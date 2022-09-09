https://ukraina.ru/20220909/1038580292.html

Андрей Суздальцев: Россия не дает Украине вывезти из Одессы оружие, которое хранится в Киеве

Андрей Суздальцев: Россия не дает Украине вывезти из Одессы оружие, которое хранится в Киеве - 09.09.2022 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Россия не дает Украине вывезти из Одессы оружие, которое хранится в Киеве

Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T11:56

2022-09-09T11:56

2022-09-09T12:11

интервью

оружие

украина

контрабанда

турция

киев

всу

нато

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Сейчас на складах в Киеве и еще в нескольких городах по трассе на Львов хранится много легкого и стрелкового оружия. Это оружие там сохраняется под предлогом того, что нужен резерв на случай нового прорыва российских войск к украинской столице. На самом деле эти вооружения являются основой оружейной биржи, которая создана в Киеве. Это все можно покупать. Это хорошо известно руководству Украины, утверждает говорит специалист по постсоветскому пространству Андрей СуздальцевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западных вооружений на мировой черный рынок. По его словам, руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.Комментарий Андрея Суздальцева:- Еще с июля мы стали замечать, что на фронт поступает почти 100% тяжелого вооружения, которое трудно не заметить, и не более 30-40% легкого и стрелкового оружия. Но это оружие есть. Оно находится на складах в Киеве и еще нескольких городах по трассе на Львов. Это оружие там сохраняется под предлогом того, что нужен резерв на случай нового прорыва российских войск к украинской столице. На самом деле эти вооружения являются основой оружейной биржи, которая создана в Киеве. Это все можно покупать. Это хорошо известно руководству Украины. Не исключено, что они покровительствуют этим покупкам. Этим занята и часть генералитета украинских войск. Это хорошо налаженная структура.Но есть определенные проблемы с вывозом этого оружия. В рамках "зерновой сделки", которая была подписана в Стамбуле в конце июля, была создана специальная досмотровая команда из России, Украины и Турции, чтобы все суда, которые шли из одесских портов, подлежали проверке. Потому что надо смотреть, чтобы оружие из Украины не поступало на мировой рынок.Но биржа такая есть. Там не спрашивают документы и не спрашивают, куда оно пойдет. И это вызывает недоумение у Запада, потому что поставлено немало оружия. Они ждали большего эффекта, а вместо этого власти Украины на этом наживаются.ВСУ – это две разные армии. Мы за последние месяцы сталкивались и с территориальной обороной, которая обеспечивается очень слабо. Это пушечное мясо. И есть очень подготовленные группы, которые участвуют в боях на харьковском направлении. Их готовили в Великобритании.Эти подвижные группы вооружены относительно новым оружием. Это они обстреливают Запорожскую АЭС. С ними сейчас приходится иметь дело по дороге на Купянск и под Чугуевым, где с утра была мощная артиллерийская перестрелка.И они не выходят на поле боя одни. Их сопровождают натовские специалисты и инструктора. Все эти операции контролируются и разрабатываются странами НАТО. Это действительно война России и НАТО. Это просто только солдаты украинские.

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

https://ukraina.ru/20220909/1038581529.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, оружие, украина, контрабанда, турция, киев, всу, нато