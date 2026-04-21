Генерал НАТО - не новый Орбан. Что ждать России и Украине от "худшего кошмара ЕС"

Не успели европейские бюрократы в Брюсселе как следует отпраздновать победу Петера Мадьяра над Виктором Орбаном на парламентских выборах в Венгрии, как болгарские избиратели устроили им очередной повод для размышления

2026-04-21T15:53

На досрочных парламентских выборах, которые в Болгарии прошли 19 апреля, уверенно победил избирательный блок "Прогрессивная Болгария" бывшего болгарского президента Румена Радева. По предварительным данным, этот блок набрал 44,6%.На втором месте оказалась партия ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. Долгое время она была ключевым игроком болгарской политики, однако теперь получила лишь 13,39%, показав таким образом худший результат в своей истории.Прозападная коалиция "Продолжаем перемены — Демократическая Болгария" (ПП/ДБ) заняла третье место с 12,62% (около 409 тысяч голосов). Четвертой стала ДПС во главе с Деляном Пеевским — 7,1% (чуть более 230 тысяч голосов). В парламент также прошла националистическая партия "Возрождение", однако ее поддержка заметно снизилась — всего 4,26% (137 940 голосов). Впервые со времен демократических преобразований в парламент не попала БСП, получившая лишь около 3%. Еще более серьезное падение продемонстрировала партия "Есть такой народ", набравшая менее 1%.Депутат Европарламента Валери Хайер в комментарии Financial Times уже успела назвать победителя выборов Румена Радева "троянским конем" России. При этом местные аналитики, опрошенные изданием, усомнились в том, что болгарский политик для России может стать вторым Виктором Орбаном, несмотря на его слова о намерении выстраивать уважительные и равноправные отношения с Москвой.Британская газета Telegraph прокомментировала вероятную победу Радева на парламентских выборах в Болгарии словами, что политик может стать "худшим кошмаром для ЕС", а журнал Politico указал, что его позиция по Украине близка к московской и что он неоднократно давал понять, что хотел бы возобновить импорт российской нефти.По всей видимости, западным СМИ, ровно так же как и европейским чиновникам, нравится искать носителей пророссийских настроений в собственных рядах. Для первых это удобный инфоповод, который можно раздуть до нужных тиражей. Для вторых это тоже неплохо, так как наличие якобы внутреннего антагониста просто придаст динамики внутриполитической жизни Евросоюза.Однако нет никакого повода называть Радева новым Орбаном или опасаться, что его взгляды на сотрудничество с Россией вдруг развалят Евросоюз, полагает болгарский политолог Владимир Трифонов."Сам Румен Радев – политик сдержанный и осторожный. Он редко делает резкие заявления, тщательно взвешивает слова и избегает крайностей. Именно это позволяет ему сохранять поддержку разных групп общества, которые воспринимают его как объединяющую фигуру", - рассказал Трифонов в комментарии Украина.ру.Поэтому утверждения ряда зарубежных СМИ о том, что "Прогрессивная Болгария" является партией евроскептиков или пророссийской силой, далеки от реальности, отметил политолог. По его словам, Радев — системный политик, действующий в рамках европейской повестки и не допускавший антиевропейских заявлений. При этом он выступает за прагматичный и взвешенный подход, позволяющий Болгарии лучше защищать свои интересы в ЕС, подчеркнул Трифонов.Эксперт напомнил, что в 2025 году Радев поддержал идею проведения референдума о вступлении Болгарии в еврозону — не из-за несогласия с интеграцией, а исходя из убеждения, что столь важное решение должно быть одобрено гражданами. Кроме того, по мнению ряда экономистов, страна на тот момент была недостаточно подготовлена, и поспешное вступление могло иметь негативные последствия, добавил Трифонов. Экономические показатели с начала года, когда Болгария вошла в еврозону, это подтвердили, сказал он."