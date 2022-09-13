https://ukraina.ru/20220913/1038651464.html
Снайпер ВСУ сравнил Порошенко и Зеленского
Снайпер ВСУ сравнил Порошенко и Зеленского
Снайпер ВСУ сравнил Порошенко и Зеленского
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, находящийся в зоне проведения СВО, пообщался с пленным ВСУ Владиславом Кучеровым (позывной "Атос"), который рассказал о своем отношении к Владимиру Зеленскому
2022-09-13T07:45
2022-09-13T07:45
2022-09-13T07:45
новости
снайпер
всу
владимир зеленский
петр порошенко
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Он добавил, что в отличие от Зеленского, к экс-лидеру страны Петру Порошенко относится плохо, потому что "весь срок его президентства шла война, ничего не менялось, дальше была война на территории Донецка и Луганска".
https://ukraina.ru/20220910/1038577350.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, снайпер, всу, владимир зеленский, петр порошенко
Новости, снайпер, ВСУ, Владимир Зеленский, Петр Порошенко
Снайпер ВСУ сравнил Порошенко и Зеленского
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, находящийся в зоне проведения СВО, пообщался с пленным ВСУ Владиславом Кучеровым (позывной "Атос"), который рассказал о своем отношении к Владимиру Зеленскому
"Он (Зеленский – ред.) мне нравится, как минимум из-за того, что изначально, до того, как он стал президентом, просто очень много где снимался, ведущий хороший, хороший актер. То есть, в этом плане. Он шел на пост президента, был очень популярным, его любил народ за его популярность", - сказал пленный.
Он добавил, что в отличие от Зеленского, к экс-лидеру страны Петру Порошенко относится плохо, потому что "весь срок его президентства шла война, ничего не менялось, дальше была война на территории Донецка и Луганска".
До плена Владислав Кучеров (позывной "Атос") служил в Нацгвардии Украины снайпером. Ему 21 год, не женат. Является земляком Владимира Зеленского: родом из Кривого Рога. Известно, что до армии учился на повара-кондитера, потом работал, где придется - то охранником в супермаркете, то грузчиком.
Первую повестку получил в 2019 году, проигнорировал ее. А в 2020-м уже решил согласиться на контракт и отправился воевать в компании с другом.