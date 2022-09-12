ВСУ расстреливают людей на улицах Купянска и Великого Бурлука - власти - 12.09.2022 Украина.ру
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ВСУ расстреливают людей на улицах Купянска и Великого Бурлука - власти
ВСУ расстреливают людей на улицах Купянска и Великого Бурлука - власти - 12.09.2022 Украина.ру
ВСУ расстреливают людей на улицах Купянска и Великого Бурлука - власти
Украинские солдаты расстреливают мирных жителей в городе Купянске и поселке Великий Бурлук. Об этом 12 сентября сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24"
2022-09-12T13:12
2022-09-12T13:12
новости
харьков
отвод
балаклея
харьковская область
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Украинские солдаты, националистические формирования и западные наемники расстреливают мирных жителей на улицах города Купянска и поселка Великий Бурлук в Харьковской области. Военнослужащие ВСУ снимают преступления на видео, чтобы потом обвинить российские войска в якобы зверствах. Российские войска отвели с Харьковского направления для сохранения личного состава, рассказал он. Численность группировки ВСУ превышала российские войска в восемь раз. В Минобороны России 10 сентября заявили о перегруппировке войск, находящихся в городах Балаклея и Изюм (Харьковская область). В течение трех суток проведена операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки на территорию ДНР с отвлекающими мероприятиями. Противник потерял убитыми более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, заявили в Минобороны.
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новости, харьков, отвод, балаклея, харьковская область
Новости, Харьков, отвод, Балаклея, Харьковская область

ВСУ расстреливают людей на улицах Купянска и Великого Бурлука - власти

13:12 12.09.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
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Украинские солдаты расстреливают мирных жителей в городе Купянске и поселке Великий Бурлук. Об этом 12 сентября сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24"
Украинские солдаты, националистические формирования и западные наемники расстреливают мирных жителей на улицах города Купянска и поселка Великий Бурлук в Харьковской области. Военнослужащие ВСУ снимают преступления на видео, чтобы потом обвинить российские войска в якобы зверствах.
"Я так понимаю, что [украинским солдатам] надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице", - сказал Ганчев.
Российские войска отвели с Харьковского направления для сохранения личного состава, рассказал он. Численность группировки ВСУ превышала российские войска в восемь раз.
В Минобороны России 10 сентября заявили о перегруппировке войск, находящихся в городах Балаклея и Изюм (Харьковская область). В течение трех суток проведена операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки на территорию ДНР с отвлекающими мероприятиями. Противник потерял убитыми более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, заявили в Минобороны.
Северодонецк Азот местные жители эвакуация ребенок подвал бомбоубежище
8 сентября, 12:55
Глава администрации Харьковской области призвал желающих эвакуироваться из КупянскаЦентрализованной эвакуации всего населения Купянского района Харьковской области пока не объявлено, но обстрелы города со стороны украинских военных участились, поэтому желающие могут покинуть его. Об этом 8 сентября сообщил глава администрации области Виталий Ганчев в эфире "Россия 24"
 
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