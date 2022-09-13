Поставки вооружений на Украину: хитрый план Вашингтона - 13.09.2022 Украина.ру
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Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20220913/1038675785.html
Поставки вооружений на Украину: хитрый план Вашингтона
Поставки вооружений на Украину: хитрый план Вашингтона - 13.09.2022 Украина.ру
Поставки вооружений на Украину: хитрый план Вашингтона
Украина.ру, 13.09.2022
2022-09-13T12:14
2022-09-13T12:14
чем воюют на украине
эксклюзив
поставки
военная помощь
сша
украина
сво
спецоперация
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Мы давно отслеживали тему поставок западных вооружений Украине и буквально в каждой теме констатировали – сами по себе эти поставки не меняют ситуацию на фронте. Особенно – на фоне огромных потерь ВСУ (сейчас техника, имевшаяся на Украине до 24 февраля, вызывает повышенный интерес именно своей уникальностью – в ход идут даже единичные экземпляры, строившиеся для выставок и парадов). А потом последовали контрнаступления в Херсонской и Харьковской областях. Мы ошибались? Отчасти да.В чём состоят особенности плана поставок оружия на Украину?Во-первых, в постепенности.Вооружения отсыпаются Украине буквально по чайной ложке. Редко когда речь идёт о сотнях единиц, причём это либо старая советская техника (польские танки), либо откровенный металлолом, вроде американских БТР М113. Чаще всего ситуация как в последнем американском пакете помощи, где из тяжёлого вооружения фигурируют четыре (четыре, Карл III!) 105-мм гаубицы. Для понимания: в армии США (так же, как и в ВСУ) батарея 105-мм гаубиц – шесть орудий, огневой взвод – три орудия. Четыре орудия – это розничная торговля…Естественно, такие поставки сильно усложняют обслуживание. Насколько можно понять, в ВСУ есть дивизионы, вооружённые орудиями разного типа и даже разного калибра. А батареи приходится формировать неполного или избыточного состава (автору приходилось встречать упоминания о батареях в составе четырёх и семи орудий).Зачем это делается? Для дезинформации российской стороны относительно подлинных объёмов помощи и для того, чтобы избежать ответных мер. Одно дело, когда поставляется целый дивизион полевой артиллерии "под ключ" со всей инфраструктурой, а другое – когда орудия приходят поштучно, да ещё без цифровых блоков, и каждая поставка самоочевидно не может повлиять на ход боевых действий. Реагировать вроде бы не на что, любой серьёзный ответ будет выглядеть чрезмерным.А в результате бывший посол США на Украине Уильям Тейлор говорит в комментарии изданию The Hill: "Со временем администрация признала, что она может предоставить украинцам более крупное, боеспособное, дальнобойное и тяжёлое оружие, а русские никак не отреагировали. Русские вроде как блефовали и неистовствовали, но их никто не провоцировал. И на раннем этапе в администрации была озабоченность, — в какой-то степени она есть и сейчас, — но страх спровоцировать русских уменьшился".Во-вторых, точечные поставки оружия позволяют ВСУ к нему привыкнуть перед тем, как действительно заработают механизмы "ленд-лиза" (массовые поставки ещё не начались – каждая порция помощи требует специального утверждения, с другой стороны, начнутся ли они – пока вопрос, речь идёт только о подготовке инфраструктуры).Причём речь идёт не только о непосредственном обучении использованию и обслуживанию новой техники, но и о понимании общевойсковыми командирами её возможностей, об узнаваемости силуэтов и следов личным составом.В-третьих, у США нет намерения восстанавливать то количество военной техники, которое было в составе ВСУ на начало СВО.В основном – по причине полной бессмысленности. То количество техники Украине не помогло. Потому ответ должен быть ассиметричным – отсутствие количества надо компенсировать качеством. В частности – большей точностью за счёт продвинутой разведки и применения управляемых боеприпасов. Собственно, это вполне удаётся – как мы видим, штучные HIMARS и MLRS вполне эффективно отрабатывают по тылам союзных войск, уничтожая склады, командные пункты и выводя из строя объекты инфраструктуры (Антоновский мост цел, но какой в этом смысл, если использовать его для снабжения херсонской группы всё равно нельзя?).Ну а если украинская пехота в той же Харьковской области после выхода на оперативный простор наступает пешим порядком (т.е., не хватает не только лёгкой брони, но и банальных грузовиков), так на то они и дикари. Пусть радуются, что воюют не копьями и катапультами.В целом, надо сказать, что стратегия Вашингтона была хорошо продумана и дала свои плоды. И то сказать – у них богатый опыт разжигания и поддержания конфликтов по всему миру.
https://ukraina.ru/20220825/1038074452.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, поставки, военная помощь, сша, украина, сво, спецоперация
Чем воюют на Украине, Эксклюзив, поставки, военная помощь, США, Украина, СВО, Спецоперация