Радев — генерал НАТО, получивший образование в США. Он никогда не ставил под сомнение членство Болгарии в Альянсе. Однако, как и в случае с ЕС, он считает, что участие в таких структурах должно служить защите национальных интересов, а не быть самоцелью", - так политолог описал позицию Радева по поводу членства его страны в НАТО.Не соответствуют действительности и утверждения о его "пророссийскости", продолжил Трифонов. За всю политическую карьеру Радев не делал пророссийских заявлений, но при этом дистанцировался и от радикальной русофобской риторики, характерной для части политического спектра, отметил он."Его позиция — это прагматичные и сбалансированные отношения, основанные на взаимной выгоде, как с Россией, так и с другими странами вне ЕС и НАТО", - заявил болгарский политолог.Тем не менее в "пророссийскости" Радева обвиняют не только в западных СМИ, но и в самой Болгарии. Такие обвинения чаще всего исходят от его оппонентов – коалиции ПП/ДБ, уточнил Трифонов."В основе ее политической линии лежит жесткая антироссийская позиция, а тема противостояния с Россией и поддержки Украины нередко ставится выше внутренних проблем, включая борьбу с коррупцией. При этом на практике коалиция не раз сотрудничала с партиями Борисова и Пеевского, несмотря на прежние обвинения в коррупции", - рассказал эксперт.С учетом ограниченной электоральной базы в Болгарии — одной из наиболее русофильских стран Евросоюза — ПП/ДБ активно опирается на поддержку ЕС, сеть НПО и влияние в национальных СМИ, продолжил он. В результате антироссийская риторика во многом стала нормой публичного дискурса, где даже умеренные высказывания могут интерпретироваться как "пророссийские", объяснил Трифонов.Каким может быть состав парламента после победы "Прогрессивной Болгарии" на внеочередных выборах? По словам политолога, за партию Радева проголосовали 1 444 924 избирателя, и для страны, которая уже много лет находится в состоянии политического кризиса, это впечатляющий результат. За последние пять лет в Болгарии прошло восемь выборов, однако ни одно правительство так и не смогло доработать полный срок, напомнил он."Убедительная победа "Прогрессивной Болгарии" обеспечивает ей абсолютное большинство — 131 мандат, что позволяет сформировать однопартийное правительство. Появление партии Радева существенно меняет баланс сил, ослабляя влияние традиционных игроков, таких как ГЕРБ и ДПС", - рассказал эксперт.Чего ожидать от будущего правления Радева? Трифонов полагает, что одним из ключевых приоритетов станет борьба с коррупцией, что, вероятно, потребует реформ судебной системы. Однако для этого необходимо конституционное большинство, и неясно, сможет ли Радев его обеспечить."Союз с ПП/ДБ выглядит токсичным и рискованным для общественной поддержки Радева, поскольку значительная часть болгарского общества не одобряет их жесткую антироссийскую линию. Ожидается, что "Прогрессивная Болгария" сосредоточится на отношениях с ЕС и США, стремясь при этом более эффективно отстаивать национальные интересы", - отметил Трифонов.Политолог не исключил, что Радев будет искать возможности для прагматичного сотрудничества с Россией, Китаем и другими странами, не ставя под угрозу отношения с ЕС и НАТО. Как бывший офицер ВВС, он осознает риски эскалации конфликта на Украине и неоднократно подчеркивал, что у него нет военного решения — только дипломатическое, напомнил Трифонов.Тем не менее Болгария, как и другие страны ЕС, остается в значительной степени зависимой от Брюсселя, а также от ведущих государств союза — Германии и Франции, подчеркнул он."Поэтому усилия Радева и "Прогрессивной Болгарии", направленные на проведение взвешенной, продуманной и прагматичной политики, вероятно, будут подвергаться атакам как со стороны внутренней оппозиции — в лице ПП/ДБ, ГЕРБ и ДПС, — так и со стороны европейской администрации, если она заподозрит Болгарию в чрезмерной самостоятельности", - ожидает эксперт.Итоги выборов дают Болгарии шанс на внутренние изменения и более сбалансированную внешнюю политику, полагает Владимир Трифонов. Остается главный вопрос — сможет ли Румен Радев и его команда воспользоваться этой возможностью, подытожил болгарский политолог.

Татьяна Стоянович

