https://ukraina.ru/20220909/1038591995.html
"Отважных" перебрасывают на Харьковское направление
"Отважных" перебрасывают на Харьковское направление - 09.09.2022 Украина.ру
"Отважных" перебрасывают на Харьковское направление
Минобороны РФ опубликовало 9 сентября видео переброски военной техники на Харьковское направление
2022-09-09T14:10
2022-09-09T14:10
2022-09-09T14:10
новости
харьковская область
техника
вс рф
армия
спецоперация
сво
купянск
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На видео запечатлены колонны военной техники, включая танки и артиллерию, с нанесенной на ней буквой "О", а также с буквой Z.Группировка "О" ("Отважные") принимает участие в российской военной спецоперации с самого ее начала. По информации СМИ, в нее входят соединения Центрального военного округа. Ранее СМИ сообщали об активизации украинских войск на Харьковском направлении. Военно-гражданская администрация региона начала эвакуацию из Купянска, идут обстрелы населенных пунктов.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, техника, вс рф, армия, спецоперация, сво, купянск
Новости, Харьковская область, техника, ВС РФ, Армия, Спецоперация, СВО, Купянск
"Отважных" перебрасывают на Харьковское направление
Минобороны РФ опубликовало 9 сентября видео переброски военной техники на Харьковское направление
На видео запечатлены колонны военной техники, включая танки и артиллерию, с нанесенной на ней буквой "О", а также с буквой Z.
Группировка "О" ("Отважные") принимает участие в российской военной спецоперации с самого ее начала. По информации СМИ, в нее входят соединения Центрального военного округа.
Ранее СМИ сообщали об активизации украинских войск на Харьковском направлении. Военно-гражданская администрация региона начала эвакуацию из Купянска, идут обстрелы населенных пунктов.