Зеленский остался без ресурсов когда внимание Запада сместилось на Ближний Восток — Бабаков
Внимание Запада сместилось на Ближний Восток, и Зеленский теряет ресурсы для борьбы с РФ. Акценты вернутся, но перемен в позиции Запада нет. Таким мнением в комментарии изданию Украина.ру поделился заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
2026-04-21T15:55
Зеленский остался без ресурсов когда внимание Запада сместилось на Ближний Восток — Бабаков

15:55 21.04.2026
 
Внимание Запада сместилось на Ближний Восток, и Зеленский теряет ресурсы для борьбы с РФ. Акценты вернутся, но перемен в позиции Запада нет. Таким мнением в комментарии изданию Украина.ру поделился заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
Отвечая на вопрос журналиста о возможных бонусах Украины от ближневосточного кризиса, вице-премьер указал на смещение внимания Запада.
"Во-вторых, [Владимир] Зеленский попал в ситуацию, когда экономическое и дипломатическое внимание сместилось с темы “Украина – Россия” на другой вектор. Это не значит, что здесь интереса стало меньше — просто в другом месте его стало больше", — заявил Бабаков.
Он подчеркнул, что для киевского режима это означает потерю столь необходимых ресурсов. "Кроме того, это отвлекает ресурсы, которые, конечно же, хотел бы получать Зеленский — для того, чтобы продолжить противостоять России", — пояснил парламентарий.
Затем эксперт сделал важный вывод о позиции Запада, который не спешит списывать Украину со счетов. То есть конфликт на Ближнем Востоке не так уж сильно поменял позицию коллективного Запада в отношении России — просто временно сместились акценты.
"Думаю, что они легко вернутся. В конце концов, вся информация поступает в Киев, западные спутники работают на нужды Украины", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Бабаков: Если Запад не изменит позицию по Украине, Россия поступит по сценарию Ирана" на сайте Украина.ру.
