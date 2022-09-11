Суздальцев рассказал о двух разных украинских армиях - 11.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220911/1038611380.html
Суздальцев рассказал о двух разных украинских армиях
Суздальцев рассказал о двух разных украинских армиях - 11.09.2022 Украина.ру
Суздальцев рассказал о двух разных украинских армиях
Вооруженные силы Украины представляют собой две разные армии. Таким мнением поделился специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-09-11T07:15
2022-09-11T07:15
андрей суздальцев
всу
новости
эксперт
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102584/61/1025846107_0:580:5568:3712_1920x0_80_0_0_e9a46c4d28698869ecbf22dbd07b1fba.jpg
"Мы за последние месяцы сталкивались и с территориальной обороной, которая обеспечивается очень слабо. Это пушечное мясо. И есть очень подготовленные группы, которые участвуют в боях на харьковском направлении. Их готовили в Великобритании. Эти подвижные группы вооружены относительно новым оружием. Это они обстреливают Запорожскую АЭС. С ними сейчас приходится иметь дело по дороге на Купянск и под Чугуевым, где... была мощная артиллерийская перестрелка", - объяснил Суздальцев.По его словам, они не выходят на поле боя одни. Их сопровождают натовские специалисты и инструкторы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102584/61/1025846107_248:0:5197:3712_1920x0_80_0_0_083af514d16e56fc969043c838a7da56.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
андрей суздальцев, всу, новости, эксперт, украина
Андрей Суздальцев, ВСУ, Новости, эксперт, Украина

Суздальцев рассказал о двух разных украинских армиях

07:15 11.09.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАндрей Суздальцев
Андрей Суздальцев - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Вооруженные силы Украины представляют собой две разные армии. Таким мнением поделился специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
"Мы за последние месяцы сталкивались и с территориальной обороной, которая обеспечивается очень слабо. Это пушечное мясо. И есть очень подготовленные группы, которые участвуют в боях на харьковском направлении. Их готовили в Великобритании. Эти подвижные группы вооружены относительно новым оружием. Это они обстреливают Запорожскую АЭС. С ними сейчас приходится иметь дело по дороге на Купянск и под Чугуевым, где... была мощная артиллерийская перестрелка", - объяснил Суздальцев.
По его словам, они не выходят на поле боя одни. Их сопровождают натовские специалисты и инструкторы.

"Все эти операции контролируются и разрабатываются странами НАТО. Это действительно война России и НАТО. Это просто только солдаты украинские", - указал эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Андрей СуздальцевВСУНовостиэкспертУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:32Российские танкисты захватили американский БТР
09:04Стало известно об эвакуации из Купянска и Красного Лимана через ЛНР
09:00Носович объяснил наглую риторику Эстонии о Балтике как "внутреннем море НАТО"
08:45Военный историк рассказал о сложностях при эвакуации жителей Купянска и Изюма
08:30США пытаются всюду посеять хаос и разрушение - Колташов
08:23Раскрыта новая роль Украины в планах НАТО, ЕС и США
08:15Колташов объяснил, зачем Запад пытается активизировать деятельность террористических формирований
08:11Как нацифицировали Украину
08:06Что не так с отчетом МАГАТЭ и зачем нужен доклад Росатома
08:00России необходимо обрушить все украинские мосты — военный эксперт
07:49"Вокруг Булгакова": вредные советы профессора Воланда
07:45"Поставить киевский режим на колени": Коротченко рассказал, как остановить поставки западного оружия
07:30Накачка Украины западным оружием будет нарастать — военный эксперт
07:15Суздальцев рассказал о двух разных украинских армиях
07:00В Киеве создали настоящую оружейную биржу — Суздальцев
06:40Вассерман предложил наказывать разрушителей памятников
06:20Вассерман назвал собственные способы самообороны
06:00Вассерман объяснил, почему личное оружие не снизит риски для жителей освобожденных территорий
22:30"Черная смерть". Как морская пехота освобождала Мариуполь
17:51Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма
Лента новостейМолния