https://ukraina.ru/20220909/1038591995.html

"Отважных" перебрасывают на Харьковское направление

"Отважных" перебрасывают на Харьковское направление - 09.09.2022 Украина.ру

"Отважных" перебрасывают на Харьковское направление

Минобороны РФ опубликовало 9 сентября видео переброски военной техники на Харьковское направление

2022-09-09T14:10

2022-09-09T14:10

2022-09-09T14:10

новости

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техника

вс рф

армия

спецоперация

сво

купянск

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На видео запечатлены колонны военной техники, включая танки и артиллерию, с нанесенной на ней буквой "О", а также с буквой Z.Группировка "О" ("Отважные") принимает участие в российской военной спецоперации с самого ее начала. По информации СМИ, в нее входят соединения Центрального военного округа. Ранее СМИ сообщали об активизации украинских войск на Харьковском направлении. Военно-гражданская администрация региона начала эвакуацию из Купянска, идут обстрелы населенных пунктов.

купянск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьковская область, техника, вс рф, армия, спецоперация, сво, купянск