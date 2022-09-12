https://ukraina.ru/20220912/1038643606.html

Песков ответил на вопрос о реакции Путина на события под Харьковом

Песков ответил на вопрос о реакции Путина на события под Харьковом - 12.09.2022 Украина.ру

Песков ответил на вопрос о реакции Путина на события под Харьковом

Президент РФ Владимир Путин круглосуточно находится на связи с руководством Минобороны, он в курсе любых действий российской армии, сказал 12 сентября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2022-09-12T13:22

2022-09-12T13:22

2022-09-12T13:58

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Пескову задали вопрос, как Путин отреагировал на события под Харьковом. По словам пресс-секретаря президента, глава государства постоянно находится на связи с министром обороны и другими военачальниками, ему постоянно докладывают о любых действиях армии в зоне спецоперации на Украине.«Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются Верховному главнокомандующему», — сказал Песков. Ранее российское оборонное ведомства сообщило о завершении операции по перегруппировки сил и средств из Харьковской области для усиления группировки ВС РФ в Донбассе.Согласно последнему сообщению Минобороны, по позициям украинской армии в районе Изюма и Купянска были нанесены ракетные удары, потери противника составили до 250 человек.

https://ukraina.ru/20220912/1038641477.html

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новости, владимир путин, харьковская область, песков, украина, спецоперация, россия, вс рф