Первым делом — инфляция, а Украина потом. Рейтинг Байдена в США резко пошёл вверх

Первым делом — инфляция, а Украина потом. Рейтинг Байдена в США резко пошёл вверх - 12.09.2022 Украина.ру

Первым делом — инфляция, а Украина потом. Рейтинг Байдена в США резко пошёл вверх

Украина.ру, 12.09.2022

2022-09-12T16:40

2022-09-12T16:40

2022-09-12T17:16

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038654754_0:52:2323:1359_1920x0_80_0_0_996b32fbb03d2f1c898a3eda5c579ed4.jpg

Байден сломал системуМенее чем за 2 месяца до промежуточных выборов в Конгресс расклад сил на политической арене США резко изменился – рейтинг демократов, которым эксперты уверенно прочили потерю одной точно, а то и обеих палат, резко пошёл вверх, вырос и уровень доверия к президенту страны Джо Байдену – c майских антирекордных 36% до лучшего за весь 2022 год показателя в 44%, согласно опросу Gallup, в последние дни августа (таким образом, вернулся к показателю декабря 2021-го; для сравнения, в начале президентского срока ему доверяли 56% американцев). Общенациональный агрегатор рейтингов FiveThirtyEight также отмечает положительную динамику, но оценивает рейтинг Байдена чуть скромнее - 42,5%.Это пошло вразрез с тенденцией последних 70 лет: ни одному президенту США не удавалось укрепить свою электоральную поддержку в период с конца января—февраля вплоть до ноябрьских промежуточных выборов, более того, уровень одобрения их деятельности падал в среднем примерно на 8%, отмечает газета Roll Call.И теперь Байден опережает по популярности своего предшественника республиканца Дональда Трампа, если бы президентские выборы проходили сегодня, то он победил бы с перевесом в 6%, показывают разные опросы (48% против 42%, согласно Yahoo News / YouGov, 50% против 44%, согласно The Wall Street Journal). К слову, нынешний глава государства уже объявил о намерении баллотироваться на 2-й срок (несмотря на то, что 75% сторонников Демократической партии не хотят видеть его кандидатом), а бывший – сообщит о своём решении в ближайшее время.А ведь совсем недавно картина выглядела совершенно иначе – в середине лета преимущество Трампа составляло 10%. Аналогичная ситуация с уровнем одобрения их действий: всего пару недель назад совместное исследование Гарвардского университета и аналитической компании The Harris Poll (Harvard-Harris) демонстрировало однозначное лидерство республиканца, а сейчас разрыв между ними всего 1%, то есть ниже статистической погрешности: 45% против 44%, по версии The Wall Street Journal, и 43% против 42%, согласно опросу университета Emerson College, в пользу Байдена.Битва партийПротивостояние лидеров, безусловно, отразилось и на позициях партий, поскольку промежуточные выборы в Конгресс воспринимаются как референдум о доверии действующему президенту и партии власти. Если в начале года эксперты предрекали демократам потерю контроля над обеими палатами Конгресса, то сейчас они имеют реальные шансы не просто удержать Сенат, а нарастить преимущество, пишет портал FiveThirtyEight. Вероятность того, что пропрезидентская партия получит по итогам голосования от 47 до 54 мандатов, оценивается на уровне 80%. В настоящее время партии имеют паритет в верхней палате: 50 мест у республиканцев, 48 – у демократов и 2 у независимых кандидатов, но они объединяются с демократами, – но решающее слово остаётся за вице-президентом США Камалой Харрис.8 ноября американские граждане решат судьбу 34 сенаторских мандатов.Кроме того, однопартийцы сильно изменили своё отношение к Байдену. 21 августа газета The Washington Post написала, что часть демократов, баллотирующихся в Конгресс, просили президента не участвовать в их предвыборных мероприятиях, а если тот всё же приезжал, то активно избегали его. Член Национального комитета Демократической партии Седрик Ричмонд отрицал желание кандидатов дистанцироваться от президента, перечислив акции, в которых Байден принимал участие. Так или иначе, вне зависимости от личных симпатий или антипатий, у многих потенциальных конгрессменов и сенаторов уровень одобрения выше, чем у хозяина Белого дома, поэтому в его поддержке они не нуждаются. Им на руку играет и тот факт, что большинство избирателей, не одобряющих работу Байдена, как отмечает Roll Call, не перекладывает ответственность за его провалы на остальных демократов, следовательно, их результат на ноябрьских выборах зависит от них самих.Если раньше замолвить за себя словечко президента просили немногие демократы, то сейчас советники Байдена планируют, что он будет выступать по всей стране в преддверии голосования 2 или 3 раза в неделю. В таком случае, отмечают эксперты, избирательную кампанию в Конгресс глава государства будет проводить активнее, чем президентскую.Более того, Байдену удалось расположить к себе не только демократов, но и тех республиканцев, которые не относятся к группе MAGA (Make America Great Again — лозунг избирательной кампании Трампа)."