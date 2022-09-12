https://ukraina.ru/20220912/1038642468.html

"Скоро наши придут!". Как подросток из Николаева стал героем-антифашистом

"Скоро наши придут!". Как подросток из Николаева стал героем-антифашистом - 12.09.2022 Украина.ру

"Скоро наши придут!". Как подросток из Николаева стал героем-антифашистом

Украина.ру, 12.09.2022

2022-09-12T13:07

2022-09-12T13:07

2022-09-12T13:55

история

великая отечественная война

николаев

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12 сентября 1926 года в Кременчуге родился Виктор Хоменко, пионер-герой, ставший в 16 лет полноценным членом антифашистского подполья "Николаевский центр". Он не только обеспечивал подпольщиков бесценной информацией, но и вместе с товарищем сумел перейти линию фронта, обеспечив тем самым связь со Штабом партизанского движения в Москве.Кроме Вити в семье было ещё две старшие сестры. Почти сразу после рождения мальчика семья переехала в Николаев.Когда ему было два года, от полученных в Гражданскую войну ран умер его отец Кирилл Хоменко. Сослуживцы вспоминали, как он, пробравшись в стан белогвардейцев, сумел снять часового и, связав цепочкой, увёл полтора десятка лошадей. Его заметили, стреляли в спину, но, несмотря на полученные раны, Кирилл привёл лошадей к своим.Витины сёстры вспоминали, что он очень гордился своим отцом и мечтал стать таким же храбрым, как и он.Мальчик повзрослел очень рано – нужно было помогать маме Юлии Ивановне. Когда Виктор пошёл в школу, он усердно принялся за учёбу. Как и у многих мальчишек из приморского города у него была мечта: стать моряком. Учился сам, помощи ни у кого не просил и не принимал. Особенно полюбился ему немецкий язык. В нём он не просто преуспел, а овладел им в совершенстве: свободно говорил, читал, писал и воспринимал устную речь. Наверное, кроме усердия это был ещё и природный дар.Кроме того, готовясь к исполнению своей мечты, в свободное от учёбы и домашних дел время, Витя научился прекрасно плавать. По воспоминаниям сверстников он мог несколько раз подряд переплыть речку Ингул и заплывал далеко за середину Буга. Так же он занимался в николаевском яхт-клубе, где к тому же научился нырять с самого верха вышки для прыжков в воду.В июне 1941 года Витя получил аттестат о среднем образовании и подал документы в Николаевский судостроительный техникум. А уже 17 августа в Николаев вошли немцы, и Витина мечта ушла далеко-далеко на второй план.Сначала он вёл свою войну против оккупантов как умел: срывал немецкие листовки и расклеенные по городу приказы, что уже само по себе каралось расстрелом. Но однажды это заметила его учительница по немецкому языку. К сожалению, история сохранила только её псевдоним в подполье – Нина Ивановна. Она провела с пареньком воспитательную беседу, что так рисковать нельзя, что это бессмысленно, так как враг расклеит новые приказы.Через несколько дней, по рекомендации учительницы, Витю привели на конспиративную квартиру по ул. Плотничной, 21 николаевского подполья "Николаевский центр" и представили его руководителю лейтенанту госбезопасности Владимиру Ивановичу Андрееву. Он был прислан в Николаев Генеральным Штабом Красной Армии для связи с подпольем под псевдонимом Анатолий Васильевич Палагнюк. Шифровки от него уходили в Москву с позывным "Горец".Здесь Витя получил своё первое задание – ему предстояло устроиться в полевой госпиталь работником кухни.Благодаря прекрасному владению немецким языком он вскоре заслужил доверие оккупантов, и его перевели в столовую "Ост", где он уже не только мыл посуду и был "мальчиком на побегушках", но и работал непосредственно в зале, обслуживая немецких офицеров. Задачей Вити было слушать и запоминать: подвыпившие офицеры часто болтали лишнее, выдавая секретную информацию, которую он передавал подпольщикам. Оккупантам нравился услужливый и прекрасно их понимавший парнишка.