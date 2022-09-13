https://ukraina.ru/20220913/1038643149.html
Пленный снайпер ВСУ: "Азов"* в целом не является нацистским
Пленный снайпер ВСУ: "Азов"* в целом не является нацистским
Пленный снайпер ВСУ: "Азов"* в целом не является нацистским
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в зоне проведения СВО, пообщался с пленным ВСУ Владиславом Кучеровым (позывной "Атос"), который ответил на вопрос, являются ли для него "азовцы"* нацистами
2022-09-13T07:30
2022-09-13T07:30
2022-09-13T07:30
новости
пленный
снайпер
"азов"
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На уточняющий вопрос, говорит ли ему что-то имя отца-основателя "Азова"* Андрея Билецкого, снайпер сказал, что про эту организацию "до войны ничего не знал" и почему членов "Азова"* считают фашистами в России и ЛДНР тоже не в курсе.При этом снайпер рассказал, что его родители были против Евромайдана, кроме того, мать военного отговаривала его от службы по контракту.*Запрещен в РФ.
https://ukraina.ru/20220910/1038577350.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пленный, снайпер, "азов"
Новости, пленный, снайпер, "Азов"
Пленный снайпер ВСУ: "Азов"* в целом не является нацистским
Корреспондент издания Украина.ру Александр Чаленко, который сейчас находится в зоне проведения СВО, пообщался с пленным ВСУ Владиславом Кучеровым (позывной "Атос"), который ответил на вопрос, являются ли для него "азовцы"* нацистами
"В целом "Азов"* нет (не является нацистским – Ред.), я так считаю. Просто есть некоторые личности, которые как-то склонны к этому", - сказал пленный украинский военный.
На уточняющий вопрос, говорит ли ему что-то имя отца-основателя "Азова"* Андрея Билецкого, снайпер сказал, что про эту организацию "до войны ничего не знал" и почему членов "Азова"* считают фашистами в России и ЛДНР тоже не в курсе.
"Шухевича не знаю, кто это. Бандера – не знал до плена. В плену узнал, кто он такой. Слышал "Бандера", по истории в школе еще. Мазепа? Гетьман украинский. Он да, герой. Но я мало про него знаю", - сказал Кучеров.
При этом снайпер рассказал, что его родители были против Евромайдана, кроме того, мать военного отговаривала его от службы по контракту.
До плена Владислав Кучеров (позывной "Атос") служил в Нацгвардии Украины снайпером. Ему 21 год, не женат. Является земляком Владимира Зеленского: родом из Кривого Рога. Известно, что до армии учился на повара-кондитера, потом работал, где придется - то охранником в супермаркете, то грузчиком.
Первую повестку получил в 2019 году, проигнорировал ее. А в 2020-м уже решил согласиться на контракт и отправился воевать в компании с другом.