Слишком многое из того, что происходит сегодня в нашей стране, ненормально. Дональд Трамп и MAGA-республиканцы исповедуют экстремизм, который угрожает самим основам нашей республики. Я хочу быть предельно ясным: не каждый республиканец, даже не большинство республиканцев - MAGA-республиканцы. Не каждый республиканец придерживается их экстремистской идеологии. Я знаю это, потому что долго работал с мейнстримными республиканцами", - заявил президент США.Влияние ли это речи Байдена, но угрозой демократическим основам Америки движение MAGA считают 58% американцев, в том числе каждого 4-го республиканца, показало исследование компании Ipsos.Причины успеха демократовПовернуть избирательную кампанию вспять и обелить репутацию президента демократам помогла целая совокупность факторов.1. Стабилизация национальной экономики и замедление роста цен на бензин.2. В августе Байден добился поддержки Закона о снижении инфляции, обсуждение которого длилось больше года, в обеих палатах Конгресса, убедив колебавшихся демократов и некоторых республиканцев. Документ предусматривает выделение $430 млрд на здравоохранение, борьбу с изменением климата и удержание потребительских цен, а также повышение налогов для крупнейших корпораций, снижение цен на медицинские страховки и лекарства. Благодаря этому проекту в течение 7 лет в стране появится около 1,5 млн новых рабочих мест. Принятие закона - крупная внутриполитическая победа президента.3. На внешней арене большим успехом действующей администрации стала ликвидация второго лидера "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири 31 июля в Афганистане, что уже сравнивают с ликвидацией основателя "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена в период правления предыдущего президента-демократа Барака Обамы.4. Не прошёл без следа скандал с обысками поместья Трампа, подозреваемого в нарушении закона о шпионаже, в ходе которого агенты ФБР вынесли несколько коробок с документами, которые он вывез в Мар-а-Лаго из Белого дома после истечения президентских полномочий.5. Вырваться вперёд демократам позволили и стратегические просчёты республиканцев. Например, "в нескольких ключевых гонках они выбрали слабых кандидатов, что снизило их шансы на попадание в Сенат в ноябре", пишет FiveThirtyEight.6. Часть независимых избирателей настроила против республиканцев отмена Верховным судом США постановления от 1973 года, предоставлявшее женщинам право на проведение абортов без ограничений со стороны государства. Такое решение поддержали 6 судей, в том числе 3, назначенных ещё Трампом, против высказались 3. Таким образом, на федеральном уровне больше не гарантировано право на прерывание беременности, штатам самостоятельно нужно регулировать этот вопрос, в результате аборты полностью запретили в Техасе, Луизиане, Алабаме, Арканзасе, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Оклахоме, Южной Дакоте и Висконсине, а в Огайо, Джорджии, Айдахо и Теннесси их нельзя делать после 6-ой недели.Реакция Байдена и Трампа на решение Верховного суда была диаметрально противоположной: если демократ заявил, что этот шаг "отбрасывает Америку на 150 лет назад" и призвал Конгресс восстановить права женщин на прерывание беременности на федеральном уровне, то республиканец Трамп произошедшее "победой жизни".Впрочем, списывать республиканец со счетов слишком рано. У них шансов гораздо больше шансов получить контроль над палатой представителей: по оценке FiveThirtyEight, с вероятностью в 80% они получат от 209 до 247 мест. По итогам выборов 2020 года демократы получили 222 места, а республиканцы – 213. 8 ноября гражданам США предстоит избрать всех 435 членов нижней палаты Конгресса.А Украине потомОт того, в чьих руках будет находиться законодательная власть, зависит и внутренняя, и внешняя политика, хотя по делам иностранным в США действует двухпартийный консенсус, нюансы всё же есть.Байден ещё со времён работы вице-президентом был тесно связан с Украиной, даже более чем – он курировал украинский вектор деятельности Белого дома, в разгар Майдана приезжал в Киев, чтобы пройтись по центру столицы и выступить с трибуны Верховной Рады, а ещё шантажировал Петра Порошенко, ставшего президентом в результате госпереворота, срежиссированного Вашингтоном, кредитом на $1 млрд в обмен на увольнение генерального прокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего связь сына американского политика с местной энергетической компанией Burisma. Так что интерес к Украине у Байденов это семейное.Трамп же известен более жёстким отношением к Киеву, придерживаясь принципа "Америка превыше всего", он неохотно раздаёт деньги за рубеж. Антиукраинские взгляды присущи и представителям MAGA. Соответственно, вытеснение Трампа с политической арены влечёт за собой и ослабление позиции этой группы республиканцев, и громче будут звучать голоса их однопартийцев, симпатизирующих Киеву, и звучать в унисон с администрацией Белого дома, и в конечном итоге они всё равно окажутся в выигрыше, поскольку в случае роста недовольства американского общества излишними тратами на помощь Украине республиканцы всегда могут переложить ответственность на Байдена.Но всё же украинский вопрос американцы рассматривают преимущественно через призму внутригосударственных вопросов, а точнее, собственного благополучия. * Террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

