Великобританию ожидает политика "шапито" – политолог
Назначение на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс приведет к ухудшению внешней политики страны и развитию внутреннего сепаратизма, считает политолог Александр Носович. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Во внешней политике это приведет к дискредитации Великобритании. А внешняя политика, которая при Джонсоне смахивала на шапито, она при Лизе Трасс в это шапито окончательно выродится.
Он напомнил, что по опросам две трети жителей королевства недовольны ее кандидатурой и ждут не того, "что она станет посмешищем в глазах всего мира".
Кроме этого, назначение Трасс, по мнению Носовича, отразится и на внутренней политике Великобритании.
В частности, сепаратизм Северной Ирландии и Шотландии, а также другие кризисные явления, существующие еще с момента "Брекзита", могут сильно обостриться.
Полный текст интервью читайте здесь.
9 сентября, 07:00Политолог-американист Крашенинникова рассказала, что ожидать РФ от Трасс в рамках УкраиныЛиз Трасс не будет повышать расходы на помощь Украине, потому что они уже были достаточны высоки при прошлом премьере, сказала политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова в интервью Украина.ру