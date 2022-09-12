Блэкаут на востоке страны, разговор Путина и Макрона. Главное на Украине на утро 12 сентября - 12.09.2022 Украина.ру
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Блэкаут на востоке страны, разговор Путина и Макрона. Главное на Украине на утро 12 сентября
Блэкаут на востоке страны, разговор Путина и Макрона. Главное на Украине на утро 12 сентября - 12.09.2022 Украина.ру
Блэкаут на востоке страны, разговор Путина и Макрона. Главное на Украине на утро 12 сентября
Украина.ру, 12.09.2022
2022-09-12T09:34
2022-09-12T09:51
эксклюзив
харьковская область
блэкаут
владимир путин
денис пушилин
владимир зеленский
эммануэль макрон
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Отключение электроэнергии в четырёх областях Украины. В ДНР отбиты атаки ВСУ. Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили безопасность Запорожской АЭС и вопрос об украинском зерне.Вечером 11 сентября в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины произошло отключение электроэнергии. В Харькове произошла остановка метро, в Полтаве из-за перепадов напряжения загорелись троллейбусы.Различные украинские источники сообщают о взрывах и пожаре на электростанциях в Харькове, Змиеве и Кременчуге.Впоследствии заместитель руководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.Новая линия фронтаВслед за объявлением о перегруппировке российских войск в Харьковской области, Министерство обороны РФ обнародовало карту, на которой отмечена текущая оперативная обстановка в регионе. Согласно документу, вся территория от села Уды на севере до правого берега реки Оскол и вдоль указанной водной преграды до впадения её в реку Северский Донец на юге, перешла под контроль киевского режима. Таким образом, линия соприкосновения войск проходит от границы РФ по Осколу и Северскому Донцу. Часть Харьковской области продолжает оставаться под контролем российской армии.Отражение атак ВСУ в ДНРГлава ДНР Денис Пушилин заявил об отражении атак ВСУ в районе Красного Лимана.Ранее народная милиция ЛНР сообщала, что некоторые жители Красного Лимана эвакуировались из города через блокпост на границе республики.Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на угледарском направлении и о их закреплении на окраинах Артёмовска (Бахмута).Народная милиция ДНР сообщила о тактической атаке ВСУ в районе посёлка Пески. По словам донецких военных, атака подразделений киевского режима натолкнулась на “ожесточённое сопротивление” бойцов ДНР, и противник “бежал”, потеряв два танка и два БМП.Разговор Путина и МакронаПрезидент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что президенты уделили особое внимание ситуации на Запорожской АЭС.Путин проинформировал о предпринимаемых специалистами мерах по обеспечению защиты электростанции. При этом он указал на постоянные обстрелы АЭС со стороны военных киевского режима и подчеркнул необходимость оказания давления на него с целью прекращения подобных действий, ставящих Европу перед опасностью катастрофических последствий.Президенты затронули также вопрос о вывозимом из черноморских портов украинском зерне.Подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран.Ранее, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, президент РФ обратил внимание на то, что большая часть вывозимого по согласованному маршруту зерна была направлена не в развивающиеся и беднейшие страны, которые, по его словам, получили лишь 3%, а в страны Евросоюза.В разговоре с Макроном Путин также указал на недопустимость создаваемых по линии Еврокомиссии препятствий на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.Российский президент также обратил внимание французского коллеги на то, что киевские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители.Пресс-служба французского президента также распространила информацию о телефонном разговоре лидеров двух стран. Согласно её сообщению, Макрон призвал Путина “как можно скорее” прекратить спецоперацию на Украине и начать переговоры с киевским режимом.В сообщении Елисейского дворца объявлено о новом разговоре президентов Франции и РФ в ближайшие дни, а также выражено намерение провести переговоры с киевским режимом с целью достижения соглашения об обеспечении безопасности Запорожской АЭСТем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не готов к переговорам с Россией. В интервью американскому телеканалу CNN он рассказал, что его целью является “прекращение оккупации” украинской территории, которое якобы началось в 2014 году. Очевидно, он имел в виду восстановление контроля киевского режима над Крымом.Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру заявил, что жители полуострова всецело поддерживают спецоперацию “с первого дня”, потому что хорошо понимают, что представляет из себя киевский режим.Он подчеркнул, что Крым является единственным регионом России, который, в новейшей истории, стал её частью в результате своей собственной борьбы.
https://ukraina.ru/20220910/1038612873.html
https://ukraina.ru/20220910/1038612873.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, харьковская область, блэкаут, владимир путин, денис пушилин, владимир зеленский, эммануэль макрон
Эксклюзив, Харьковская область, блэкаут, Владимир Путин, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон

Блэкаут на востоке страны, разговор Путина и Макрона. Главное на Украине на утро 12 сентября