Позже его взяли посыльным в штаб. Немцы даже подумать не могли, что все их секретные документы, прежде чем попасть к адресату, проходят через самый центр николаевского подполья, располагавшийся на улице Плотничной, 21.Так продолжалось до начала 1942 года, пока у подпольщиков не вышел из строя радиопередатчик, и связь с центром оборвалась.Все попытки починить или раздобыть другой передатчик закончились провалом. Владимир Иванович Андреев принял решение отправлять в Москву связных. Вызвались идти все взрослые члены подполья. Но у командира были свои взгляды на то, кто сможет пройти не одну сотню километров по вражеским тылам, вызвав при этом минимальные подозрения. Он предложил отправиться в путь младшим членам подполья: Вите Хоменко и Саше Коберу. Ребята, не раздумывая, согласились.До войны они никак не пересекались, познакомились уже здесь, в подполье: Виктор жил и учился практически в самом центре города в 5-й школе, а Александр был из рабочей слободки и учился в 12-й.Он родился 5 ноября 1926 года в Николаеве, так же, как и Витя, рос без отца. Его отец погиб задолго до войны в Чёрном море при испытании боевого корабля. Сашиной любовью были книги, математика и музыка – он великолепно играл на скрипке, учился в музыкальной школе и ему пророчили великое будущее музыканта. Но свои коррективы внесла война.После оккупации Николаева Саша вместе с друзьями детства организовал свой маленький партизанский отряд. Они уничтожали листовки, передавали в созданный оккупантами в Николаеве концлагерь "Шталаг-364" продукты, им удалось собрать и передать партизанам оружие и боеприпасы. А однажды мальчишки смогли обнаружить и уничтожить идущий от города к аэродрому кабель связи.Подпольщики заметили юного диверсанта и пригласили в свои ряды. Здесь он стал заниматься фиксацией в Николаеве немецких подразделений, вычислял различные вражеские военные объекты и вёл наблюдение за железной дорогой.Для Вити и Саши разработали легенду: они идут из города в село менять на продукты вещи. Это было распространённое в то время явление, для людей, которые занимались подобным промыслом, даже придумали специальное слово – "меняльщики".Партизаны написали две шифровки: одна была спрятана у Саши в ботинке между стелькой и подошвой, а вторую спрятали в бамбуковой палке, так как Вите предстояло изображать хромого. Для соответствия легенде ребятам дали две котомки со старыми вещами. Они были готовы отправиться в путь.Если Саша мог спокойно исчезнуть из города и отправиться в путь в любой момент, то Витя должен был отпроситься у "хозяев", иначе немцы могли что-то заподозрить. Наврав с три короба про внезапно заболевшую в селе родственницу, он сумел-таки отпроситься, но его предупредили: долго не будет, возьмём на твоё место другого.Ребята отправились в путь. Их маршрут пролегал по маршруту Николаев – Луганск – Ростов-на-Дону и уже в районе Краснодара им предстояло перейти линию фронта, которая проходила тогда по реке Кубань.Большую часть пути они проделали пешком. Иногда удавалось подъехать на попутной подводе, иногда "зайцами" в поезде. По дороге их сотни раз останавливали немецкие патрули, но каждый раз выручала смекалка и Витино знание немецкого. Немцев всегда умиляло, что кто-то в этой далёкой стране говорит на их родном языке.Добравшись до реки Кубань, ребята, чтобы перейти на другой берег, к своим, решили дожидаться темноты. Но тут выяснилось, что Саша не умеет плавать – пришлось искать лодку. Лодку нашли и, как только стемнело, ребята потихоньку стали грести к тому берегу. Когда прошли середину реки с немецкой стороны вдруг взлетели осветительные ракеты, начался миномётный обстрел. Одна из мин взорвалась рядом с лодкой, и она опрокинулась. Витя схватил Сашу и сказал не дёргаться – он его вытянет на берег, но тот успокоил товарища, сказав, что уже стоит на дне.