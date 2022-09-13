https://ukraina.ru/20220913/1038669430.html
Российским школьникам на уроках истории будут рассказывать о спецоперации
Российским школьникам на уроках истории будут рассказывать о спецоперации - 13.09.2022 Украина.ру
Российским школьникам на уроках истории будут рассказывать о спецоперации
Старшеклассники российских школ будут проходить на уроках истории специальную военную операцию на Украине, соответствующие изменения вносит Минпросвещения России в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
2022-09-13T08:41
2022-09-13T08:41
2022-09-13T08:41
сво
школьники
новости
история
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В рамках учебного курса "История России" дети также будут изучать геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему, следует из документа.А школьники младших и средних классов поговорят с учителями о СВО на уроках "Разговоры о важном".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20220913/1038666244.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, школьники, новости, история
СВО, школьники, Новости, История
Российским школьникам на уроках истории будут рассказывать о спецоперации
Старшеклассники российских школ будут проходить на уроках истории специальную военную операцию на Украине, соответствующие изменения вносит Минпросвещения России в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
"По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: <...> понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ - начала ХХI века; особенности развития культуры народов СССР (России)", - говорится в документе.
В рамках учебного курса "История России" дети также будут изучать геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему, следует из документа.
А школьники младших и средних классов поговорят с учителями о СВО на уроках "Разговоры о важном".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.