Поставки вооружений на Украину: хитрый план Вашингтона

12:14 13.09.2022
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP / Efrem Lukatsky
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
Все материалы
Мы давно отслеживали тему поставок западных вооружений Украине и буквально в каждой теме констатировали – сами по себе эти поставки не меняют ситуацию на фронте. Особенно – на фоне огромных потерь ВСУ (сейчас техника, имевшаяся на Украине до 24 февраля, вызывает повышенный интерес именно своей уникальностью – в ход идут даже единичные экземпляры, строившиеся для выставок и парадов). А потом последовали контрнаступления в Херсонской и Харьковской областях. Мы ошибались? Отчасти да.
В чём состоят особенности плана поставок оружия на Украину?
Пентагон
25 августа, 07:22
Пентагон анонсировал поставки огромного количества оружия УкраинеПоставки вооружений США Украине в рамках нового пакета военной помощи на 3 миллиарда долларов начнутся в ближайшие несколько месяцев, заявил 24 августа заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол в ходе брифинга для журналистов
Во-первых, в постепенности.
Вооружения отсыпаются Украине буквально по чайной ложке. Редко когда речь идёт о сотнях единиц, причём это либо старая советская техника (польские танки), либо откровенный металлолом, вроде американских БТР М113. Чаще всего ситуация как в последнем американском пакете помощи, где из тяжёлого вооружения фигурируют четыре (четыре, Карл III!) 105-мм гаубицы. Для понимания: в армии США (так же, как и в ВСУ) батарея 105-мм гаубиц – шесть орудий, огневой взвод – три орудия. Четыре орудия – это розничная торговля…
Естественно, такие поставки сильно усложняют обслуживание. Насколько можно понять, в ВСУ есть дивизионы, вооружённые орудиями разного типа и даже разного калибра. А батареи приходится формировать неполного или избыточного состава (автору приходилось встречать упоминания о батареях в составе четырёх и семи орудий).
Зачем это делается? Для дезинформации российской стороны относительно подлинных объёмов помощи и для того, чтобы избежать ответных мер. Одно дело, когда поставляется целый дивизион полевой артиллерии "под ключ" со всей инфраструктурой, а другое – когда орудия приходят поштучно, да ещё без цифровых блоков, и каждая поставка самоочевидно не может повлиять на ход боевых действий. Реагировать вроде бы не на что, любой серьёзный ответ будет выглядеть чрезмерным.
А в результате бывший посол США на Украине Уильям Тейлор говорит в комментарии изданию The Hill: "Со временем администрация признала, что она может предоставить украинцам более крупное, боеспособное, дальнобойное и тяжёлое оружие, а русские никак не отреагировали. Русские вроде как блефовали и неистовствовали, но их никто не провоцировал. И на раннем этапе в администрации была озабоченность, — в какой-то степени она есть и сейчас, — но страх спровоцировать русских уменьшился".
Во-вторых, точечные поставки оружия позволяют ВСУ к нему привыкнуть перед тем, как действительно заработают механизмы "ленд-лиза" (массовые поставки ещё не начались – каждая порция помощи требует специального утверждения, с другой стороны, начнутся ли они – пока вопрос, речь идёт только о подготовке инфраструктуры).
Причём речь идёт не только о непосредственном обучении использованию и обслуживанию новой техники, но и о понимании общевойсковыми командирами её возможностей, об узнаваемости силуэтов и следов личным составом.
В-третьих, у США нет намерения восстанавливать то количество военной техники, которое было в составе ВСУ на начало СВО.
В основном – по причине полной бессмысленности. То количество техники Украине не помогло. Потому ответ должен быть ассиметричным – отсутствие количества надо компенсировать качеством. В частности – большей точностью за счёт продвинутой разведки и применения управляемых боеприпасов. Собственно, это вполне удаётся – как мы видим, штучные HIMARS и MLRS вполне эффективно отрабатывают по тылам союзных войск, уничтожая склады, командные пункты и выводя из строя объекты инфраструктуры (Антоновский мост цел, но какой в этом смысл, если использовать его для снабжения херсонской группы всё равно нельзя?).
ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 09:41
В США опровергли заявление о том, что поставки оружия Украине угрожают боеготовности страныБоеготовность американских войск не подрывается из-за поставок оружия на Украину. Об этом 29 августа заявил журналистам представитель военного командования США
Ну а если украинская пехота в той же Харьковской области после выхода на оперативный простор наступает пешим порядком (т.е., не хватает не только лёгкой брони, но и банальных грузовиков), так на то они и дикари. Пусть радуются, что воюют не копьями и катапультами.
В целом, надо сказать, что стратегия Вашингтона была хорошо продумана и дала свои плоды. И то сказать – у них богатый опыт разжигания и поддержания конфликтов по всему миру.
 
Чем воюют на УкраинеЭксклюзивпоставкивоенная помощьСШАУкраинаСВОСпецоперация
 
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