Ребята выбрались на сушу, и почти сразу их задержал дозор советских солдат. Узнав, кто они такие, солдаты обеспечили доставку ребят в штаб Закавказского фронта. Здесь Витя и Саша доложили цель своего перехода командующему фронтом и показали шифровки. Генерал распорядился доставить ребят самолётом в Москву.27 августа 1942 года Витя Хоменко и Саша Кобер прибыли в столицу.Ребята доставили шифровки в Штаб Партизанского Движения (ШПД). Кроме того, по дороге по занятой врагом территории они запоминали, где что видели, и обо всём этом так же подробно теперь доложили.После доклада их отправили на краткосрочные курсы разведчиков. Здесь их учили прыгать с парашютом, стрелять, закладывать взрывчатку, здесь же приняли в комсомол. Правда, документы молодых николаевцев оставались в ШПД, так как им предстояло возвращение в тыл врага, в родной Николаев.В ночь на 9 октября 1942 года юных подпольщиков на самолёте доставили обратно под Николаев. Теперь их было трое: добавилась радистка Лида Бридкина. Они высадились на парашютах в районе села Себино Новоодесского района Николаевской области. С собой ребята везли оружие, боеприпасы, взрывчатку, радиопередатчик, литературу и портативный печатный станок для печати листовок.До города было порядка 20 км. Витя сказал, чтобы Саша и Лида оставались на месте, разыскали и спрятали груз. Он же, как знаток немецкого, постарается максимально быстро добраться до подполья и привести помощь.Выйдя на дорогу, Витя увидел машину и, набравшись наглости, поднял руку. Опешившие немцы остановились, но, когда Витя обратился к ним на чистом немецком с просьбой подвезти до города, оккупанты размякли и не смогли ему отказать.Добравшись до конспиративной квартиры, Витя доложил командиру о выполнении задания. Для переправки груза в город с ним отправился Всеволод Васильевич Бондаренко. Они вдвоём изображали меняльщиков, в тачке лежала куча борохла. Почти дойдя до места, где Витя оставил Сашу и Лиду они повстречали немецкий патруль. Как потом оказалось, один из тюков с грузом отнесло чуть дальше, чем остальные. Ребята успели спрятать тюк, но сам купол отнесло ещё дальше ветром и его обнаружили оккупанты.Пришлось ждать несколько дней, пока не уляжется шумиха. Потом за несколько ходок весь груз переправили в город.После получения московской "посылки" подпольщики перешли к активным действиям. Но они не знали, что к ним уже приближается беда – как выяснилось позже, в их ряды гестапо удалось внедрить провокатора.24 ноября 1942 года начались аресты подполья.Ночью арестовали Витю, Сашу и ещё восемь подпольщиков – последовали бесконечные допросы и пытки. Все десять подпольщиков стойко их переносили. Несмотря на то, что гестаповцы знали многое, даже о походе ребят в Москву, они не знали главного – имена руководителей подполья… и так и не узнали. Десять дней издевательств не принесли оккупантам ожидаемого результата, никто ничего им так и не рассказал.5 декабря 1942 года всех десятерых подпольщиков повесили на базарной площади. Очевидцы вспоминали, что Витя, уже с петлёй на шее выкрикнул: "Товарищи! Не падайте духом! Скоро наши придут! Да здравствует…".Оккупанты рассчитывали напугать местное население, но уже утром у виселицы лежали букетики свежих полевых цветов и была наклеена записка с надписью крупными буквами: "СЛАВА ЮНЫМ ГЕРОЯМ!".В 1965 году Виктор Кириллович Хоменко и Александр Павлович были Кобер посмертно награждены орденами Отечественной войны I степени. Их именами назвали школы в Николаеве: 5-ю – именем Виктора Хоменко и 12-ю – именем Александра Кобера. Но вы теперь нигде не встретите информацию, что эти школы носят их имена – новой бандеровской Украине память о сражавшиеся с нацизмом пионерах-героях не нужна.

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https://ukraina.ru/20190404/1023222932.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, великая отечественная война, николаев