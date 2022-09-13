Снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, что собирался делать в РФ
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Снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, что собирался делать в России
Снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, что собирался делать в РФ
Снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, что собирался делать в России
Снайпер ВСУ Владислав Кучеров (позывной "Атос"), воевавший в Донбассе с 2020 года, попал в плен к союзным войскам, где рассказал, что пытался уехать в Ростов-на-Дону вместе с беженцами из Мариуполя, но был разоблачен. Что он собирался делать в России, пленный рассказал в интервью журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко
2022-09-13T08:00
2022-09-13T08:00
новости
снайпер
всу
пленный
планы
россия
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Пленный добавил, что в планах было возвращение на Украину, однако обратно в армию он уже не собирался."Нет! Зачем? Просто, когда это все началось, я понял, что это не мое. Я как минимум просто боялся временами. Было страшно", - объяснил снайпер.Он заверил, что в случае освобождения собирается учиться и работать по специальности. А жить планирует в родном Кривом Роге или Киеве.Журналист уточнил, захочет ли Кучеров остаться в Кривом Роге, если город войдет в состав РФ. На это пленный ответил, что его смущало бы, что туда пришли русские, но, скорее всего, все равно остался бы, поскольку в Кривом Роге он родился. При этом украинский военный так и не смог ответить, что именно его смущает в русских.
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новости, снайпер, всу, пленный, планы, россия
Новости, снайпер, ВСУ, пленный, планы, Россия

Снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, что собирался делать в России

08:00 13.09.2022
 
© Чаленко АлександрАтос
Атос
© Чаленко Александр
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Снайпер ВСУ Владислав Кучеров (позывной "Атос"), воевавший в Донбассе с 2020 года, попал в плен к союзным войскам, где рассказал, что пытался уехать в Ростов-на-Дону вместе с беженцами из Мариуполя, но был разоблачен. Что он собирался делать в России, пленный рассказал в интервью журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко
"Дальнейшие действия – у моей девушки есть родственники в России, и я планировал как-то попасть к ним в город, они живут в городе Россошь Воронежской области. А потом что-то думать", - сказал украинский снайпер.
Пленный добавил, что в планах было возвращение на Украину, однако обратно в армию он уже не собирался.
"Нет! Зачем? Просто, когда это все началось, я понял, что это не мое. Я как минимум просто боялся временами. Было страшно", - объяснил снайпер.
Он заверил, что в случае освобождения собирается учиться и работать по специальности. А жить планирует в родном Кривом Роге или Киеве.
Журналист уточнил, захочет ли Кучеров остаться в Кривом Роге, если город войдет в состав РФ. На это пленный ответил, что его смущало бы, что туда пришли русские, но, скорее всего, все равно остался бы, поскольку в Кривом Роге он родился. При этом украинский военный так и не смог ответить, что именно его смущает в русских.

До плена Владислав Кучеров (позывной "Атос") служил в Нацгвардии Украины снайпером. Ему 21 год, не женат. Является земляком Владимира Зеленского: родом из Кривого Рога. Известно, что до армии учился на повара-кондитера, потом работал, где придется - то охранником в супермаркете, то грузчиком.

Первую повестку получил в 2019 году, проигнорировал ее. А в 2020-м уже решил согласиться на контракт и отправился воевать в компании с другом.

Атос
10 сентября, 11:59
Пленный ВСУ Владислав "Атос" Кучеров: Только в Мариуполе я узнал, что такое русская культура
 
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