https://ukraina.ru/20220912/1038641672.html
ВСУ расстреливают людей на улицах Купянска и Великого Бурлука - власти
ВСУ расстреливают людей на улицах Купянска и Великого Бурлука - власти - 12.09.2022 Украина.ру
ВСУ расстреливают людей на улицах Купянска и Великого Бурлука - власти
Украинские солдаты расстреливают мирных жителей в городе Купянске и поселке Великий Бурлук. Об этом 12 сентября сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24"
2022-09-12T13:12
2022-09-12T13:12
2022-09-12T13:12
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отвод
балаклея
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Украинские солдаты, националистические формирования и западные наемники расстреливают мирных жителей на улицах города Купянска и поселка Великий Бурлук в Харьковской области. Военнослужащие ВСУ снимают преступления на видео, чтобы потом обвинить российские войска в якобы зверствах. Российские войска отвели с Харьковского направления для сохранения личного состава, рассказал он. Численность группировки ВСУ превышала российские войска в восемь раз. В Минобороны России 10 сентября заявили о перегруппировке войск, находящихся в городах Балаклея и Изюм (Харьковская область). В течение трех суток проведена операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки на территорию ДНР с отвлекающими мероприятиями. Противник потерял убитыми более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, заявили в Минобороны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, отвод, балаклея, харьковская область
Новости, Харьков, отвод, Балаклея, Харьковская область
ВСУ расстреливают людей на улицах Купянска и Великого Бурлука - власти
Украинские солдаты расстреливают мирных жителей в городе Купянске и поселке Великий Бурлук. Об этом 12 сентября сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24"
Украинские солдаты, националистические формирования и западные наемники расстреливают мирных жителей на улицах города Купянска и поселка Великий Бурлук в Харьковской области. Военнослужащие ВСУ снимают преступления на видео, чтобы потом обвинить российские войска в якобы зверствах.
"Я так понимаю, что [украинским солдатам] надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице", - сказал Ганчев.
Российские войска отвели с Харьковского направления для сохранения личного состава, рассказал он. Численность группировки ВСУ превышала российские войска в восемь раз.
В Минобороны России 10 сентября заявили о перегруппировке войск, находящихся в городах Балаклея и Изюм (Харьковская область). В течение трех суток проведена операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки на территорию ДНР с отвлекающими мероприятиями. Противник потерял убитыми более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, заявили в Минобороны.