09:34 12.09.2022 (обновлено: 09:51 12.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Отключение электроэнергии в четырёх областях Украины. В ДНР отбиты атаки ВСУ. Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили безопасность Запорожской АЭС и вопрос об украинском зерне.
Вечером 11 сентября в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях Украины произошло отключение электроэнергии. В Харькове произошла остановка метро, в Полтаве из-за перепадов напряжения загорелись троллейбусы.
Различные украинские источники сообщают о взрывах и пожаре на электростанциях в Харькове, Змиеве и Кременчуге.
Впоследствии заместитель руководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко сообщил о восстановлении электроснабжения в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
Новая линия фронта
Вслед за объявлением о перегруппировке российских войск в Харьковской области, Министерство обороны РФ обнародовало карту, на которой отмечена текущая оперативная обстановка в регионе. Согласно документу, вся территория от села Уды на севере до правого берега реки Оскол и вдоль указанной водной преграды до впадения её в реку Северский Донец на юге, перешла под контроль киевского режима.
ВСУ оружие джавелин ПТРК Javelin - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 12:02
"Это советская школа": Алехин о том, какие схемы применяют ВСУ при наступлении на Харьковском направленииВСУ применяют классические схемы наступления на Харьковском направлении, которые использовались не только во время Великой Отечественной войны, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
ВСУ оружие джавелин ПТРК Javelin - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 12:02
"Это советская школа": Алехин о том, какие схемы применяют ВСУ при наступлении на Харьковском направленииВСУ применяют классические схемы наступления на Харьковском направлении, которые использовались не только во время Великой Отечественной войны, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Таким образом, линия соприкосновения войск проходит от границы РФ по Осколу и Северскому Донцу. Часть Харьковской области продолжает оставаться под контролем российской армии.
Отражение атак ВСУ в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин заявил об отражении атак ВСУ в районе Красного Лимана.

По Красному Лиману — удалось как минимум остановить противника. А дальше тоже будем смотреть. Есть определенные успехи у наших ребят

Ранее народная милиция ЛНР сообщала, что некоторые жители Красного Лимана эвакуировались из города через блокпост на границе республики.
Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на угледарском направлении и о их закреплении на окраинах Артёмовска (Бахмута).
Народная милиция ДНР сообщила о тактической атаке ВСУ в районе посёлка Пески. По словам донецких военных, атака подразделений киевского режима натолкнулась на “ожесточённое сопротивление” бойцов ДНР, и противник “бежал”, потеряв два танка и два БМП.
Разговор Путина и Макрона
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что президенты уделили особое внимание ситуации на Запорожской АЭС.
Путин проинформировал о предпринимаемых специалистами мерах по обеспечению защиты электростанции. При этом он указал на постоянные обстрелы АЭС со стороны военных киевского режима и подчеркнул необходимость оказания давления на него с целью прекращения подобных действий, ставящих Европу перед опасностью катастрофических последствий.

“Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ”, - сообщает пресс-служба.

Президенты затронули также вопрос о вывозимом из черноморских портов украинском зерне.
Подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран.
Ранее, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, президент РФ обратил внимание на то, что большая часть вывозимого по согласованному маршруту зерна была направлена не в развивающиеся и беднейшие страны, которые, по его словам, получили лишь 3%, а в страны Евросоюза.

При таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, что способно привести к гуманитарной катастрофе. Это заставляет задуматься о том, чтобы ограничить вывоз зерна по некоторым направлениям

Владимир Путин
Президент РФ
В разговоре с Макроном Путин также указал на недопустимость создаваемых по линии Еврокомиссии препятствий на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Российский президент также обратил внимание французского коллеги на то, что киевские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители.
Пресс-служба французского президента также распространила информацию о телефонном разговоре лидеров двух стран. Согласно её сообщению, Макрон призвал Путина “как можно скорее” прекратить спецоперацию на Украине и начать переговоры с киевским режимом.
В сообщении Елисейского дворца объявлено о новом разговоре президентов Франции и РФ в ближайшие дни, а также выражено намерение провести переговоры с киевским режимом с целью достижения соглашения об обеспечении безопасности Запорожской АЭС
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не готов к переговорам с Россией. В интервью американскому телеканалу CNN он рассказал, что его целью является “прекращение оккупации” украинской территории, которое якобы началось в 2014 году. Очевидно, он имел в виду восстановление контроля киевского режима над Крымом.
Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру заявил, что жители полуострова всецело поддерживают спецоперацию “с первого дня”, потому что хорошо понимают, что представляет из себя киевский режим.
Он подчеркнул, что Крым является единственным регионом России, который, в новейшей истории, стал её частью в результате своей собственной борьбы.
 
ЭксклюзивХарьковская областьблэкаутВладимир ПутинДенис ПушилинВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
 
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