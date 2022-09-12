Русофобия в Прибалтике может дойти до этнических чисток - Носович - 12.09.2022 Украина.ру
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Русофобия в Прибалтике может дойти до этнических чисток - Носович
Русофобия в Прибалтике может дойти до этнических чисток - Носович - 12.09.2022 Украина.ру
Русофобия в Прибалтике может дойти до этнических чисток - Носович
Поток русофобии в Латвии и Эстонии может дойти вплоть до этнических чисток, потому что высказывания высшего руководства республик переходят все границы, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
2022-09-12T06:00
2022-09-12T06:00
новости
латвия
эстония
русофобия
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Ранее стало известно, что художественный руководитель Русского драматического театра в Таллине Филипп Лось практически лишен Вида на жительство, а контракт с ним приостановлен.По мнению Носовича, такие заявления могут довести руководство Латвии до предложения создавать концлагеря для русских или депортировать их принудительно в Россию в товарных вагонах.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, латвия, эстония, русофобия, театр
Новости, Латвия, Эстония, Русофобия, театр

Русофобия в Прибалтике может дойти до этнических чисток - Носович

06:00 12.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Поток русофобии в Латвии и Эстонии может дойти вплоть до этнических чисток, потому что высказывания высшего руководства республик переходят все границы, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
Ранее стало известно, что художественный руководитель Русского драматического театра в Таллине Филипп Лось практически лишен Вида на жительство, а контракт с ним приостановлен.
Не только эстонский, но и латвийский поток русофобии может довести, к сожалению, до этнических чисток русских в Прибалтике. Потому что там уже на уровне президента Латвии проскальзывают заявления о том, что нелояльное население, русских, которые симпатизируют России, нужно изолировать от общества.
По мнению Носовича, такие заявления могут довести руководство Латвии до предложения создавать концлагеря для русских или депортировать их принудительно в Россию в товарных вагонах.
Полный текст интервью читайте здесь.
Сбор труппы театра Современник - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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