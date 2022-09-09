https://ukraina.ru/20220909/1038580292.html
Андрей Суздальцев: Россия не дает Украине вывезти из Одессы оружие, которое хранится в Киеве
Андрей Суздальцев: Россия не дает Украине вывезти из Одессы оружие, которое хранится в Киеве - 09.09.2022 Украина.ру
Андрей Суздальцев: Россия не дает Украине вывезти из Одессы оружие, которое хранится в Киеве
Украина.ру, 09.09.2022
2022-09-09T11:56
2022-09-09T11:56
2022-09-09T12:11
интервью
оружие
украина
контрабанда
турция
киев
всу
нато
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Сейчас на складах в Киеве и еще в нескольких городах по трассе на Львов хранится много легкого и стрелкового оружия. Это оружие там сохраняется под предлогом того, что нужен резерв на случай нового прорыва российских войск к украинской столице. На самом деле эти вооружения являются основой оружейной биржи, которая создана в Киеве. Это все можно покупать. Это хорошо известно руководству Украины, утверждает говорит специалист по постсоветскому пространству Андрей СуздальцевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.Комментарий Андрея Суздальцева:- Еще с июля мы стали замечать, что на фронт поступает почти 100% тяжелого вооружения, которое трудно не заметить, и не более 30-40% легкого и стрелкового оружия. Но это оружие есть. Оно находится на складах в Киеве и еще нескольких городах по трассе на Львов. Это оружие там сохраняется под предлогом того, что нужен резерв на случай нового прорыва российских войск к украинской столице. На самом деле эти вооружения являются основой оружейной биржи, которая создана в Киеве. Это все можно покупать. Это хорошо известно руководству Украины. Не исключено, что они покровительствуют этим покупкам. Этим занята и часть генералитета украинских войск. Это хорошо налаженная структура.Но есть определенные проблемы с вывозом этого оружия. В рамках "зерновой сделки", которая была подписана в Стамбуле в конце июля, была создана специальная досмотровая команда из России, Украины и Турции, чтобы все суда, которые шли из одесских портов, подлежали проверке. Потому что надо смотреть, чтобы оружие из Украины не поступало на мировой рынок.Но биржа такая есть. Там не спрашивают документы и не спрашивают, куда оно пойдет. И это вызывает недоумение у Запада, потому что поставлено немало оружия. Они ждали большего эффекта, а вместо этого власти Украины на этом наживаются.ВСУ – это две разные армии. Мы за последние месяцы сталкивались и с территориальной обороной, которая обеспечивается очень слабо. Это пушечное мясо. И есть очень подготовленные группы, которые участвуют в боях на харьковском направлении. Их готовили в Великобритании.Эти подвижные группы вооружены относительно новым оружием. Это они обстреливают Запорожскую АЭС. С ними сейчас приходится иметь дело по дороге на Купянск и под Чугуевым, где с утра была мощная артиллерийская перестрелка.И они не выходят на поле боя одни. Их сопровождают натовские специалисты и инструктора. Все эти операции контролируются и разрабатываются странами НАТО. Это действительно война России и НАТО. Это просто только солдаты украинские.
https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html
https://ukraina.ru/20220909/1038581529.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, оружие, украина, контрабанда, турция, киев, всу, нато
Сейчас на складах в Киеве и еще в нескольких городах по трассе на Львов хранится много легкого и стрелкового оружия. Это оружие там сохраняется под предлогом того, что нужен резерв на случай нового прорыва российских войск к украинской столице. На самом деле эти вооружения являются основой оружейной биржи, которая создана в Киеве. Это все можно покупать. Это хорошо известно руководству Украины, утверждает говорит специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
Комментарий Андрея Суздальцева:
- Еще с июля мы стали замечать, что на фронт поступает почти 100% тяжелого вооружения, которое трудно не заметить, и не более 30-40% легкого и стрелкового оружия. Но это оружие есть. Оно находится на складах в Киеве и еще нескольких городах по трассе на Львов. Это оружие там сохраняется под предлогом того, что нужен резерв на случай нового прорыва российских войск к украинской столице. На самом деле эти вооружения являются основой оружейной биржи, которая создана в Киеве. Это все можно покупать. Это хорошо известно руководству Украины. Не исключено, что они покровительствуют этим покупкам. Этим занята и часть генералитета украинских войск. Это хорошо налаженная структура.
Но есть определенные проблемы с вывозом этого оружия. В рамках "зерновой сделки", которая была подписана в Стамбуле в конце июля, была создана специальная досмотровая команда из России, Украины и Турции, чтобы все суда, которые шли из одесских портов, подлежали проверке. Потому что надо смотреть, чтобы оружие из Украины не поступало на мировой рынок.
Но биржа такая есть. Там не спрашивают документы и не спрашивают, куда оно пойдет. И это вызывает недоумение у Запада, потому что поставлено немало оружия. Они ждали большего эффекта, а вместо этого власти Украины на этом наживаются.
ВСУ – это две разные армии. Мы за последние месяцы сталкивались и с территориальной обороной, которая обеспечивается очень слабо. Это пушечное мясо. И есть очень подготовленные группы, которые участвуют в боях на харьковском направлении. Их готовили в Великобритании.
Эти подвижные группы вооружены относительно новым оружием. Это они обстреливают Запорожскую АЭС. С ними сейчас приходится иметь дело по дороге на Купянск и под Чугуевым, где с утра была мощная артиллерийская перестрелка.
И они не выходят на поле боя одни. Их сопровождают натовские специалисты и инструктора. Все эти операции контролируются и разрабатываются странами НАТО. Это действительно война России и НАТО. Это просто только солдаты украинские.