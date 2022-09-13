https://ukraina.ru/20220913/1038644801.html

Снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, что собирался делать в России

Снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, что собирался делать в РФ

Снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, что собирался делать в России

Снайпер ВСУ Владислав Кучеров (позывной "Атос"), воевавший в Донбассе с 2020 года, попал в плен к союзным войскам, где рассказал, что пытался уехать в Ростов-на-Дону вместе с беженцами из Мариуполя, но был разоблачен. Что он собирался делать в России, пленный рассказал в интервью журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко

2022-09-13T08:00

2022-09-13T08:00

2022-09-13T08:00

новости

снайпер

всу

пленный

планы

россия

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Пленный добавил, что в планах было возвращение на Украину, однако обратно в армию он уже не собирался."Нет! Зачем? Просто, когда это все началось, я понял, что это не мое. Я как минимум просто боялся временами. Было страшно", - объяснил снайпер.Он заверил, что в случае освобождения собирается учиться и работать по специальности. А жить планирует в родном Кривом Роге или Киеве.Журналист уточнил, захочет ли Кучеров остаться в Кривом Роге, если город войдет в состав РФ. На это пленный ответил, что его смущало бы, что туда пришли русские, но, скорее всего, все равно остался бы, поскольку в Кривом Роге он родился. При этом украинский военный так и не смог ответить, что именно его смущает в русских.

https://ukraina.ru/20220910/1038577350.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, снайпер, всу, пленный, планы, россия