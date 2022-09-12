Русофобия в Прибалтике может дойти до этнических чисток - Носович
Поток русофобии в Латвии и Эстонии может дойти вплоть до этнических чисток, потому что высказывания высшего руководства республик переходят все границы, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович
Ранее стало известно, что художественный руководитель Русского драматического театра в Таллине Филипп Лось практически лишен Вида на жительство, а контракт с ним приостановлен.
Не только эстонский, но и латвийский поток русофобии может довести, к сожалению, до этнических чисток русских в Прибалтике. Потому что там уже на уровне президента Латвии проскальзывают заявления о том, что нелояльное население, русских, которые симпатизируют России, нужно изолировать от общества.
По мнению Носовича, такие заявления могут довести руководство Латвии до предложения создавать концлагеря для русских или депортировать их принудительно в Россию в товарных вагонах.
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