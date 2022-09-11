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Суздальцев рассказал о двух разных украинских армиях

Суздальцев рассказал о двух разных украинских армиях - 11.09.2022 Украина.ру

Суздальцев рассказал о двух разных украинских армиях

Вооруженные силы Украины представляют собой две разные армии. Таким мнением поделился специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

2022-09-11T07:15

2022-09-11T07:15

2022-09-11T07:15

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"Мы за последние месяцы сталкивались и с территориальной обороной, которая обеспечивается очень слабо. Это пушечное мясо. И есть очень подготовленные группы, которые участвуют в боях на харьковском направлении. Их готовили в Великобритании. Эти подвижные группы вооружены относительно новым оружием. Это они обстреливают Запорожскую АЭС. С ними сейчас приходится иметь дело по дороге на Купянск и под Чугуевым, где... была мощная артиллерийская перестрелка", - объяснил Суздальцев.По его словам, они не выходят на поле боя одни. Их сопровождают натовские специалисты и инструкторы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

андрей суздальцев, всу, новости, эксперт, украина