог быть согласован только один из вариантов завершения конфликта. По всему остальном стороны вряд ли могли договориться", — сказал эксперт.Цель президента США, по его словам, — завершить конфликт, при этом выставив себя главным арбитром. "Он понимает расклад на земле и понимает, что никакой Крым киевский режим не отобьет. Время работает против Украины", — пояснил собеседник издания.Скориков также отметил, что Зеленский "лично противен" Трампу, но Украина — слишком дорогой актив для США. Логика американского лидера предполагала уход ВСУ из Донбасса или остановку по линии фронта."Но останавливаться по текущей линии фронта – это абсурд. Учитывая темпы нашего продвижения и сам факт, что задачи СВО в принципе не решаются. Наше согласие на один Донбасс – это даже не компромисс, а аттракцион неслыханной щедрости", — резюмировал Скориков.Полный текст материала "Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой Китая" на сайте Украина.ру.О том, какова вероятность, что Зеленскому все же удастся втянуть Белоруссию в украинский конфликт — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.

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