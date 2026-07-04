Зеленский противен Трампу, но Украина — слишком дорогой актив: Скориков про цели России и США - 04.07.2026 Украина.ру
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Зеленский противен Трампу, но Украина — слишком дорогой актив: Скориков про цели России и США
Зеленский противен Трампу, но Украина — слишком дорогой актив: Скориков про цели России и США - 04.07.2026 Украина.ру
Зеленский противен Трампу, но Украина — слишком дорогой актив: Скориков про цели России и США
В Анкоридже мог быть согласован только один вариант завершения конфликта. По всему остальном стороны вряд ли могли договориться. Цель Трампа — завершить конфликт, выставив себя главным арбитром. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2026-07-04T05:30
2026-07-04T05:30
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Журналист спросил эксперта, как сейчас поступит Дональд Трамп после заявлений Владимира Путина, который фактически подтвердил, что "Духа Анкориджа" фактически и не было. Скориков ответил, что изначально было понятно: в Анкоридже не было реальной сделки."Там мог быть согласован только один из вариантов завершения конфликта. По всему остальном стороны вряд ли могли договориться", — сказал эксперт.Цель президента США, по его словам, — завершить конфликт, при этом выставив себя главным арбитром. "Он понимает расклад на земле и понимает, что никакой Крым киевский режим не отобьет. Время работает против Украины", — пояснил собеседник издания.Скориков также отметил, что Зеленский "лично противен" Трампу, но Украина — слишком дорогой актив для США. Логика американского лидера предполагала уход ВСУ из Донбасса или остановку по линии фронта."Но останавливаться по текущей линии фронта – это абсурд. Учитывая темпы нашего продвижения и сам факт, что задачи СВО в принципе не решаются. Наше согласие на один Донбасс – это даже не компромисс, а аттракцион неслыханной щедрости", — резюмировал Скориков.Полный текст материала "Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой Китая" на сайте Украина.ру.О том, какова вероятность, что Зеленскому все же удастся втянуть Белоруссию в украинский конфликт — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.
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Зеленский противен Трампу, но Украина — слишком дорогой актив: Скориков про цели России и США

05:30 04.07.2026
 
© AP / Ben Curtis
- РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© AP / Ben Curtis
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В Анкоридже мог быть согласован только один вариант завершения конфликта. По всему остальном стороны вряд ли могли договориться. Цель Трампа — завершить конфликт, выставив себя главным арбитром. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Журналист спросил эксперта, как сейчас поступит Дональд Трамп после заявлений Владимира Путина, который фактически подтвердил, что "Духа Анкориджа" фактически и не было. Скориков ответил, что изначально было понятно: в Анкоридже не было реальной сделки.
"Там мог быть согласован только один из вариантов завершения конфликта. По всему остальном стороны вряд ли могли договориться", — сказал эксперт.
Цель президента США, по его словам, — завершить конфликт, при этом выставив себя главным арбитром. "Он понимает расклад на земле и понимает, что никакой Крым киевский режим не отобьет. Время работает против Украины", — пояснил собеседник издания.
Скориков также отметил, что Зеленский "лично противен" Трампу, но Украина — слишком дорогой актив для США. Логика американского лидера предполагала уход ВСУ из Донбасса или остановку по линии фронта.
"Но останавливаться по текущей линии фронта – это абсурд. Учитывая темпы нашего продвижения и сам факт, что задачи СВО в принципе не решаются. Наше согласие на один Донбасс – это даже не компромисс, а аттракцион неслыханной щедрости", — резюмировал Скориков.
Полный текст материала "Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой Китая" на сайте Украина.ру.
О том, какова вероятность, что Зеленскому все же удастся втянуть Белоруссию в украинский конфликт — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.
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