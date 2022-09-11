https://ukraina.ru/20220911/1038611380.html
Суздальцев рассказал о двух разных украинских армиях
Суздальцев рассказал о двух разных украинских армиях - 11.09.2022 Украина.ру
Суздальцев рассказал о двух разных украинских армиях
Вооруженные силы Украины представляют собой две разные армии. Таким мнением поделился специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-09-11T07:15
2022-09-11T07:15
2022-09-11T07:15
андрей суздальцев
всу
новости
эксперт
украина
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"Мы за последние месяцы сталкивались и с территориальной обороной, которая обеспечивается очень слабо. Это пушечное мясо. И есть очень подготовленные группы, которые участвуют в боях на харьковском направлении. Их готовили в Великобритании. Эти подвижные группы вооружены относительно новым оружием. Это они обстреливают Запорожскую АЭС. С ними сейчас приходится иметь дело по дороге на Купянск и под Чугуевым, где... была мощная артиллерийская перестрелка", - объяснил Суздальцев.По его словам, они не выходят на поле боя одни. Их сопровождают натовские специалисты и инструкторы.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102584/61/1025846107_248:0:5197:3712_1920x0_80_0_0_083af514d16e56fc969043c838a7da56.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
андрей суздальцев, всу, новости, эксперт, украина
Андрей Суздальцев, ВСУ, Новости, эксперт, Украина
Суздальцев рассказал о двух разных украинских армиях
Вооруженные силы Украины представляют собой две разные армии. Таким мнением поделился специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
"Мы за последние месяцы сталкивались и с территориальной обороной, которая обеспечивается очень слабо. Это пушечное мясо. И есть очень подготовленные группы, которые участвуют в боях на харьковском направлении. Их готовили в Великобритании. Эти подвижные группы вооружены относительно новым оружием. Это они обстреливают Запорожскую АЭС. С ними сейчас приходится иметь дело по дороге на Купянск и под Чугуевым, где... была мощная артиллерийская перестрелка", - объяснил Суздальцев.
По его словам, они не выходят на поле боя одни. Их сопровождают натовские специалисты и инструкторы.
"Все эти операции контролируются и разрабатываются странами НАТО. Это действительно война России и НАТО. Это просто только солдаты украинские", - указал эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.