Великобританию ожидает политика "шапито" – политолог - 12.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220912/1038620959.html
Великобританию ожидает политика "шапито" – политолог
Великобританию ожидает политика "шапито" – политолог - 12.09.2022 Украина.ру
Великобританию ожидает политика "шапито" – политолог
Назначение на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс приведет к ухудшению внешней политики страны и развитию внутреннего сепаратизма, считает политолог Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-12T07:00
2022-09-12T07:00
новости
трасс (лиз трасс)
великобритания
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103303/17/1033031726_0:206:676:586_1920x0_80_0_0_6ba6aed6165ceae2f88fe40184967884.jpg
Он напомнил, что по опросам две трети жителей королевства недовольны ее кандидатурой и ждут не того, "что она станет посмешищем в глазах всего мира".Кроме этого, назначение Трасс, по мнению Носовича, отразится и на внутренней политике Великобритании.В частности, сепаратизм Северной Ирландии и Шотландии, а также другие кризисные явления, существующие еще с момента "Брекзита", могут сильно обостриться.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220909/1038557517.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103303/17/1033031726_0:143:676:649_1920x0_80_0_0_95517ae0a2faed097b65449f11d76e3d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, трасс (лиз трасс), великобритания, политика
Новости, Трасс (Лиз Трасс), Великобритания, политика

Великобританию ожидает политика "шапито" – политолог

07:00 12.09.2022
 
© Chris McAndrew / wikimedia
© Chris McAndrew / wikimedia
Читать в
Назначение на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс приведет к ухудшению внешней политики страны и развитию внутреннего сепаратизма, считает политолог Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Во внешней политике это приведет к дискредитации Великобритании. А внешняя политика, которая при Джонсоне смахивала на шапито, она при Лизе Трасс в это шапито окончательно выродится.
Он напомнил, что по опросам две трети жителей королевства недовольны ее кандидатурой и ждут не того, "что она станет посмешищем в глазах всего мира".
Кроме этого, назначение Трасс, по мнению Носовича, отразится и на внутренней политике Великобритании.
В частности, сепаратизм Северной Ирландии и Шотландии, а также другие кризисные явления, существующие еще с момента "Брекзита", могут сильно обостриться.
Полный текст интервью читайте здесь.
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
9 сентября, 07:00
Политолог-американист Крашенинникова рассказала, что ожидать РФ от Трасс в рамках УкраиныЛиз Трасс не будет повышать расходы на помощь Украине, потому что они уже были достаточны высоки при прошлом премьере, сказала политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова в интервью Украина.ру
 
НовостиТрасс (Лиз Трасс)Великобританияполитика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:05Половина Полтавской области осталась без интернета и связи lifecell
09:53Посол РФ в ФРГ Нечаев: Германия пересекла красную черту
09:34Блэкаут на востоке страны, разговор Путина и Макрона. Главное на Украине на утро 12 сентября
09:24ФСБ: предотвращены теракты против властей Херсонской области и Крыма
09:19В Курской области новые обстрелы - губернатор
08:55Неожиданный шаг НАТО навстречу Украине
08:20Подружки Сороса. Харизматикам здесь не место
08:00"Европейцам придется испить эту чашу до дна": эксперт о надвигающейся зиме
07:30Трасс еще покажет себя в Прибалтике - Носович
07:15"Северный поток" уничтожает украинский бардак – эксперт
07:00Великобританию ожидает политика "шапито" – политолог
06:45Эксперт: в Харьковской области у российской армии произошла серьёзная тактическая неудача
06:30"Оцепить колючей проволокой и оставить там": русофобия латвийского Сейма переходи все пределы - эксперт
06:00Русофобия в Прибалтике может дойти до этнических чисток - Носович
05:30Эксперт объяснил, почему молодежь уезжает из Литвы – дело не в экономике
05:15Эксперт Норин рассказал, почему не была уничтожена бронетехника ВСУ в Харьковской области
05:00В Эстонии готовы возрождать традиции "Лесных братьев" - Носович
04:45Гаспарян рассказал, какой ценой ВСУ достигли успехов на Харьковском направлении
04:30Им не нужен хаос: эксперт о новом миропорядке и роли России в нем
04:15Носович объяснил значение визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Лента новостейМолния