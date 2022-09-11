https://ukraina.ru/20220911/1038579374.html

Что не так с отчетом МАГАТЭ и зачем нужен доклад Росатома

Что не так с отчетом МАГАТЭ и зачем нужен доклад Росатома - 11.09.2022 Украина.ру

Что не так с отчетом МАГАТЭ и зачем нужен доклад Росатома

Физик-атомщик Андрей Ожаровский о том, чего не хватает в документе, подготовленном для ООН Агентством

2022-09-11T08:06

2022-09-11T08:06

2022-09-11T08:06

украина

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эксклюзив

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Это не отчет о миссии, это отчет о событиях за срок с 28 апреля (момента входа на Запорожскую АЭС российских войск) по 5 сентября о происходящем на Украине. По мнению эксперта, в отчете крайне мало ответов на главные вопросы о состоянии АЭС, но есть интересные нюансы. Разбирая их, физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский, приходит к неожиданному выводу.По мнению Ожакровского, фактически в отчете кратко сказано о том, что стало известно МАГАТЭ из различных источников, в том числе о том, что происходило на станции из коммуникации с Украиной У МАГАТЭ нет четкой позиции по ряду вопросов – абсолютно и вашим, и нашим, в ущерб конкретике, максимально мягкие заявления, там было до миссии заявление о четырех основных направлениях, но они отклонились от них - утверждает эксперт. По словам Ожаровского, это крайне предварительный документ, быстро написанный к заседанию Совбеза ООН, там Гросси предложил создать зону безопасности, а уточнил и конкретизировал после - Генсек ООН Гуттериш . Они же тоже дипломаты, они не могут сказать "зона размером 100 метров или 100 километров", я утрирую, но без такой конкретики это непонятно, а тот светофор, который был опубликован, и который Гросси показывал, когда вернулся в Вену, он пестрит желтым и красным светом, и мне казалось, что вывод должен быть однозначный - останавливайте работу станции - подчеркнул физик-атомщик.Далее, официально Росатом не взял ответственность за эту АЭС, я не видел отчетов о деятельности российских военных - говорит специалист.Сам факт приезда третьей, независимой стороны недооценен, это хороший сигнал, они же согласовали обе стороны, скорее всего, и чем больше будут пускать еще международные миссии, не только МАГАТЭ, тем лучше - уверен Андрей Ожаровский.Полную версию интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220908/1038552005.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, единая россия, запорожская аэс, аэс, магатэ, оон, атомная электростанция, эксклюзив