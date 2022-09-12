https://ukraina.ru/20220912/1038627983.html

Блэкаут на востоке страны, разговор Путина и Макрона. Главное на Украине на утро 12 сентября

Блэкаут на востоке страны, разговор Путина и Макрона. Главное на Украине на утро 12 сентября - 12.09.2022 Украина.ру

Блэкаут на востоке страны, разговор Путина и Макрона. Главное на Украине на утро 12 сентября

Украина.ру, 12.09.2022

2022-09-12T09:34

2022-09-12T09:34

2022-09-12T09:51

эксклюзив

харьковская область

блэкаут

владимир путин

денис пушилин

владимир зеленский

эммануэль макрон

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Отключение электроэнергии в четырёх областях Украины. В ДНР отбиты атаки ВСУ. Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили безопасность Запорожской АЭС и вопрос об украинском зерне.Вечером 11 сентября в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины произошло отключение электроэнергии. В Харькове произошла остановка метро, в Полтаве из-за перепадов напряжения загорелись троллейбусы.Различные украинские источники сообщают о взрывах и пожаре на электростанциях в Харькове, Змиеве и Кременчуге.Впоследствии заместитель руководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.Новая линия фронтаВслед за объявлением о перегруппировке российских войск в Харьковской области, Министерство обороны РФ обнародовало карту, на которой отмечена текущая оперативная обстановка в регионе. Согласно документу, вся территория от села Уды на севере до правого берега реки Оскол и вдоль указанной водной преграды до впадения её в реку Северский Донец на юге, перешла под контроль киевского режима. Таким образом, линия соприкосновения войск проходит от границы РФ по Осколу и Северскому Донцу. Часть Харьковской области продолжает оставаться под контролем российской армии.Отражение атак ВСУ в ДНРГлава ДНР Денис Пушилин заявил об отражении атак ВСУ в районе Красного Лимана.Ранее народная милиция ЛНР сообщала, что некоторые жители Красного Лимана эвакуировались из города через блокпост на границе республики.Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на угледарском направлении и о их закреплении на окраинах Артёмовска (Бахмута).Народная милиция ДНР сообщила о тактической атаке ВСУ в районе посёлка Пески. По словам донецких военных, атака подразделений киевского режима натолкнулась на “ожесточённое сопротивление” бойцов ДНР, и противник “бежал”, потеряв два танка и два БМП.Разговор Путина и МакронаПрезидент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что президенты уделили особое внимание ситуации на Запорожской АЭС.Путин проинформировал о предпринимаемых специалистами мерах по обеспечению защиты электростанции. При этом он указал на постоянные обстрелы АЭС со стороны военных киевского режима и подчеркнул необходимость оказания давления на него с целью прекращения подобных действий, ставящих Европу перед опасностью катастрофических последствий.Президенты затронули также вопрос о вывозимом из черноморских портов украинском зерне.Подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран.Ранее, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, президент РФ обратил внимание на то, что большая часть вывозимого по согласованному маршруту зерна была направлена не в развивающиеся и беднейшие страны, которые, по его словам, получили лишь 3%, а в страны Евросоюза.В разговоре с Макроном Путин также указал на недопустимость создаваемых по линии Еврокомиссии препятствий на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.Российский президент также обратил внимание французского коллеги на то, что киевские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители.Пресс-служба французского президента также распространила информацию о телефонном разговоре лидеров двух стран. Согласно её сообщению, Макрон призвал Путина “как можно скорее” прекратить спецоперацию на Украине и начать переговоры с киевским режимом.В сообщении Елисейского дворца объявлено о новом разговоре президентов Франции и РФ в ближайшие дни, а также выражено намерение провести переговоры с киевским режимом с целью достижения соглашения об обеспечении безопасности Запорожской АЭСТем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не готов к переговорам с Россией. В интервью американскому телеканалу CNN он рассказал, что его целью является “прекращение оккупации” украинской территории, которое якобы началось в 2014 году. Очевидно, он имел в виду восстановление контроля киевского режима над Крымом.Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру заявил, что жители полуострова всецело поддерживают спецоперацию “с первого дня”, потому что хорошо понимают, что представляет из себя киевский режим.Он подчеркнул, что Крым является единственным регионом России, который, в новейшей истории, стал её частью в результате своей собственной борьбы.

https://ukraina.ru/20220910/1038612873.html

https://ukraina.ru/20220910/1038612873.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, харьковская область, блэкаут, владимир путин, денис пушилин, владимир зеленский, эммануэль макрон