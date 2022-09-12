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ВСУ расстреливают людей на улицах Купянска и Великого Бурлука - власти

ВСУ расстреливают людей на улицах Купянска и Великого Бурлука - власти - 12.09.2022 Украина.ру

ВСУ расстреливают людей на улицах Купянска и Великого Бурлука - власти

Украинские солдаты расстреливают мирных жителей в городе Купянске и поселке Великий Бурлук. Об этом 12 сентября сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24"

2022-09-12T13:12

2022-09-12T13:12

2022-09-12T13:12

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Украинские солдаты, националистические формирования и западные наемники расстреливают мирных жителей на улицах города Купянска и поселка Великий Бурлук в Харьковской области. Военнослужащие ВСУ снимают преступления на видео, чтобы потом обвинить российские войска в якобы зверствах. Российские войска отвели с Харьковского направления для сохранения личного состава, рассказал он. Численность группировки ВСУ превышала российские войска в восемь раз. В Минобороны России 10 сентября заявили о перегруппировке войск, находящихся в городах Балаклея и Изюм (Харьковская область). В течение трех суток проведена операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки на территорию ДНР с отвлекающими мероприятиями. Противник потерял убитыми более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, заявили в Минобороны.

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новости, харьков, отвод, балаклея, харьковская область