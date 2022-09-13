https://ukraina.ru/20220913/1038669430.html

Российским школьникам на уроках истории будут рассказывать о спецоперации

Российским школьникам на уроках истории будут рассказывать о спецоперации - 13.09.2022 Украина.ру

Российским школьникам на уроках истории будут рассказывать о спецоперации

Старшеклассники российских школ будут проходить на уроках истории специальную военную операцию на Украине, соответствующие изменения вносит Минпросвещения России в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

2022-09-13T08:41

2022-09-13T08:41

2022-09-13T08:41

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В рамках учебного курса "История России" дети также будут изучать геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему, следует из документа.А школьники младших и средних классов поговорят с учителями о СВО на уроках "Разговоры о важном".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

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сво, школьники, новости, история