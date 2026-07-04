https://ukraina.ru/20260704/otsyuda-pryamoy-put-na-pokrovskoe-alekhin-o-nastuplenii-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1081031649.html

"Отсюда прямой путь на Покровское": Алехин о наступлении в Днепропетровской области

"Отсюда прямой путь на Покровское": Алехин о наступлении в Днепропетровской области - 04.07.2026 Украина.ру

"Отсюда прямой путь на Покровское": Алехин о наступлении в Днепропетровской области

Российская армия освободила Новоскелеватое в Покровском районе на Днепропетровщине. Отсюда открывается прямой путь на Покровское — важный логистический узел ВСУ, а также в сторону Зеленой Долины и границы с Запорожской областью. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-07-04T05:00

2026-07-04T05:00

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Комментируя ситуацию на Днепропетровском направлении, Алехин сообщил об освобождении Новоскелеватого и создании российского плацдарма на западном берегу реки Гайчур."Расположено оно в пяти километрах к северо-западу от Отрадного, освобожденного от украинских формирований еще 25 ноября прошлого года. Отсюда прямой путь на Покровское, важный логистический узел противника, а также в сторону Зеленой Долины и границы с Запорожской областью", — пояснил эксперт.По словам собеседника Украина.ру, это позволяет ВС РФ сформировать плацдарм на западном берегу реки Гайчур, серьезно нарушив устойчивость врага на этом участке фронта. "Теперь киевское командование вынуждено еще больше перебрасывать резервы и распылять силы, чтобы не обрушить всю линию обороны", — резюмировал Геннадий Алехин.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.

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