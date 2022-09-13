https://ukraina.ru/20220913/1038675785.html

Поставки вооружений на Украину: хитрый план Вашингтона

Поставки вооружений на Украину: хитрый план Вашингтона - 13.09.2022 Украина.ру

Поставки вооружений на Украину: хитрый план Вашингтона

Украина.ру, 13.09.2022

2022-09-13T12:14

2022-09-13T12:14

2022-09-13T12:14

чем воюют на украине

эксклюзив

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спецоперация

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Мы давно отслеживали тему поставок западных вооружений Украине и буквально в каждой теме констатировали – сами по себе эти поставки не меняют ситуацию на фронте. Особенно – на фоне огромных потерь ВСУ (сейчас техника, имевшаяся на Украине до 24 февраля, вызывает повышенный интерес именно своей уникальностью – в ход идут даже единичные экземпляры, строившиеся для выставок и парадов). А потом последовали контрнаступления в Херсонской и Харьковской областях. Мы ошибались? Отчасти да.В чём состоят особенности плана поставок оружия на Украину?Во-первых, в постепенности.Вооружения отсыпаются Украине буквально по чайной ложке. Редко когда речь идёт о сотнях единиц, причём это либо старая советская техника (польские танки), либо откровенный металлолом, вроде американских БТР М113. Чаще всего ситуация как в последнем американском пакете помощи, где из тяжёлого вооружения фигурируют четыре (четыре, Карл III!) 105-мм гаубицы. Для понимания: в армии США (так же, как и в ВСУ) батарея 105-мм гаубиц – шесть орудий, огневой взвод – три орудия. Четыре орудия – это розничная торговля…Естественно, такие поставки сильно усложняют обслуживание. Насколько можно понять, в ВСУ есть дивизионы, вооружённые орудиями разного типа и даже разного калибра. А батареи приходится формировать неполного или избыточного состава (автору приходилось встречать упоминания о батареях в составе четырёх и семи орудий).Зачем это делается? Для дезинформации российской стороны относительно подлинных объёмов помощи и для того, чтобы избежать ответных мер. Одно дело, когда поставляется целый дивизион полевой артиллерии "под ключ" со всей инфраструктурой, а другое – когда орудия приходят поштучно, да ещё без цифровых блоков, и каждая поставка самоочевидно не может повлиять на ход боевых действий. Реагировать вроде бы не на что, любой серьёзный ответ будет выглядеть чрезмерным.А в результате бывший посол США на Украине Уильям Тейлор говорит в комментарии изданию The Hill: "Со временем администрация признала, что она может предоставить украинцам более крупное, боеспособное, дальнобойное и тяжёлое оружие, а русские никак не отреагировали. Русские вроде как блефовали и неистовствовали, но их никто не провоцировал. И на раннем этапе в администрации была озабоченность, — в какой-то степени она есть и сейчас, — но страх спровоцировать русских уменьшился".Во-вторых, точечные поставки оружия позволяют ВСУ к нему привыкнуть перед тем, как действительно заработают механизмы "ленд-лиза" (массовые поставки ещё не начались – каждая порция помощи требует специального утверждения, с другой стороны, начнутся ли они – пока вопрос, речь идёт только о подготовке инфраструктуры).Причём речь идёт не только о непосредственном обучении использованию и обслуживанию новой техники, но и о понимании общевойсковыми командирами её возможностей, об узнаваемости силуэтов и следов личным составом.В-третьих, у США нет намерения восстанавливать то количество военной техники, которое было в составе ВСУ на начало СВО.В основном – по причине полной бессмысленности. То количество техники Украине не помогло. Потому ответ должен быть ассиметричным – отсутствие количества надо компенсировать качеством. В частности – большей точностью за счёт продвинутой разведки и применения управляемых боеприпасов. Собственно, это вполне удаётся – как мы видим, штучные HIMARS и MLRS вполне эффективно отрабатывают по тылам союзных войск, уничтожая склады, командные пункты и выводя из строя объекты инфраструктуры (Антоновский мост цел, но какой в этом смысл, если использовать его для снабжения херсонской группы всё равно нельзя?).Ну а если украинская пехота в той же Харьковской области после выхода на оперативный простор наступает пешим порядком (т.е., не хватает не только лёгкой брони, но и банальных грузовиков), так на то они и дикари. Пусть радуются, что воюют не копьями и катапультами.В целом, надо сказать, что стратегия Вашингтона была хорошо продумана и дала свои плоды. И то сказать – у них богатый опыт разжигания и поддержания конфликтов по всему миру.

https://ukraina.ru/20220825/1038074452.html

https://ukraina.ru/20220830/1038243510.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_d9bb6eb0ff0a6552fb82ffba58bbd45a.jpg.webp

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_d9bb6eb0ff0a6552fb82ffba58bbd45a.jpg.webp

эксклюзив, поставки, военная помощь, сша, украина, сво, спецоперация