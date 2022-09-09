https://ukraina.ru/20220909/1038584480.html

Без Елизаветы. Теперь Лиз осталась одна

Без Елизаветы. Теперь Лиз осталась одна - 09.09.2022 Украина.ру

Без Елизаветы. Теперь Лиз осталась одна

Сам не верю, но не поворачивается язык сказать: "Всё, эта англичанка больше не гадит". Из уважения к тому, что она — женщина. К тому же уже покинувшая этот мир

2022-09-09T13:00

2022-09-09T13:00

2022-09-09T13:13

владимир скачко

эксклюзив

елизавета ii

трасс (лиз трасс)

великобритания

борис джонсон

русофобия

смерть

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Но дело даже не в вежливости или порочном сексизме, а в том, что царствовала она так долго (более 70 лет), что даже ее сын, принц Чарльз, установил свой рекорд — был наследником престола тоже более семи десятков лет и если к кому и являлся в грезах на белой лошади, то уже не очень радовал.Теперь Чарльз станет королем Карлом III, чтобы, не исключено, снять некое проклятие с этого имени. Английский король Карл I, как известно, был казнен в 1649 году, а его сын Карл II не только по-изуверски и не совсем по-христиански отомстил отцеубийцам, таская труп главного из них, Оливера Кромвеля, по Лондону, как Тузик газету, но и сам перед смертью принял католичество, отказавшись от веры предков-англикан.Дольше ее царевал и правил только некий Пиопи II Неферкара. Но можно полмира запытать пением гимна "Щэ нэ вмэрла Украина…", все равно почти никто не вспомнит, что это фараон Древнего Египта из VI династии, который прожил 100 лет и правил 94 года в 2279 — 2219 годах до н. э. А прапрабабушка Елизаветы Второй Виктория правила 64 года, и когда наша героиня перешагнула этот рубеж на троне, то лишь иронически заметила, что это "не та веха, к которой она когда-либо стремилась".О ней уже сказали – "ушла эпоха". И с этим не поспоришь, вспоминая хотя бы то, что она пережила и переправила 13 американских президентов и 15 британских премьер-министров, коих и утверждала. Начала при Гарри Трумэне, 33 президенте, а заканчивает при 46-м – Джо Байдене.И она уже сидела на троне 8 месяцев, как в Ленинграде только родился Владимир Путин, нынешний президент России, который не без интереса наблюдает за тем, что не очень хотела бы видеть она, усопшая Елизавета II, королева Великобритании и Северной Ирландии, формально-номинальная глава еще 14 других стран, входящих в Содружество наций.А наблюдать есть за чем. Она начинала при советском лидере Иосифе Сталине и премьер-министре Великобритании Уинстоне Черчилле, который за год до прихода ее на трон вернулся на свой пост второй раз. Сталин и Черчилль – два из трех победителей во Второй мировой – наблюдали в это время закат и распад великой Британской империи и восхождение к гегемонии США во главе с наследниками третьего победителя – Гарри Трумэном и Дуайтом Эйзенхауэром.Тогда рушился британский мир – уходила в небытия империя, на территории которой никогда не заходило солнце. Но англосаксы все равно оставались в лидерах – эстафету перехватили США, подмяв под себя Великобританию. Сейчас рушится мир уже англосаксонский с американским акцентом, и угасающая королева Елизавета с ужасом наблюдала, как, с одной стороны, в конвульсиях и судорогах корчится не только страдающий деменцией президент США Джо Байден, но и трясется вся его страна, спесиво утверждающая, что она – Храм на холме.Однако с другой – неожиданно шанс вернуть позиции лидера в англосаксонском мире или хотя бы в Европе получила Великобритания. Она начала с роли "заместителя США по Европе", но по мере угасания могущества Америки и ее интереса к европейским делам может выйти на первое место по управлению Европой. Британцы – на острове и уже вне Евросоюза. И потому могут более-менее спокойно не просто наблюдать, как США "обезжиривают" и убирают с арены Евросоюз – главного экономического конкурента по эту сторону "лужи" (Атлантического океана), но и перебирать под свой контроль лакомые куски экономик и финансовые потоки.