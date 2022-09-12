https://ukraina.ru/20220912/1038620959.html

Великобританию ожидает политика "шапито" – политолог

Великобританию ожидает политика "шапито" – политолог - 12.09.2022 Украина.ру

Великобританию ожидает политика "шапито" – политолог

Назначение на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс приведет к ухудшению внешней политики страны и развитию внутреннего сепаратизма, считает политолог Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-12T07:00

2022-09-12T07:00

2022-09-12T07:00

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трасс (лиз трасс)

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Он напомнил, что по опросам две трети жителей королевства недовольны ее кандидатурой и ждут не того, "что она станет посмешищем в глазах всего мира".Кроме этого, назначение Трасс, по мнению Носовича, отразится и на внутренней политике Великобритании.В частности, сепаратизм Северной Ирландии и Шотландии, а также другие кризисные явления, существующие еще с момента "Брекзита", могут сильно обостриться.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220909/1038557517.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, трасс (лиз трасс), великобритания, политика