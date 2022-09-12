Песков ответил на вопрос о реакции Путина на события под Харьковом - 12.09.2022 Украина.ру
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Песков ответил на вопрос о реакции Путина на события под Харьковом
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на события под Харьковом - 12.09.2022 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на события под Харьковом
Президент РФ Владимир Путин круглосуточно находится на связи с руководством Минобороны, он в курсе любых действий российской армии, сказал 12 сентября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2022-09-12T13:22
2022-09-12T13:58
новости
владимир путин
харьковская область
песков
украина
спецоперация
россия
вс рф
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Пескову задали вопрос, как Путин отреагировал на события под Харьковом. По словам пресс-секретаря президента, глава государства постоянно находится на связи с министром обороны и другими военачальниками, ему постоянно докладывают о любых действиях армии в зоне спецоперации на Украине.«Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются Верховному главнокомандующему», — сказал Песков. Ранее российское оборонное ведомства сообщило о завершении операции по перегруппировки сил и средств из Харьковской области для усиления группировки ВС РФ в Донбассе.Согласно последнему сообщению Минобороны, по позициям украинской армии в районе Изюма и Купянска были нанесены ракетные удары, потери противника составили до 250 человек.
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новости, владимир путин, харьковская область, песков, украина, спецоперация, россия, вс рф
Новости, Владимир Путин, Харьковская область, Песков, Украина, Спецоперация, Россия, ВС РФ

Песков ответил на вопрос о реакции Путина на события под Харьковом

13:22 12.09.2022 (обновлено: 13:58 12.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин круглосуточно находится на связи с руководством Минобороны, он в курсе любых действий российской армии, сказал 12 сентября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Пескову задали вопрос, как Путин отреагировал на события под Харьковом.
По словам пресс-секретаря президента, глава государства постоянно находится на связи с министром обороны и другими военачальниками, ему постоянно докладывают о любых действиях армии в зоне спецоперации на Украине.
«Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются Верховному главнокомандующему», — сказал Песков.
Ранее российское оборонное ведомства сообщило о завершении операции по перегруппировки сил и средств из Харьковской области для усиления группировки ВС РФ в Донбассе.
Согласно последнему сообщению Минобороны, по позициям украинской армии в районе Изюма и Купянска были нанесены ракетные удары, потери противника составили до 250 человек.
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
12:51
Минобороны РФ рассказало о ракетных ударах в районе Изюма и КупянскаВС РФ нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в Харьковской области, уничтожено до 250 военнослужащих противника, говорится в заявлении Министерства обороны России 12 сентября
 
НовостиВладимир ПутинХарьковская областьПесковУкраинаСпецоперацияРоссияВС РФ
 
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