При этом Великобритания при бывшем премьере Борисе Джонсоне начала играть роль самостоятельного геополитического игрока, который одной рукой помогает США в делах англосаксонского мира по всей планете (союз AUKUS), но с другой перебирает лидерство в Европе на себя. Например, объединяет вокруг Лондона так называемых "младо европейцев" из Восточной и Центральной Европы (Польшу и страны Прибалтики) для противостояния "старой" Европе во главе с Германией и Францией.Особую роль в этой политике Лондона играет, кстати, Украина, в которой при Джонсоне Великобритания играла, что называется, "в поле", выполняя черновую работу. И которую (Украину) Лондон использует то как новоявленного союзника (например, в предполагаемой "оси" – Лондон – Варшава – Киев – Анкара, с возможным подключением Кишинева), то как дубинку, направленную против России.Сейчас Великобритания тоже оказалась в тисках жесточайшего энергетического и финансового кризиса. Но связанная только союзническими обязательствами с США и свободная в отношении Европы и ее ЕС, она имеет больше поля для маневра. Во всех отношениях. И может быстрее выскочить из кризисных тисков.Плюс Великобритания может более широко использовать свои давние связи по Британскому содружеству. В частности, свои традиционные связи в арабском мире, для чего, как уже писала "Украина.ру", усопшую королеву Елизавету даже продвигали, как родственницу в 43-м колене умершего в VI веке в Медине (Саудовская Аравия) пророка Мухаммада. Ну ее сын, ныне король Карл III по этому поводу даже примерял к себе звание "амир аль-муминина" -- "предводителя истинно верующих", как это называется в исламе. Новый король, утверждают британские эксперты, давно неравнодушен к исламу, негласно носит кличку "бин Филипп" и не прочь быть не "защитником христианской веры", а просто "защитником веры" .Но премьера Джонсона, который на самом деле только казался нелепым клоуном, но был вполне политиком, что называется, себе на уме, больше нет, и все его наметки король Карл будет делать с 15 по счету премьером своей матери и ее почти тезкой 47-летней Лиз Трасс, которая получила "благословение" умершей королевы в замке Балморал в Шотландии за два дня до смерти.Премьер Трасс позиционируется себя, как последовательница Джонсона. Во всем. Особенно что касается русофобии и войны с Россией до последнего украинца. Но будет ли она такой же рьяной защитницей традиций Британской империи? На это вопрос уже сейчас многие отвечают двояко. Во всем, что касается восстановления величия империи, мадам Трасс, скорее всего, будет идти по тому пути, что и все ее предшественники, и предшественницы. Что в короне, что без нее. Тут ничего не попишешь, когда главенствует постулат: у Британии нет постоянных друзей и врагов, есть только постоянные интересы, которые были сильно подпорчены, проигнорированы и подзабыты за последние десятилетия.Но вот как быть с монархией? Лиз, ставшая сейчас "наиконсервативнейшей консерваторкой", начинала как левый политики и противник монархии. В Британии сразу вспомнили, что в 1994 году, всего за два года до вступления в ряды британских консерваторов, мадам Трасс публично заявляла: "Сама идея того, что люди рождены для того, чтобы править, что только лишь по праву принадлежности к одному семейству ты становишься главой государства... -- это позор!".Такие слова не забываются тем, кто потом улыбается и жмет руку, ожидая утверждения в кресле главы правительства. Но Трасс и улыбалась, и жала руку. А потом взяла, да и назначила в свой кабинет на главные посты в Минфин, МИД, МВД таких людей, что вздрогнул весь Лондон, – потомков не белых эмигрантов. Ну и королева Елизавета очень "удачно" ушла от проделок тезки в мир иной. Может, так, по совпадению, а может, и от греха подальше: мир так изменился, что королеве с ее эпохой в нём уже не было места.А Лиз Трасс осталась. И король Карл III– тут как тут. Но ему тоже уже почти 74 года, грубо говоря, не мальчик. И как тут угнаться за мейнстримом и новыми тенденциями? Но посмотрим, места в зрительном зале свободны, а попкорна хватает на всех.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220908/1038571544.html

https://ukraina.ru/20220907/1038510162.html

https://ukraina.ru/20220909/1038581313.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

владимир скачко, эксклюзив, елизавета ii, трасс (лиз трасс), великобритания, борис джонсон, русофобия, смерть