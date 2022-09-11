https://ukraina.ru/20220911/1038579374.html
Что не так с отчетом МАГАТЭ и зачем нужен доклад Росатома
Что не так с отчетом МАГАТЭ и зачем нужен доклад Росатома - 11.09.2022 Украина.ру
Что не так с отчетом МАГАТЭ и зачем нужен доклад Росатома
Физик-атомщик Андрей Ожаровский о том, чего не хватает в документе, подготовленном для ООН Агентством
2022-09-11T08:06
2022-09-11T08:06
2022-09-11T08:06
украина
единая россия
запорожская аэс
аэс
магатэ
оон
атомная электростанция
эксклюзив
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Это не отчет о миссии, это отчет о событиях за срок с 28 апреля (момента входа на Запорожскую АЭС российских войск) по 5 сентября о происходящем на Украине. По мнению эксперта, в отчете крайне мало ответов на главные вопросы о состоянии АЭС, но есть интересные нюансы. Разбирая их, физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский, приходит к неожиданному выводу.По мнению Ожакровского, фактически в отчете кратко сказано о том, что стало известно МАГАТЭ из различных источников, в том числе о том, что происходило на станции из коммуникации с Украиной У МАГАТЭ нет четкой позиции по ряду вопросов – абсолютно и вашим, и нашим, в ущерб конкретике, максимально мягкие заявления, там было до миссии заявление о четырех основных направлениях, но они отклонились от них - утверждает эксперт. По словам Ожаровского, это крайне предварительный документ, быстро написанный к заседанию Совбеза ООН, там Гросси предложил создать зону безопасности, а уточнил и конкретизировал после - Генсек ООН Гуттериш . Они же тоже дипломаты, они не могут сказать "зона размером 100 метров или 100 километров", я утрирую, но без такой конкретики это непонятно, а тот светофор, который был опубликован, и который Гросси показывал, когда вернулся в Вену, он пестрит желтым и красным светом, и мне казалось, что вывод должен быть однозначный - останавливайте работу станции - подчеркнул физик-атомщик.Далее, официально Росатом не взял ответственность за эту АЭС, я не видел отчетов о деятельности российских военных - говорит специалист.Сам факт приезда третьей, независимой стороны недооценен, это хороший сигнал, они же согласовали обе стороны, скорее всего, и чем больше будут пускать еще международные миссии, не только МАГАТЭ, тем лучше - уверен Андрей Ожаровский.Полную версию интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220908/1038552005.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, единая россия, запорожская аэс, аэс, магатэ, оон, атомная электростанция, эксклюзив
Что не так с отчетом МАГАТЭ и зачем нужен доклад Росатома
Физик-атомщик Андрей Ожаровский о том, чего не хватает в документе, подготовленном для ООН Агентством
Это не отчет о миссии, это отчет о событиях за срок с 28 апреля (момента входа на Запорожскую АЭС российских войск) по 5 сентября о происходящем на Украине. По мнению эксперта, в отчете крайне мало ответов на главные вопросы о состоянии АЭС, но есть интересные нюансы. Разбирая их, физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский, приходит к неожиданному выводу.
По мнению Ожакровского, фактически в отчете кратко сказано о том, что стало известно МАГАТЭ из различных источников, в том числе о том, что происходило на станции из коммуникации с Украиной У МАГАТЭ нет четкой позиции по ряду вопросов – абсолютно и вашим, и нашим, в ущерб конкретике, максимально мягкие заявления, там было до миссии заявление о четырех основных направлениях, но они отклонились от них - утверждает эксперт.
Первое - оценка ущерба, нанесенного ядерным установкам. Это проведено, там описано, куда попадали снаряды, что они видели, что нет. Второе – оценка работоспособности основных и запасных систем безопасности. Этого я не увидел в отчете. За несколько часов оценить работоспособность систем безопасности шести энергоблоков просто невозможно. Не описана и методика. По отчетам, по документам, или сами что-то проверяли? Радиационный фон не замеряли, им просто сообщили, что он в норме. Нет и отчета о состоянии ядерных материалов.
По словам Ожаровского, это крайне предварительный документ, быстро написанный к заседанию Совбеза ООН, там Гросси предложил создать зону безопасности, а уточнил и конкретизировал после - Генсек ООН Гуттериш .
Он сказал, что нужен вывод российских военных подразделений с территории станции и недопущение занятия территории станции украинскими вооруженными силами. Чтобы ни те, ни другие вооруженные силы не располагались в помещениях, поскольку это потенциально представляет угрозу ядерной и радиационной безопасности.
Они же тоже дипломаты, они не могут сказать "зона размером 100 метров или 100 километров", я утрирую, но без такой конкретики это непонятно, а тот светофор, который был опубликован, и который Гросси показывал, когда вернулся в Вену, он пестрит желтым и красным светом, и мне казалось, что вывод должен быть однозначный - останавливайте работу станции - подчеркнул физик-атомщик.
Далее, официально Росатом не взял ответственность за эту АЭС, я не видел отчетов о деятельности российских военных - говорит специалист.
У меня есть вопрос. Росатом, вы где? Где ваш отчет о безопасности деятельности станции с 4 марта 2022 года. Я бы очень хотел увидеть такой документ. Так вот, карты на стол. МАГАТЭ написало отчет, может и Росатом написать такой отчет, раз их специалисты там находятся. Они это не скрывают, их позвали.
Сам факт приезда третьей, независимой стороны недооценен, это хороший сигнал, они же согласовали обе стороны, скорее всего, и чем больше будут пускать еще международные миссии, не только МАГАТЭ, тем лучше - уверен Андрей Ожаровский.
Полную версию интервью можно прочитать здесь
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