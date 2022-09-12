https://ukraina.ru/20220912/1038620457.html

Русофобия в Прибалтике может дойти до этнических чисток - Носович

Русофобия в Прибалтике может дойти до этнических чисток - Носович - 12.09.2022 Украина.ру

Русофобия в Прибалтике может дойти до этнических чисток - Носович

Поток русофобии в Латвии и Эстонии может дойти вплоть до этнических чисток, потому что высказывания высшего руководства республик переходят все границы, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Александр Носович

2022-09-12T06:00

2022-09-12T06:00

2022-09-12T06:00

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Ранее стало известно, что художественный руководитель Русского драматического театра в Таллине Филипп Лось практически лишен Вида на жительство, а контракт с ним приостановлен.По мнению Носовича, такие заявления могут довести руководство Латвии до предложения создавать концлагеря для русских или депортировать их принудительно в Россию в товарных вагонах.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220825/1038111624.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, латвия, эстония, русофобия, театр